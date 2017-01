Pleite gegen Southampton Liverpool und Klopp bangen um Finaleinzug im Ligapokal

Trainer Jürgen Klopp muss mit dem FC Liverpool um den Einzug in das Endspiel des englischen Ligapokals zittern. Der Vorjahresfinalist verlor das Halbfinal-Hinspiel beim Premier-League-Rivalen FC Southampton 0:1 (0:1). Das Rückspiel steigt am 25. Januar an der Anfield Road.

Southamptons Nathan Redmond (22. Minute) ließ dem früheren Mainzer Torwart Loris Karius beim einzigen Tor des Abends keine Chance. Neben dem Torhüter stand auch der deutsche Nationalspieler Emre Can in der Startelf des FC Liverpool. Auch nach dem Führungstreffer blieb der Tabellenzehnte der englischen Liga das etwas gefährlichere Team. Liverpool tat zu wenig für das wichtige Auswärtstor.

Bereits am Dienstag hatte sich der englische Rekordmeister Manchester United in seinem Halbfinal-Hinspiel 2:0 (0:0) gegen Hull City durchgesetzt.