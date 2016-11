Englischer Ligapokal 17-Jähriger lässt FC Liverpool jubeln

Teammanager Jürgen Klopp hat mit dem FC Liverpool mit Mühe das Halbfinale im Ligapokal erreicht. Der Vorjahresfinalist tat sich gegen den Zweitligisten Leeds United lange schwer und kam erst in der Schlussviertelstunde zu einem 2:0 (0:0)-Heimerfolg. Hull City steht nach einem 4:2 (0:0)-Erfolg nach Elfmeterschießen gegen Newcastle United ebenfalls im Halbfinale.

Divock Origi (76. Minute) und Jungstar Ben Woodburn (81.) erzielten die entscheidenden Treffer für Liverpool. Woodburn trug sich bei seinem zweiten Pflichtspieleinsatz für die Reds in die Geschichtsbücher ein: Mit 17 Jahren und 45 Tagen ist er nun der jüngste Torschütze der Vereinsgeschichte vor dem früheren englischen Nationalspieler Michael Owen (17 Jahre, 143 Tage).

Klopp hatte im Vergleich zum 2:0 gegen den FC Sunderland gleich achtmal umgestellt, den deutschen Nationalspieler Emre Can aber in der Startelf belassen. Länger ausfallen wird Philippe Coutinho, der Brasilianer hatte sich gegen Sunderland eine Verletzung am rechten Sprunggelenk zugezogen. Laut Klopp wird der Spielmacher fünf Wochen ausfallen.

Für den früheren Mainzer Torwart Loris Karius kam wie angekündigt Simon Mignolet zum Einsatz. Und der Belgier hatte mehr zu tun, als sich Klopp das gewünscht hätte. Mignolet rettete gegen Hadi Sacko (4.) und Kemar Roofe (67.) das Remis, Roofe traf zudem noch den Pfosten (55.).

In der Schlussphase wurden die uneingespielt wirkenden Liverpooler immer besser und belohnten sich mit den Treffern von Origie und Woodburn. Der walisische Jugendnationalspieler kam im Fünfmeterraum zum Schuss und traf mit voller Wucht direkt unter die Latte.

Die beiden anderen Viertelfinalpartien finden am heutigen Mittwoch statt. Arsenal empfängt den FC Southampton und Manchester United spielt im Old Trafford gegen West Ham United. Das Finale wird am 26. Februar im Londoner Wembley Stadion ausgetragen.