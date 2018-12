Virgil van Dijk gilt als derzeit bester Abwehrspieler der Welt. Zu den Qualitäten des Niederländers gehört es auch, bei engen Spielständen in der Schlussphase in den Sturm zu wechseln. So war es auch im Merseyside-Derby zwischen seinem FC Liverpool und dem FC Everton. Es lief die sechste Minute Nachspielzeit, van Dijk schoss eine abgewehrte Flanke von Trent Alexander-Arnold unpräzise Richtung Tor und drehte sich schon ab, um wieder nach hinten zu gehen.

Van Dijk hätte besser hinschauen sollen, denn seine Bogenlampe senkte sich Richtung Tor und sorgte für eine kapitale Fehleinschätzung des englischen Nationaltorwarts Jordan Pickford. Der Ball landete auf der Latte und wäre wahrscheinlich ins Toraus geflogen, doch weil Pickford den Ball berührte, sprang er ein weiteres Mal auf die Latte.

Getty Images Divock Origi trifft gegen Jordan Pickford

So bekam der für Roberto Firmino eingewechselte Divock Origi die Chance, aus kurzer Distanz zum 1:0-Sieg einzuköpfen. Das Stadion an der Anfield Road vibrierte und auch Jürgen Klopp musste seine Freude herauslassen. Der Trainer der Reds stürmte auf den Platz und landete in den Armen des Liverpool-Torwart Alisson. "Ich wollte niemand beleidigen, aber ich konnte mich nicht bremsen", sagte Klopp nach seinem Jubellauf.

In einer temporeichen Partie hatten beide Teams zuvor viele gute Torchancen vergeben, doch die Gastgeber hatten insgesamt die besseren Gelegenheiten. Origi hätte schon zwei Minuten nach seiner Eichwechslung zum Helden werden können, doch bei seinem ersten Einsatz in der Premier League in dieser Saison traf er aus kurzer Distanz die Latte(86. Minute). Durch den Sieg wahrt Liverpool auf dem zweiten Platz den Zwei-Punkte-Rückstand auf Tabellenführer Manchester City.

FC Liverpool - FC Everton 1:0 (0:0)

1:0 Origi (90.+6)

Liverpool: Alisson - Alexander-Arnold, Gomez, van Dijk, Robertson - Wijnaldum, Fabinho, Shaqiri (71. Keita) - Salah (75. Sturridge), Firmino (84. Origi), Mané.

Everton: Pickford - Coleman, Keane, Mina, Digne - Gomes, Gueye - Walcott (63. Lookman), Sigurdsson (90. Zouma), Bernard (89. Calvert-Lewin), Richarlison.

Schiedsrichter: Kavanagh

Gelbe Karten: Shaqiri, Fabinho, Gomez - Gomes, Sigurdsson.

Zuschauer: 54.000