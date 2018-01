Vier Tore gegen Guardiola 22 Spiele ungeschlagen, dann kam Liverpool

Der FC Liverpool hat Tabellenführer Manchester City am 23. Spieltag die erste Niederlage in der Premier-League-Saison beigefügt - und was für eine. Das Team von Trainer Jürgen Klopp gewann an der heimischen Anfield Road 4:3 (1:1). Dabei führten die Reds die Citizens zeitweise vor und kletterten in der Tabelle vorbei am FC Chelsea auf den dritten Tabellenplatz, punktgleich mit dem Zweiten Manchester United. Der Verein schließt am Montag gegen Stoke City den Spieltag ab. Liverpools Rückstand auf City mit Trainer Pep Guardiola bleibt mit 15 Punkten aber gewaltig.

Die sehenswerten Tore für Liverpool erzielten Alex Oxlade-Chamberlain (9. Minute), Roberto Firmino (59.), Sadio Mané (61.) und Mohamed Salah (68.), der deutsche Nationalspieler Leroy Sané hatte kurz vor dem Pausenpfiff zum zwischenzeitlichen Ausgleich getroffen (40.). In der Schlussphase verkürzten Bernardo Silva und Ilkay Gündogan noch auf 3:4 (84.). Dabei lieferte das Spiel auch abseits der sieben Tore viele Beweise, warum die Premier League weiterhin als beste Liga der Welt gilt. Sowohl die Reds als auch der bis dato so überragende Spitzenreiter spielten mit extrem viel Tempo nach vorne.

Die Entscheidung fiel zu Beginn des zweiten Durchgangs, als Liverpool innerhalb von zehn Minuten drei Traumtore erzielte. Firmino setzte sich im Zweikampf robust gegen John Stones durch und lupfte den Ball in aller Seelenruhe an Torwart Ederson vorbei an den rechten Innenpfosten. Zwei Minuten später vollendete Mané einen Konter mit einem Schuss von der Strafraumgrenze in den linken Winkel und nach Edersons zu kurzer Rettungstat traf Salah mit einer Bogenlampe aus etwa 30 Metern.

REUTERS Jürgen Klopp

In der Schlussphase musste Klopp dann aber doch noch um den Sieg bangen. Nach Gündogans Treffer in der Nachspielzeit setzte Sergio Agüero einen Kopfball ans Außennetz, stand dabei aber im Abseits. Liverpool ist damit seit 18 Pflichtspielen ungeschlagen und nimmt Kurs auf die erneute Champions-League-Qualifikation. Das kann man vom FC Arsenal nicht sagen, in Abwesenheit des verletzten Mesut Özil verloren die Gunners im ersten Spiel des Tages 1:2 beim AFC Bournemouth und liegen in der Tabelle bereits acht Punkte hinter Liverpool.

FC Liverpool - Manchester City 4:3 (1:1)

1:0 (9.) Oxlade-Chamberlain

1:1 (40.) Sané

2:1 (59.) Firmino

3:1 (61.) Mané

4:1 (68.) Salah

4:2 (84.) B. Silva

4:3 (90.+2) Gündogan

Liverpool: Karius - Gomez, Matip, Lovren, Robertson - Can (79. Milner), Wijnaldum - Oxlade-Chamberlain, Salah (88. Lallana), Mané (90.+4 Klavan) - Firmino.

Manchester: Ederson - Walker, Stones, Otamendi, Delph (31. Danilo) - De Bruyne, Fernandinho, Gündogan - Sterling (71. Bernardo Silva), Agüero, Sané.

Schiedsrichter: Marriner

Gelbe Karten: Firmino, Milner - Fernandinho, Otamendi, Sterling

Zuschauer: 53.258