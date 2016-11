Tabellenführer FC Liverpool Klopps rotes Dortmund

Es sind derzeit nicht die schönsten Tage für die Fans von Mainz 05. Ihr Verein hat die vergangenen zwei Pflichtspiele deutlich verloren, ist bei RSC Anderlecht in der Europa League beim 1:6 so richtig untergegangen. Vielleicht ist es ein schwacher Trost, dass es zwei ehemaligen Mainzern derzeit so richtig gut geht. Torwart Loris Karius und Trainer Jürgen Klopp schauen sich mit dem FC Liverpool die Tabelle seit diesem Wochenende von oben an.

Über die Verdienste und Qualitäten des Trainers ist in den vergangenen zehn Jahren eigentlich schon alles geschrieben worden. Und es ist dennoch erstaunlich, wie schnell sich Klopp in der Premier League zurecht gefunden hat. Es ist seine erste richtige Spielzeit in England, nachdem er im Vorjahr erst im Oktober Brendan Rodgers abgelöst hat. In der Vorsaison war vieles noch in der Entwicklung, in der Liga war das Abschneiden mit Schlussrang acht eher ernüchternd, und das war schon Futter genug, um die Ersten in Deutschland über den verblassenden Trainerstar spotten zu lassen.

Dass Klopp diesen FC Liverpool aber gleichzeitig bis ins Endspiel der Europa League gebracht hat, hat man fast schon vergessen. Das Finale gegen den FC Sevilla ging dann zwar verloren, aber Sevilla gewinnt nun einmal seine Europa-League-Endspiele. Gegen Naturgesetze ist auch Jürgen Klopp machtlos.

Halbes Team besteht aus Ex-Bundesligaspielern

Jetzt also Tabellenführer nach einem teilweise begeisternden 6:1-Erfolg über den FC Watford, der bis dahin das Überraschungsteam der Saison gewesen war. In einem Team mit dem ehemaligen Leverkusener Emre Can, dem ehemaligen Schalker Joel Matip, dem ehemaligen Augsburger Ragnar Klavan, dem ehemaligen Hoffenheimer Roberto Firmino und dem ehemaligen Mainzer Karius im Tor. Bis auf Klavan gehören sie alle zur Stammelf. Spieler, die aus der Bundesliga den Respekt vor Klopp mitgebracht haben. Und Spieler, die der Trainer dadurch auch schon jahrelang unter Beobachtung hatte. Davon haben beide Seiten profitiert.

"Es macht große Freude, mit ihm als Trainer zu arbeiten", sagt Karius, zum Saisonstart noch verletzt, mittlerweile aber die unumstrittene Nummer eins an der Anfield Road. Der Ex-Mainzer hat in der Liga schon über Jahre konstant Leistung erbracht, angesichts der Fülle guter Torhüter in Deutschland ist das bisher nie mit einer Berufung in den Nationalmannschaftskader belohnt worden. Karius holt sich jetzt seine Meriten in der Premier League.

Liverpool hilft es sicher, dass man nicht im Europapokal spielen muss. Die Mannschaft ist frischer, konzentrierter als die Konkurrenz aus Manchester und London, die in der Wochenmitte international zu spielen haben. Klopps Team profitiert dagegen vom von Uli Hoeneß beschworenen Leipzig-Effekt , "sich über die Woche auf die Couch legen" zu können. Das hat schon Leicester City in der Vorsaison weitergeholfen. Aber dafür muss sich der FC Liverpool nicht entschuldigen.

Klopp versucht, die Begeisterung zu zügeln

Manche erkennen in der Spielweise der Reds die Handschrift Klopps bei Borussia Dortmund wieder. Tempo und Laufbereitschaft sind Trumpf, der Sport-Informationsdienst schwärmt bereits von "Champagner-Fußball", der "Daily Telegraph" nennt den Liverpooler Auftritt gegen Watford "eine solide Titel-Erklärung". Und Ilkay Gündogan, ehemaliger Klopp-Zögling und jetzt Konkurrent bei ManCity, sagt von alldem wenig überrascht: "Wir wissen alle, was für ein exzellenter Trainer er ist und wie erfolgreich er sein kann. Er ist fantastisch und eine große Persönlichkeit."

Klopp selbst sagt naturgemäß, dies alles sei eine Momentaufnahme, und "wenn jemand meint, das hätte wegweisenden Charakter, dem kann ich nicht helfen". Wie er es vor seinem ersten Dortmunder Meistertitel auch getan hat.

Die nächsten Liverpooler Gegner bis Weihnachten lauten FC Southampton (10.), AFC Sunderland (Letzter), Bournemouth (13.), West Ham United (17.), FC Middlesbrough (15.), der FC Everton (7.) und Stoke City (12.). Dann ist die Halbserie mehr oder weniger herum, und der FC Liverpool steht wahrscheinlich immer noch ganz oben. Vom Understatement eines Jürgen Klopp lässt sich mittlerweile niemand mehr täuschen.