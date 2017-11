2. Fußball-Bundesliga Ingolstadt feiert den nächsten Sieg

Der 1. FC Nürnberg hat im Nachbarschaftsduell mit dem FC Ingolstadt den nächsten Rückschlag kassiert und den dritten Tabellenrang in der 2. Fußball-Bundesliga eingebüßt. In einer spielerisch dürftigen Partie vor der Länderspielpause erlitten die Franken am Montagabend beim 1:2 (1:1) die zweite Niederlage nacheinander.

Die Ingolstädter konnten ihren deutlichen Aufwärtstrend mit dem dreizehnten Punkt aus den vergangenen fünf Partien fortsetzen und sind bis auf zwei Zähler an Nürnberg dran. Ausgerechnet der frühere FCN-Stürmer Stefan Kutschke (14. Minute) brachte die Gäste vor 24 191 Zuschauern in Führung. Kevin Möhwald (36.) glich für die Franken zwischenzeitlich aus, ehe der eingewechselte Dario Lezcano (81. Foulelfmeter) in einer hektischen Endphase das Siegtor erzielte

Nürnberg bleibt auf Platz vier. Ingolstadt als Fünfter sitzt dem Gegner vom Abend jetzt allerdings im Nacken.

1. FC Nürnberg - FC Ingolstadt 1:2 (1:1)

0:1 Kutschke (14.)

1:1 Möhwald (36.)

1:2 Lezcano (81. Foulelfmeter)

Nürnberg: Kirschbaum - Valentini (53. Kammerbauer), Mühl, Ewerton, Leibold - Erras (72. Petrak) - Behrens, Möhwald, Löwen - Ishak, Teuchert

Ingolstadt: Nyland - Levels, Matip, Wahl, Träsch - Morales (58. Christiansen) - Schröck, Cohen - Pledl (78. Leipertz), Kittel - Kutschke (69. Lezcano)

Schiedsrichter: Zwayer

Zuschauer: 23.500