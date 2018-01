Nach einer 2:3 (1:3)-Niederlage gegen Liga-Konkurrent West Bromwich Albion ist der FC Liverpool bereits in der vierten Runde des FA-Cups ausgeschieden. Liverpool war vor heimischer Kulisse sogar durch einen frühen Treffer von Roberto Firmino (5. Minute) in Führung gegangen. Doch ein Doppelpack von West Broms Jay Rodriguez in der 7. und 11. Minute und ein Eigentor von Joel Matip (45.+2) brachte den Vorletzten der Liga in Front. Der Anschlusstreffer von Mohamed Salah (78.) reichte nicht mehr, um das Spiel zu drehen.

Vor dem dritten Tor der Gäste kam es in der ersten Hälfte zu zwei umstrittenen Spielszenen. Erst wurde ein Treffer von West Broms Craig Dawson nach Einsatz des Videobeweises nicht gegeben, weil ein Spieler im Abseits Liverpool-Keeper Simon Mignolet behinderte. Kurz darauf nutzte Schiedsrichter Craig Pawson den Videobeweis erneut und entschied nach einem Foul an Salah auf Strafstoß für Liverpool. Es war das erste Mal im englischen Fußball, dass sich ein Referee die strittige Szene selbst anschaute. Den Foulelfmeter vergab Roberto Firmino.

Für den FC Liverpool und seinen Trainer Jürgen Klopp war es nach dem 0:1 in der Liga gegen Schlusslicht Swansea City am vergangenen Wochenende die zweite Niederlage gegen einen deutlich schwächer einzuschätzenden Gegner. Am Dienstag hat das Team die Chance, im Spiel gegen Huddersfield die Mini-Krise zu beenden.