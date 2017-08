Hoffenheimer Lehrstunde in Liverpool This is auch weiterhin Anfield

Mann des Spiels: Emre Can. Nie zuvor in seiner Profikarriere hatte der deutsche Nationalspieler zwei oder mehr Tore in einem Spiel erzielt. Nun schon: Cans Doppelpack entschied das Qualifikationsrückspiel gegen Hoffenheim noch vor der Pause. Als er in der 42. Minute nur um Zentimeter seinen dritten Treffer knapp verpasste, musste er sogar ein wenig schmunzeln. Nach 69 Minuten wurde der 23-Jährige unter großem Beifall ausgewechselt.

REUTERS Emre Can

Das Ergebnis: 4:2 (3:1). Der FC Liverpool steht in der Gruppenphase der Champions League, Hoffenheim muss sich in seiner europäischen Premierensaison mit der Europa League begnügen. Hier geht's zum Spielbericht.

Erwartung des Spiels: "Geduldig spielen" wollte TSG-Trainer Julian Nagelsmann, der sich trotz der 1:2-Niederlage im Hinspiel noch Chancen ausrechnete. "Wir werden nicht alles in die erste halbe Stunde werfen." Hätten sie es doch besser getan. Nach 21 Minuten war die Partie nämlich bereits entschieden.

Die erste Hälfte: Von Beginn an machte Liverpool Druck, umspielte die Hoffenheimer Pressingbemühungen mit Leichtigkeit und lief immer wieder mit Tempo und erstaunlich viel Tiefe auf das 1899-Tor zu. Sadio Mané legte ab für Can (10. Minute), Mohamed Salah traf nach einem Pfostenschuss von Georginio Wijnaldum (18.), Can schloss wenig später (21.) den schönsten Spielzug des Abends ab. Mehr Lehrstunde geht nicht: game over, im Grunde. Denn dann gab es noch einen Wechsel.

143 - There were just 143 seconds between Mohammed Salah's goal and Emre Can's. Brutal. — OptaJoe (@OptaJoe) 23. August 2017

Joker des Duells: Schon im Hinspiel hatte Mark Uth nach seiner Einwechslung getroffen, auch im Rückspiel an der Anfield Road gelang ihm wieder sein Tor. Nagelsmann hatte nach nur 24 Minuten auf eine Vierekette umgestellt, warf jetzt doch alles in die Partie. Serge Gnabry, nach dem Sieg gegen seinen Ex-Verein Werder Bremen vor Schreck oder Scham erblondet, chippte den Ball noch knapp vorbei (25.), Uth nutzte seine Chance zum 1:3-Pausenstand.

REUTERS Serge Gnabry

Orakel des Spiels: "Geht da noch was?", fragte ZDF-Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein in der Halbzeitpause, so als hätte es die Causa Breyer im April 2014 nie gegeben. "Ich könnte...", biss sich Experte Oliver Kahn auf die Zunge, "ach, ich sag jetzt nix".

Die zweite Hälfte: Denn natürlich ging nichts mehr, zumindest nicht für Hoffenheim. In der 63. Minute brachte Kerem Demirbay ("ein Super-Zeitpunkt, um Geschichte zu schreiben") mit einem schlampigen Pass Kevin Vogt in Bedrängnis, LFC-Kapitän Jordan Hendersen zog los, legte quer auf Roberto Firmino - und noch mehr game over. Sandro Wagners Kopfballtreffer (79.) war nur noch für die Statistik von Wert.

AFP Sandro Wagner erzielt das 2:4

Let's Dance: Es ist eine nervige Modeerscheinung der fußballerischen Spätmoderne: Spieler, die nach einem Treffer gegen ihren Ex-Klub nicht oder zumindest betont zurückhaltend jubeln. "Mir doch egal", dachte sich Firmino nach seinem Tor zum 4:1 und tanzte so ausgelassen und ausdauernd, als wäre das "Anfield" eine Großraumdiskothek an irgendeiner Landstraße in Lancashire. Vielleicht ist Hoffenheim auch einfach schon sehr weit weg für ihn.

"This is Anfield": Steht auf dem berühmten Schild im Kabinengang des Liverpooler Stadions. Zunächst einmal nur eine Feststellung, für Bundesligisten aber gleichzeitig eine Warnung: 15 Mal haben deutsche Klubs hier im Europapokal vorgespielt. Der BVB war vor eineinhalb Jahren nah dran, aber gewonnen hat bis heute kein einziger (zwölf Niederlagen, drei Remis). In anderen Worten: This is auch weiterhin Anfield.

3 - Liverpool have returned to the Champions League group stages for the first time since the 2014-15 campaign. Mighty. pic.twitter.com/BR4VJhj0Xt — OptaJoe (@OptaJoe) 23. August 2017

Direkter Vergleich: Der Viertplatzierte der Premier League zerlegt in zwei Spielen den Viertplatzierten der Bundesliga. Als hätte es wirklich noch eines Beweises bedurft, wie stark und wie ausgeglichen stark die Spitzengruppe der englischen Liga ist. Liverpool wird bei der Auslosung am Donnerstag (18 Uhr) in Topf 3 warten - und ist damit ein potenzieller Gegner sowohl der Bayern (Topf 1) als auch der Dortmunder (Topf 2) und Leipziger (Topf 4).

Erkenntnis des Abends: "Wenn man sich in 20 Minuten ein Jahr Arbeit kaputt macht", sagte Wagner, "ist das bitter". Auch Nagelsmann war bedient, "unfassbar schlecht" sei die TSG angelaufen, habe sich an viele Vorsätze einfach nicht gehalten. Ob er sich trotzdem auch ein wenig auf die Europa League freue? "Meine Schwiegermutter sagt immer: Es ist, wie es ist." Recht hat sie.