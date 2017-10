Chelsea-Trainer unter Druck Zu hart geschmirgelt

Das zweite Jahr ist immer das schwerste an der Stamford Bridge. Seit der russische Rohstoff-Milliardär Roman Abramowitsch den FC Chelsea im Sommer 2003 übernahm, erlebte nur ein einziger Trainer eine dritte Saison auf der Bank: José Mourinho, der die Blues von 2004 bis 2007 trainierte.

Antonio Conte wird seinen Posten in Westlondon wahrscheinlich nicht mehr allzu lange bekleiden. Der Italiener gewann zwar im Vorjahr auf recht eindrucksvolle Weise die Premier League, hätte aber seinen Job beinahe im Sommer von sich aus hingeschmissen, weil ihn die vorsichtige Transferpolitik der Klubspitze aus der Fassung brachte. Conte wies intern wiederholt darauf hin, dass Chelseas Rückkehr in die Champions League eine entscheidende Stärkung des Kaders unabdingbar mache.

Geschäftsführerin Marina Granovskaia setzte gemäß den Wünschen des Vereinspatrons jedoch nur budgetneutrale Veränderungen durch. Chelsea kaufte Neuzugänge wie Stürmer Álvaro Morata (kam von Real Madrid) und Antonio Rüdiger (AS Rom) für insgesamt 199 Millionen Euro, nahm aber fast ebenso viel (196 Millionen Euro) für Abgänge wie den Angreifer Diego Costa (zu Atlético Madrid) ein.

Der impulsive, extrem ehrgeizige Trainer ahnte früh, dass der Sparkurs Chelsea in der Liga angesichts der immensen Investitionen der beiden Manchester-Klubs zurückwerfen würde. Er drohte mit Rücktritt, wurde aber im Juli mit einem neuen Vertrag besänftigt. Chelsea hob seine Bezüge an, ohne jedoch die Laufzeit (bis 2019) zu verlängern. Man zahlte dem 48-Jährigen mit anderen Worten Schweigegeld. Eine vernünftige Basis für eine längerfristige Zusammenarbeit sieht anders aus.

"Wir sind in einer Notsituation"

Vor Wochen wurde in Italien kolportiert, dass Conte nach Ablauf dieser Spielzeit Chelsea den Rücken kehren wolle. Vielleicht kommt das Ende aber, wie so oft am Hofe Abramowitsch, um einiges schneller. Contes erschöpft wirkende Elf verlor zuletzt zweimal in der Liga (0:1 gegen Tabellenführer Manchester City, 1:2 bei Schlusslicht Crystal Palace) und kam auch in der Champions League gegen die AS Rom nur zu einem 3:3. Vor dem Duell gegen den Überraschungs-Vierten Watford am Samstag (13.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) weist der Meister schon neun Punkte Rückstand auf die Tabellenspitze auf.

Er wolle "keine Ausreden suchen", sagte Conte nach dem Remis gegen seine Landsmänner. Aber das Problem sei nun mal, dass er ob des "dünnen" Kaders "immer die gleichen Spieler" spielen lassen müsse. Mittelfeldmann Tiemoué Bakayoko und Morata gingen bereits angeschlagen in die Partie, die Verteidiger David Luiz und Gary Cahill trugen Blessuren davon. N'Golo Kanté, der französische Schlüsselspieler für Contes kräftezehrenden Konter-Fußball, fehlt derzeit ebenso wie der Nigerianer Victor Moses auf dem rechten Flügel. "Wir sind in einer Notsituation", sagte der Coach.

Das kann man so sehen, lässt aber die Frage offen, warum die Londoner ihren Kader nicht mit ein paar ihrer insgesamt 30(!) an andere Vereine verliehenen Spieler aufgefüllt haben. Conte bestand anscheinend auf fertige, teure Stars.

Spieler zeigen Abnutzungserscheinungen

Die aktuelle Verletzungsmisere stellt unweigerlich auch Contes Trainingsmethoden auf den Prüfstand. Der bestens vernetzte "Times"-Reporter Matt Hughes schrieb, dass der Trainer sein berüchtigt-intensives Programm nicht dem sehr viel engeren Spielplan der laufenden Saison angepasst habe. Es gebe zu wenig freie Tage, um Beine und Köpfe zu regenerieren, die zahlreichen physischen und taktischen Einheiten hätten das Team ausgelaugt. "Die Spieler stehen weiter hinter dem Trainer, plädieren aber dafür, dass er das Pensum verändert, um der Gefahr eines Burnout entgegenzuwirken," so Hughes.

Conte, der bei Juventus einst den Nationalheiligen Gianluigi Buffon für dessen mangelnde Aufmerksamkeit während einer Besprechung vor versammelter Mannschaft in Grund und Boden schrie, gehört zu der Sorte Übungsleiter, die ihre Angestellten bis zum Anschlag fordern. Auf der inoffiziellen Schmirgelskala trainiert er mit voller Stärke. Das hatte bereits im Vorjahr für Irritationen gesorgt, geht man es unter der Woche auf der Insel wegen der vielen Spiele traditionell eher ruhig an. Doch der Erfolg unterdrückte bislang alle Zweifel an Contes Arbeitseifer.

Der Apulier mit dem Faible für den Blues-Brothers-Look (enges schwarzes Sakko, dünne schwarze Krawatte) muss sich nun etwas Besonderes einfallen lassen, um Chelsea zurück in den Groove zu führen - er kann weder groß rotieren, noch das Team wie im Meisterjahr mit verschärften Drills taktisch umerziehen. Wie diese Geschichte noch irgendwie gut ausgehen könnte, ist momentan nur schwer zu erkennen.