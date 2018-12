Liverpools Torwart Alisson Der Mann, der sogar Jürgen Klopp sprachlos macht

Tore sind im Fußball ohne Zweifel von großer Bedeutung. Manchmal sind verhinderte Tore allerdings genau so wichtig.

Der FC Liverpool hat sein finales Vorrundenspiel in der Champions League gegen SSC Neapel 1:0 gewonnen und damit das Achtelfinale erreicht. Doch der Verbleib in dem Wettbewerb war bis zum Schluss in Gefahr. Die Gäste aus Italien hätten nur einen Treffer gebraucht, um Jürgen Klopps Mannschaft in den Abgrund - also die Europa League - zu stoßen. Und beinahe wäre der auch gefallen.

In der zweiten Minute der Nachspielzeit tauchte der ehemalige Leverkusener und Augsburger Arkadiusz Milik frei vor dem Tor auf. Doch Liverpools Schlussmann Alisson schienen plötzlich fünf Beine und acht Arme zu wachsen. Mit einer spektakulären Rettungstat verhinderte er den Ausgleich und wurde damit ebenso zum Helden der Partie wie Mohamed Salah, der Urheber des einzigen Treffers.

Alissons Parade muss sogar noch höher eingestuft werden. Während ein Stürmer pro Spiel mehrfach die Chance bekommt, sich als Torschütze auszuzeichnen, wird der Torwart einer Spitzenmannschaft oft nur ein, zwei Mal in 90 Minuten gefordert und muss dann da sein. Alisson wurde gegen Neapel genau einmal gefordert. Und war da.

Das Publikum an der Anfield Road wusste nach der Nervenschlacht gegen Carlo Ancelottis Mannschaft bei nasskalter Witterung, bei wem es sich zu bedanken hatte. "Alisson! Alisson! Alisson!", riefen die Zuschauer, als der brasilianische Nationaltorwart mit langsamen Schritten den Platz verließ.

Trainer Klopp sprach anschließend mit einer Bewunderung über die Parade in der Nachspielzeit, als hätte sich vor seinen Augen das Meer geteilt: "Unglaublich, ich habe noch nie etwas Ähnliches gesehen. Mir fehlen die Worte." Nüchtern betrachtet ließe sich allerdings auch festhalten, dass Alisson einfach das gemacht hatte, wofür er geholt wurde.

140-Millionen-Euro-Parade

Anhand jener Rettungstat lässt sich gut die Entwicklung des FC Liverpool in der jüngeren Vergangenheit beschreiben. Es ist noch keine sieben Monate her, dass die Mannschaft das Finale der Champions League gegen Real Madrid 1:3 verlor, weil der deutsche Torwart Loris Karius zweimal schwer patzte. Im Sommer investierte der Klub viel Geld, um aus einem Final-Verlierer eine Mannschaft zu machen, die Titel gewinnen kann. Unter anderem floßen angeblich mehr als 70 Millionen Euro auf das Konto des AS Rom. Dafür wechselte Alisson an die Anfield Road.

Alisson spielt bisher eine starke Saison und hat entscheidenden Anteil daran, dass Liverpool in der Premier League in 16 Partien erst sechs Tore kassiert und am vergangenen Wochenende die Tabellenführung übernommen hat.

Der Schlussmann aus Brasilien wird vor allem für sein gutes Spiel mit dem Fuß, für seine Strafraum-Beherrschung und seine natürliche Autorität gelobt. Für Kompetenzen also, die einen modernen Torwart ausmachen. Gegen Neapel zeigte er, dass er auch das klassische Handwerk seines Berufstands passabel beherrscht, nämlich das Bälle-Abwehren. Seine Parade auf den letzten Zentimetern der Partie war sein bislang größter Moment in Diensten des FC Liverpool.

Dank Alisson reicht ein Tor

Alisson verhinderte, dass Klopps Mannschaft für ihre Chancen-Verschwendung bestraft wurde. Sie hatte beste Gelegenheiten, dem Treffer von Salah aus der 34. Minute weitere Tore hinzuzufügen, scheiterte aber entweder an eigenen Unzulänglichkeiten oder an Neapels Torwart David Ospina.

Der Trainer erlebte deshalb einen Abend extremer Gefühle. "Ich bin immer noch voller Adrenalin", sagte Klopp schnaufend, als er auf der Bühne im Pressesaal zur Nachbesprechung der Partie Platz genommen hatte. Wer sein Wunschgegner im Achtelfinale sei? Und wer der härteste Rivale im Kampf um Europas Krone? "Keine Ahnung, es ist mir auch wirklich egal."

FC Liverpool - SSC Neapel 1:0 (1:0)

1:0 Salah (34.)

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold (90. Lovren), Matip, van Dijk, Robertson - Wijnaldum, Henderson, Milner (85. Fabinho) - Salah , Firmino, Mané (79. Keita)

Neapel: Ospina - Maksimovic, Albiol, Koulibaly, Rui (70. Ghoulam) - Ruiz (62. Zielinski), Hamsik, Allan, - Callejón, Insigne, Mertens (67. Milik)

Schiedsrichter: Skomina

Gelbe Karten: van Dijk, Salah / Koulibaly

Zuschauer: 52.015