Liverpool-Anhänger seit 1923 Klopp holt 103-Jährigen nach Anfield

Fünf Erfolge in der Champions League, 18 in der englischen Liga, drei im Uefa Cup: Die Liste der Titel des FC Liverpool ist lang, kaum ein Verein begeistert weltweit mehr Fans als der Klub von der Anfield Road.

Einer, der all diese Erfolge miterlebt hat, ist der 103 Jahre alte Bernard Sheridan. Seit seinem ersten Stadionbesuch 1923 verfolgt er alle Spiele der Reds - ob im Stadion oder vor dem Fernseher. Diese Treue hat Trainer Jürgen Klopp offenbar so sehr berührt, dass er Sheridan kurz vor seinem 104. Geburtstag am 25. Januar ins Stadion einlud und ihn anschließend persönlich traf - als Dank für seine 96 Jahre andauernde Unterstützung.

Klopp com Bernard Sheridan de 104 anos, que felizmente conseguiu suportar a todas as emoções de hoje e saiu vivo de Anfield! pic.twitter.com/7983lEFiJY — The Kop Brasil (@TheKopBR96) 20. Januar 2019

Mit einem persönlichen Brief hatte sich Klopp zuvor an den Fan gewandt. Darin hieß es:

Lieber Bernard,

Ich würde Ihnen gerne persönlich zum Geburtstag gratulieren. Ich hoffe, Sie genießen es mit Ihrer Familie und Freunden zu feiern. Der FC Liverpool bedankt sich für deinen stetigen Support.

You'll never walk alone.

Jürgen Klopp

RMBI Care Co. Brief von Klopp an Sheridan

"Ich bin mit dem Klub durch gute und schlechte Zeiten gegangen"

Repräsentanten des Klubs hatten dem gerührten Fan in seinem Altenheim zuvor persönliche Geschenke des Klubs überreicht. Ein Shirt mit der Aufschrift "Bernard 104", eine unterschriebene Liverpool-Flagge, Tickets für das Ligaspiel gegen Crystal Palace und einen Geburtstagskuchen.

RMBI Care Co. Eines von mehreren Geschenken für Sheridan

"Ich bin ein stolzer Liverpool-Fan, seit ich ein kleiner Junge bin. Ich bin mit dem Klub durch gute und schlechte Zeiten gegangen. Ich fühle mich geehrt, diese Geschenke zu erhalten", sagte Sheridan. Sein größter Wunsch sei jedoch, dass "sein" Team gegen Crystal Palace gewinnt.

Die Mannschaft erfüllte ihrem wohl größten Fan den Wunsch. Liverpool gewann in einer dramatischen Partie 4:3 (0:1) gegen das Team aus London. In der Tabelle liegen die Reds aktuell sieben Punkte vor Manchester City. Das Team von Trainer Pep Guardiola kann jedoch am Sonntag (14.30 Uhr) mit einem Erfolg gegen Huddersfield Town verkürzen.

Liverpool peilt in diesem Jahr die lang ersehnte erste Meisterschaft seit 1990 an. Am 12. Mai empfängt Liverpool am letzten Premier-League-Spieltag die Wolverhampton Wanderers. Einer, der dieses Spiel unter keinen Umständen verpassen will, ist Bernard Sheridan.