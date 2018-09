Seit fast drei Jahren hat Jürgen Klopp seinen Arbeitsplatz an der Anfield Road, trotzdem kann es immer noch passieren, dass ihn die Magie der Spielstätte überwältigt. Nach dem 3:2 (2:1)-Erfolg seines FC Liverpool gegen Thomas Tuchels Paris Saint-Germain zum Start der Champions League saß er auf der Bühne im aufgeheizten Presseraum und klang tief bewegt. "Die Atmosphäre war fantastisch. Es ist etwas Besonderes, solche Dinge in diesem Stadion zu erleben", sagte er, und es deutete wenig darauf hin, dass seine Rührung gespielt gewesen wäre.

In der vergangenen Saison war die Anfield Road der Rahmen für eine rauschende Europapokal-Kampagne. Gegner wie Manchester City oder der AS Rom wurden von den Zuschauern nieder gebrüllt und von Klopps Fußballern an die Wand gespielt. Die Partie gegen die Star-Auswahl aus Frankreichs Hauptstadt war die Fortsetzung davon.

In der ersten Halbzeit wurde die Mannschaft um Ausnahmekönner wie Neymar und Kylian Mbappé weggeschwemmt von dem Lärm, der von den Rängen niederging, und von Liverpools hochtourigem Spiel. Schon nach etwas mehr als einer halben Stunde stand es 2:0 durch Daniel Sturridge und James Milner.

Klopps Team neigt zu epischen Dramen

Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich nach den Treffern von Thomas Meunier und Mbappé musste ein Tor des wegen einer Augenverletzung nur zu einem Joker-Einsatz fähigen Roberto Firmino in der Nachspielzeit her, um die Partie zu Gunsten von Klopps Mannschaft zu entscheiden. Als der Ball im langen Eck einschlug, schien das Stadion zu platzen. Auf den Rängen purzelten die Menschen wild durcheinander wie in einem Wimmelbild. Der Jubel war so laut, dass er bis an die Irische See hörbar gewesen sein dürfte. Die Fans sangen die Melodie, die den Klub in der vergangenen Spielzeit durch den Wettbewerb begleitet hatte, bis ins Finale von Kiew gegen Real Madrid, das so unglücklich 1:3 verloren ging. Sie sangen: "Allez, allez, allez!"

Das Spiel gegen Paris hat wieder einmal gezeigt, dass Europapokal-Abende an der Anfield Road zu den bewegendsten Veranstaltungen gehören, die der internationale Fußball zu bieten hat, und dass Klopps Mannschaft unter dem Flutlicht des heimischen Stadions zu epischen Dramen neigt. Die Partie hat das Zeug zum Klassiker, vor allem dann, wenn sich im Nachhinein zeigen sollte, dass sie der Grundstein einer erfolgreichen Saison in der Champions League war.

Der Einzug ins Finale in der abgelaufenen Spielzeit war eine Überraschung. In dieser Saison jedoch gehört Klopps Mannschaft zum engsten Kreis der Favoriten - und hat gegen Paris nachgewiesen, dass diese Einordnung gerechtfertigt ist. Liverpool war klar besser, das belegen die Zahl der Torschüsse (13:7) und der Ecken (13:1). Während Paris auf seine Einzelspieler angewiesen war, überragte bei Liverpool das Kollektiv. "Wir waren gut organisiert und haben mit großem Herzen gespielt. Alle elf Spieler waren involviert", sagte Klopp. Bester Mann seines Teams war Milner, kein Virtuose, sondern der harte Arbeiter im Maschinenraum. Das sagt viel über den Auftritt des Teams.

Das Selbstbewusstsein ist stärker denn je

Mit dem Sieg hat Liverpool bestätigt, was Klopp natürlich schon vorher gewusst hatte. Am Tag vor der Partie war er gefragt worden, ob die Endspiel-Niederlage gegen Real Madrid, begünstigt durch die Fehler des mittlerweile bei Besiktas beschäftigten Torhüters Loris Karius, irgendwelche Schäden am Selbstvertrauen seiner Spieler hinterlassen habe. "Nein, absolut nicht", hatte der Trainer gesagt. Die Partie gegen Paris war der Beweis, dass er damit richtig lag. Mehr noch: dass seine Mannschaft vielleicht sogar gewachsen ist an dem knappen Scheitern im Finale.

Sie spielte gegen Paris mit einem ungebrochenen Zutrauen in die eigenen Fähigkeiten, ließ sich durch den zwischenzeitlichen Ausgleich nicht vom Kurs abbringen und verdiente sich das späte Siegtor. Liverpool kann neuerdings auch Rückschläge gegen hochklassige Gegner wegstecken. "Wir haben einfach das Selbstvertrauen, zu jedem Zeitpunkt treffen zu können", sagte Mittelfeldspieler Georginio Wijnaldum.

Im Finale gegen Real Madrid war das noch anders gewesen. Da war der Mannschaft irgendwann im Laufe der zweiten Halbzeit anzusehen, dass sie geschlagen war und das auch akzeptiert hatte. Die Komik der Gegentreffer nach den Patzern von Karius hatte sicher dazu beigetragen. Gegen Paris hat sich Liverpool wieder aufgerappelt. Das ist ein Zeichen dafür, dass das Team nicht nur fußballerisch gereift ist, sondern auch im Kopf. Klopp könnte noch den einen oder anderen besonderen Abend an der Anfield Road erleben.