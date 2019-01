Es sei eng, das gefalle ihm, sagt Kevin De Bruyne, goldene Riesenkopfhörer um den Hals. Und er meinte damit nicht die drangvolle Enge in den Interviewzonen in den Stadien der Premier League, sondern das Rennen um die Meisterschaft in England. Am Ende, sagt der belgische Star von Manchester City, gehe es doch genau darum: um Spannung und Wettkampf.

Wenn er das tatsächlich so sieht, dann dürfte ihm die vergangene Saison wenig Vergnügen bereitet haben. Der Kampf um den Titel in England hatte sich in erster Linie dadurch ausgezeichnet, dass es keinen gab. Manchester City stand praktisch schon vor Weihnachten als Meister fest und hatte zum Schluss 19 Punkte Vorsprung auf den müden Verfolger Manchester United.

In der laufenden Spielzeit geht es an der Spitze spannender zu. Der FC Liverpool liegt vorne, etwas überraschend, und das mit fünf Punkten Vorsprung auf Manchester City. Trotz der überraschenden Pleite am Dienstag bei Newcastle United ist der Titelverteidiger nach wie vor fest entschlossen, ein hartnäckiger Verfolger zu sein. Das hat unter anderem der 2:1-Erfolg zu Jahresbeginn gegen Liverpool gezeigt. Und auch Liverpool zeigte zuletzt Schwächen. Entschieden ist in diesem Titelduell noch nichts.

Eine Abwechslung zur Bundesliga - bisher

Für mich als Beobachter aus Deutschland ist ein solches Meisterrennen eine schöne Abwechslung. In der Heimat stellte sich in der jüngeren Vergangenheit ja immer nur die Frage, mit wie vielen Punkten Vorsprung der FC Bayern wann den Titel perfekt machen würde. Ich erinnere mich zum Beispiel, wie ich als Berichterstatter im deutschen Fußball-Norden vor zwei Jahren berichten konnte, dass die Münchner am 31. Spieltag durch ein 6:0 beim VfL Wolfsburg Meister wurden und sich darüber ungefähr so ausgelassen freuten wie über einen neuen Werbevertrag für alkoholfreies Weißbier. Mir ging es beim Schreiben meiner Artikel darüber ähnlich. Es macht wenig Spaß, über Erwartbares, Selbstverständliches und Vorschriftsmäßiges zu schreiben.

In dieser Saison ist vieles anders - in der Bundesliga, wo einiges darauf hindeutet, dass Borussia Dortmund die Dominanz des FC Bayern bricht, und in England, wo Liverpool sich der ersten Meisterschaft seit fast 30 Jahren entgegen siegt. Jürgen Klopps ehemaligen und seinen gegenwärtigen Klub verbindet, dass sie als Sinnbild für den irgendwie echteren, leidenschaftlicheren und bodenständigeren Fußball gelten im Vergleich zu ihren Widersachern aus München und Manchester. Aber ist das wirklich so? Nun ja.

Übertreiben sollte man es mit der Romantik nicht, zumindest in Liverpools Fall. Der Verein ist auch deshalb so gut auf Kurs, weil er im vergangenen Jahr erst eine Rekordsumme für einen Abwehrspieler (Virgil Van Dijk; Ablöse: 78,8 Millionen Euro) und dann eine Rekordsumme für einen Torwart (Alisson; Ablöse: 62,5 Millionen Euro) ausgegeben hat. Liverpools Anwartschaft auf den Titel folgt der Logik des Profifußballs. Und sie folgt insbesondere der Logik der Premier League. Diese Logik lautet: Spannung hat ihren Preis.