Jürgen Klopp bleibt als Trainer des FC Liverpool auch im achten Merseyside-Derby unbesiegt. Allerdings kam sein Team beim Lokalrivalen FC Everton nicht über ein 0:0 hinaus. Liverpool fällt damit auf Rang zwei der Premier League zurück und liegt nun einen Punkt hinter Manchester City, das seine Partie am 29. Spieltag 1:0 (0:0) beim AFC Bournemouth gewonnen hatte.

REUTERS Georginio Wijnaldum (l.) und Jürgen Klopp

Im 200. Liga-Duell zwischen Everton und Liverpool musste Gästetrainer Klopp zunächst auf seinen angeschlagenen Offensivspieler Roberto Firmino verzichten, der Ex-Wolfsburger Divock Origi stand für ihn in der Startelf. Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Martin Atkinson nahm die Partie sofort Fahrt auf. Zahlreiche Tackles in den ersten Minuten wurden von den knapp 40.000 Zuschauern im Goodison Park bejubelt.

Pickford rettet gegen Salah

Die Gäste wirkten zunächst eingeschüchtert, übernahmen aber nach einer Viertelstunde die Kontrolle über die Partie. Die große Chance zur Führung vergab in der 28. Minute Mohamed Salah, der frei vor Jordan Pickford am englischen Nationaltorhüter scheiterte. Noch im Hinspiel war der 24-jährige Schlussmann der Toffees zur tragischen Figur geworden, als er in der sechsten Minute der Nachspielzeit den kuriosen Siegtreffer durch Virgil van Dijk hinnehmen musste.

REUTERS Fans im Goodison Park

Auf der Gegenseite vergab Theo Walcott die beste Möglichkeit der Gastgeber, als er in der 38. Minute aus halbrechter Position das Tor von Alisson deutlich verfehlte. Torlos ging es in die Halbzeitpause.

Auch in der zweiten Hälfte hatte der FC Liverpool Probleme, Torchancen zu kreieren. Erneut war es Salah, der in der 56. Minute das 1:0 hätte erzielen können, doch Everton-Verteidiger Michael Keane rettete mit einer tollen Grätsche vor dem einschussbereiten Angreifer der Reds. In der 69. Minute spitzelte Luca Digne seinem Gegenüber Fabinho den Ball wenige Meter vor dem Tor vom Fuß.

Liverpool offensiv zu harmlos

Everton stemmte sich leidenschaftlich gegen die Niederlage und wäre in der 73. Minute fast in Führung gegangen: Eine scharfe Flanke vom rechten Flügel durch Richarlison verpasste Bernard in der Mitte knapp. Liverpool konnte offensiv trotz der Einwechslung von Roberto Firmino keine Akzente mehr setzen - es blieb beim 0:0.

Am kommenden Spieltag empfängt der FC Liverpool in der Premier League den FC Burnley (Sonntag, 10. März, 13 Uhr), bevor sie zum Rückspiel des Champions-League-Achtelfinals beim FC Bayern München (Mittwoch, 13. März, 21 Uhr, Liveticker: SPIEGEL ONLINE) antreten.

Kepa kehrt zurück, Chelsea gewinnt

Nachdem Chelsea-Trainer Maurizio Sarri seinen Torhüter Kepa als Folge der verweigerten Auswechslung im Ligapokal-Finale im letzten Premier-League-Spiel auf die Bank gesetzt hatte, kehrte dieser in der Auswärtspartie beim FC Fulham wieder zurück ins Tor. Und der 24-Jährige konnte bei seiner Rückkehr einen Sieg feiern.

REUTERS Chelsea-Torhüter Kepa

Durch Treffer von Gonzalo Higuaín (20. Minute) und Jorginho (31.) gewannen die Blues 2:1 (2:1) beim FC Fulham. Den zwischenzeitlichen Ausgleich hatte Calum Chambers (27.) erzielt. Während die Gastgeber weiterhin auf dem 19. Platz rangieren, bleibt Chelsea als Sechster und 56 Punkten in Reichweite zum FC Arsenal (57) und Manchester United (58.)