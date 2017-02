Fußball-Bundesliga Gladbach siegt dank Stindls Handtor

Vom Wunder von Florenz haben sie geschwärmt, von einer magischen Europapokalnacht war die Rede - nach dem 4:2-Sieg bei AC Florenz ist Borussia Mönchengladbach wieder in der Bundesliga-Realität angekommen. Beim FC Ingolstadt kamen die Gladbacher in einem schwachen Spiel zu einem glücklichen 2:0 (0:0)-Erfolg - und das Führungstor wird noch für Diskussionen sorgen.

Lars Stindl traf zum 1:0 unter deutlicher Zuhilfenahme der Hand in der 61. Minute, Schiedsrichter Christian Dingert erkannte den Treffer trotz der Proteste der Gastgeber an.

Ingolstadts Trainer Maik Walpurgis musste auf seinen rotgesperrten Angreifer, den ehemaligen Gladbacher Mathew Leckie verzichten, aber auch die Borussen gingen ohne die angeschlagenen Stürmer Raffael und Thorgan Hazard in die Partie. Und so kam es, wie es kommen musste. Nach vorne entwickelten beide Mannschaften in der ersten Halbzeit so gut wie keine Torgefahr. Auch der dreifache Torschütze von Florenz, Stindl, rieb sich in den Zweikämpfen zunächst auf und konnte nur wenige Akzente setzen.

Die Ingolstädter waren offensiv sogar das engagiertere Team, die Mannschaft braucht allerdings gerade aus den Heimspielen jeden Punkt, um den Anschluss zu den Plätzen oberhalb der Abstiegszone nicht zu verlieren. So bemühten sich die Schanzer um Torgelegenheiten, aber auch Gladbachs Keeper Yann Sommer hatte in den ersten 45 Minuten nichts zu tun.

Nach der Pause gab es zumindest zaghafte Torannäherungen. Beide Teams verstärkten ihre Offensivbemühungen, Ingolstadts Kapitän Marvin Matip kam nach einem Eckball frei zum Kopfstoß, aber Sommer war zur Stelle.

Auf der Gegenseite hatten die Gladbacher mehr Erfolg. Stindl staubte nach einem Eckball zur Führung ab, der Ball sprang ihm dabei allerdings deutlich gegen den Arm. Sein anschließender verschämter Jubel war ein Indiz dafür, dass auch dem Schützen bewusst war, dass dieser Treffer mindestens umstritten war. Der Schiedsrichter hatte offenbar keine Absicht bei Stindl unterstellt. Demnach war der Treffer regelgerecht.

Die Ingolstädter antworteten mit wütenden Angriffen, ihnen fehlte aber zumeist jegliche Durchschlagskraft. Sommer rettete zwei Minuten vor Schluss gegen einen Schuss von Almog Cohen, das war die beste Ingolstädter Gelegenheit. André Hahn machte mit einem Konter in der Schlussminute dann alles klar.

So blieb es bei dem Auswärtserfolg. Für Ingolstadt wird die Lage jetzt immer bedrohlicher, das Team bleibt auf Platz 17 hängen. Gladbach klettert wieder auf Rang zehn und liegt nach dem dritten Auswärtssieg nacheinander nur noch fünf Punkte hinter den Europacupplätzen.

FC Ingolstadt - Borussia Mönchengladbach 0:2 (0:0)

Tore: 0:1 Stindl (61.) 0:2 Hahn (90.)

Ingolstadt: Hansen - Matip, Tisserand (71. Kittel), Brégerie - Cohen, Morales - Hadergjonaj, Suttner - Groß (78. Hinterseer), Jung (46. Roger) - Lezcano

Mönchengladbach: Sommer - Jantschke, Christensen, Vestergaard, Wendt - Kramer, Strobl (61. Dahoud) - Hofmann, Johnson - Drmic (80. Hahn), Stindl (87. Raffael)

Schiedsrichter: Dingert

Zuschauer: 13.000

Gelbe Karten: Jung, Tisserand