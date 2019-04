Fußball-Zweitligist FC Ingolstadt hat sich von Trainer Jens Keller getrennt. Das gab der Tabellenletzte nach einer Aufsichtsratssitzung bekannt. Mit Keller muss auch dessen Assistent Thomas Stickroth gehen. Ein Nachfolger ist noch nicht benannt.

Keller hatte den früheren Bundesligisten erst am 2. Dezember vor dem 16. Spieltag übernommen. Unter seiner Leitung gab es in zwölf Spielen drei Siege und zwei Unentschieden, die vergangenen fünf Spiele wurden verloren. "Die Entscheidung kommt für mich überraschend, schließlich wurde vor Kurzem noch über eine Verlängerung gesprochen. Ich wünsche dem Team alles Gute für den Saisonendspurt", wird Keller in einer Vereinsmitteilung zitiert.

Keller war nach Stefan Leitl, Alexander Nouri (war nur für acht Spiele im Job: drei Remis und fünf Niederlagen) sowie Interimscoach Roberto Pätzold (ein Spiel, eine Niederlage) bereits der vierte Trainer des ehemaligen Bundesligisten in dieser Saison. Leitl musste bereits nach dem fünften Spieltag gehen, zu diesem Zeitpunkt stand Ingolstadt bei fünf Punkten.

Mit Hasenhüttl ging der Erfolg

Aktuell ist der FCI mit 19 Punkten Tabellenletzter und hat sieben Punkte Rückstand auf einen Nicht-Abstiegsplatz, fünf Punkte Rückstand sind es auf den Relegationsplatz, den der 1. FC Magdeburg belegt.

Keller war in der Vergangenheit Trainer beim VfB Stuttgart, FC Schalke und Union Berlin. Mit dem heutigen Southampton-Trainer Ralph Hasenhüttl war der FCI 2015 erstmals in die Bundesliga aufgestiegen und belegte in der Debütsaison den elften Tabellenplatz. Nach dem Weggang Hasenhüttls (RB Leipzig) stieg der Klub ab und beschäftigte seit Juli 2016 fünf verschiedene Cheftrainer und steht nun vor dem Abstieg in die dritte Liga.

Der Klub teilte zudem mit, dass Thomas Linke vorrübergehend als sportlicher Leiter zurückkehrt und den Posten bis zum 30. Juni übernimmt - die Position war in der vergangenen Woche durch die einvernehmliche Trennung von Harald Gärtner freigeworden. Der frühere Bayern-Verteidiger Linke hatte bereits von 2011 bis 2017 als Sportdirektor des FCI gearbeitet.