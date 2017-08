Mögliche Transfer-Reform in England Fenster zu!

Gegen Jürgen Klopps Englisch ist wirklich nichts einzuwenden. Er spricht flüssig, sein deutscher Akzent hält sich in Grenzen. Das war auch bei der Einstimmung auf das Rückspiel im Champions-League-Playoff gegen die TSG Hoffenheim an diesem Mittwoch (20.45 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) im Stadion an der Anfield Road zu bezeugen.

Auf die Frage, was er erwarte, sagte der Trainer des FC Liverpool: "A football game." Es gab ein bisschen Gelächter im Saal, und nach einer kurzen Kunstpause erklärte Klopp dann doch sehr ausführlich, dass seine Mannschaft noch längst nicht durch sei, trotz der guten Ausgangslage nach dem 2:1-Erfolg im Hinspiel.

Meist klappt die Verständigung für den seit 2015 in England arbeitenden Deutschen. Trotzdem musste Klopp neulich seine Kapitulation vor der Sprache erklären. "Leider ist mein Englisch nicht gut genug, um 500 verschiedene Antworten auf die immer gleiche Frage zu geben", sagte er, als er wieder einmal um eine Auskunft gebeten wurde, was sein Klub noch in der bis Ende des Monats laufenden Transferperiode plane. Vor der Partie gegen Hoffenheim wiederholte er diese Aussage.

Kommt noch ein Verteidiger? Wer verstärkt das Mittelfeld? Und vor allem: Was wird aus dem wechselwilligen und vom FC Barcelona begehrten Brasilianer Philippe Coutinho? Das sind die Themen, mit denen sich Klopp herumschlagen muss, obwohl er sich eigentlich auf andere Sachen konzentrieren möchte: auf Fußball. Die Saison läuft, das Duell mit Hoffenheim wird bereits Liverpools viertes Pflichtspiel sein.

Doch es besteht Hoffnung für Klopp und die anderen Vereine, die genervt davon sind, dass der Spielbetrieb vom Transferzirkus überlagert wird. Die Klubs der Premier League diskutieren eine Verkürzung der Wechselphase, sie wollen offenbar im kommenden Monat abstimmen, dass das Transferfenster künftig schon vor dem ersten Spieltag (dieses Jahr am 11. August) schließt.

Mehr Planungssicherheit

Die Argumente dafür sind schlüssig: Die Vereine hätten rechtzeitig Planungssicherheit und könnten sich ab dem Saisonstart auf das Kerngeschäft konzentrieren. Auch die Spieler hätten Klarheit und viele würden nicht, wie der im Moment wegen einer Rückenverletzung vom Sport befreite Liverpool-Profi Coutinho - oder der suspendierte Dortmunder Ousmane Dembélé - auf einen Abgang spekulieren. "In dieser Saison hätte es uns geholfen, wenn das Transferfenster früher geschlossen hätte. Es ist sinnvoll, dass die Planungen mit dem Beginn der Saison abgeschlossen sind", sagt Klopp. Er befürwortet die Reform aus persönlicher Betroffenheit.

Es gibt aber auch Skeptiker. Sie fürchten, dass die Hektik auf dem Spielermarkt bei einer kürzeren Wechselphase noch größer werden würde, dass sich der Transferhandel verdichtet. Außerdem argumentieren sie, dass die neue Regel Mannschaften benachteiligen würde, die erst spät wissen, in welcher Liga sie antreten, also Aufsteiger oder Teams, die gerade so den Klassenerhalt geschafft habt. Sie hätten durch eine frühere Wechselfrist noch mehr Zeitdruck als ohnehin.

Aber machen auch alle Europäer mit?

Der wohl schwerwiegendste Einwand ist, dass sich die Premier League im internationalen Vergleich ins Abseits manövrieren würde. "Das Transferfenster wäre in anderen Ländern noch geöffnet. Das würde dazu führen, dass Spieler gehen und die Vereine keinen Ersatz mehr verpflichten könnten. Das würde die Situation nur verschlimmern", schrieb West Hams Trainer Slaven Bilic in einem Gastbeitrag für den "Evening Standard". Seiner Meinung nach würde eine verkürzte Transferphase nur Sinn ergeben, wenn die Regel auch für die anderen großen Ligen in Europa gelten würde.

REUTERS Liverpools Philippe Coutinho

Der FC Liverpool wird sich übrigens noch ein bisschen mit den Debatten um Coutinho beschäftigen müssen. Drei Angebote aus Barcelona hat der Klub nach übereinstimmenden Berichten schon abgelehnt, doch offenbar befindet sich ein viertes Angebot über fast 150 Millionen Euro in Vorbereitung.

Trainer Klopp ist genervt von dem Thema. Weshalb er vor der Partie gegen Hoffenheim sogar gefragt wurde, ob alles in Ordnung sei zwischen ihm und dem brasilianischen Profi.



Natürlich, sagte Klopp.



Wirklich? Alles cool?



"Yes. Indeed. Absolutely. 100 percent."

Gegen sein Englisch ist nichts einzuwenden.