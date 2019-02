1. Kovac ist am stärksten mit der Frankfurt-Taktik

Der FC Liverpool galt vor dem Hinspiel als Favorit. In der Liga bei einem Spiel weniger punktgleich mit dem Tabellenführer Manchester City, wirkte die Offensive aus Mohamed Salah, Roberto Firmino und Sadio Mané angesichts der schwächelnden Defensive des FC Bayern München schon sehr bedrohlich. Das Offensivspektakel blieb beim 0:0 aber aus. Das lag daran, dass sich die Bayern mal wieder einem Gegner unterordnen konnten.

In seiner Zeit bei Eintracht Frankfurt ließ Niko Kovac sein Team häufig ähnlich wie mit den Bayern gegen Liverpool spielen. Die Viererkette wurde in Javi Martínez durch einen starken Abräumer unterstützt. Liverpool hatte es gegen die kompakte Defensive dadurch schwer, in freie Räume zu gelange. Weiter vorne pressten die Bayern stark gegen den Ball - und provozierten Fehler im gegnerischen Aufbau. In der eigenen Spieleröffnung wurde vor allem mit langen Bällen gearbeitet. Robert Lewandowski fungierte dabei als kopfballstarker Anspielpunkt.

Gegen starke Mannschaften hat Kovacs Team also die beiden taktisch besten Leistungen der Spielzeit gezeigt - bei der Partie in Liverpool und dem Hinrunden-Duell in Dortmund. Problem: Gewonnen haben die Bayern weder bei den Reds noch beim BVB.

2. James hat seine Rolle gefunden

James Rodríguez machte in Liverpool ein starkes Spiel. 93 Prozent seiner 43 Pässe brachte er an den Mitspieler, in der gegnerischen Hälfte spielte er keinen einzigen Fehlpass. Dazu schoss er zweimal auf das gegnerische Tor und bereitete drei weitere Torschüsse vor.

Prägend für das Bayern-Spiel der guten ersten Hälfte war aber James' taktische Rolle. In der 4-2-3-1-Grundordnung spielte er den Zehner. Im Pressing gegen den Ball rückte er aber eine Position nach vorne. Als zweite Spitze neben Robert Lewandowski setzte James den Aufbau der Liverpooler derart unter Druck, dass der sonst so passstarke Torhüter Alisson Becker unkontrollierte Schläge kurzen Zuspielen vorzog. James' Offensivgeist und taktische Stärke waren Gründe dafür, dass die Bayern gegen den Vorjahresfinalisten mithalten konnten.

In den vergangenen Wochen stand James des Öfteren in der Kritik. In Spielen wie gegen Liverpool ist er für die Bayern unverzichtbar - zumindest in der Verfassung, in der er sich im Hinspiel präsentierte.

3. Liverpool bleibt Favorit

Der FC Bayern hat im Hinspiel eine disziplinierte und defensiv starke Leistung gezeigt und damit seine Chancen aufs Weiterkommen verbessert. Im Rückspiel wird ihnen allerdings eine Herangehensweise wie in Liverpool nichts nutzen. Um den notwendigen Sieg einzufahren, müssen sie mehr Risiko gehen, was wiederum den überragenden Konterspielern Salah, Firmino und Mané Räume eröffnen wird.

AFP Joshua Kimmich (l.)

Personell wird sich die Lage bei beiden Teams verändern - zu Gunsten der Reds. Bei diesen wird der stärkste Innenverteidiger Virgil van Dijk zurückkehren (und den im Hinspiel wackeligen Joel Matip ersetzen), womöglich ist auch der etatmäßige Nebenmann des Niederländers, Dejan Lovren, wieder einsatzfähig. Bei den Münchnern wird neben dem weiterhin gesperrten Thomas Müller auch Joshua Kimmich nach seiner dritten Gelben Karte im Wettbewerb fehlen. Sein Ersatzmann, der Brasilianer Rafinha, war zuletzt in schwierigen internationalen Einsätzen wie dem Gastspiel bei Ajax Amsterdam überfordert. Vorteil Reds, denen ein 1:1 in München reichen würde.