Klopp und die Krise in Liverpool Normaler Wahnsinn

Englischen Fußballexperten eilt der Ruf voraus, kompetent und analytisch über wichtige Themen der Premier League zu sprechen. Für den Absturz des FC Liverpool zu Beginn des Jahres 2017 mit nur einem Sieg in zehn Pflichtspielen haben allerdings auch sie kaum schlüssige Erklärungen.

Bei den Reds und ihrem deutschen Trainer Jürgen Klopp, der in Liverpool seit seiner Einstiegs-PK ("the normal one") und raschen Erfolgen Kultstatus genießt, wird stattdessen so populistisch argumentiert, wie es in Expertenrunden im deutschen TV üblich ist. Gary Lineker, Gesicht und Experte der BBC-Sendung "Match of the Day" macht Klopps Rotation für die Krise verantwortlich und spricht bei Twitter von "fehlendem Respekt dem englischen Fußball gegenüber". Alan Shearer, wie Lineker ehemaliger englischer Nationalspieler, vertritt eine ähnliche Meinung, die ständigen Spielerwechsel im Januar seien "irre" gewesen, der Rhythmus verloren gegangen.

Don't get Klopp playing his reserves with no European football. Shows a lack of knowledge of the depth in English football and respect. — Gary Lineker (@GaryLineker) 28. Januar 2017

Klopp schonte in den insgesamt fünf Pokalspielen gegen Plymouth (0:0 und 1:0), Southampton (0:1 und 0:1) sowie Wolverhampton (1:2) tatsächlich zahlreiche potenzielle Stammelfspieler - davon hat er allerdings derzeit auch nur 15. Das unterscheidet Liverpool in elementarer Weise von Tabellenführer FC Chelsea oder den beiden Klubs aus Manchester. In Sachen Kadertiefe hängen die Reds hinterher, deshalb wollte Klopp in der Winterpause auf dem Transfermarkt tätig werden. Die Zielspieler sollen aber nicht zur Verfügung gestanden haben, wie der Trainer dem "Liverpool Echo" erzählt hat. Zur Rotation gab es deshalb kaum eine Alternative.

Woran hapert es dann im Spiel des FC Liverpool, der grundsätzlich einen konstanten Torwart brauchen könnte, zu zweikampfschwach ist und im Vergleich zu Chelsea oder zum kommenden Gegner Tottenham Hotspur zu viele Gegentore kassiert?

Kaum Ballgewinne im Angriffsdrittel

Mit einem Vorwurf wird Klopp in England immer wieder konfrontiert: Liverpools Spiel sei zu laufintensiv, zu kraftraubend - vor allem in der ohnehin schon temporeichen Premier League. Dabei wird übersehen, dass Klopps Trainerteam das System im Vergleich zu der Zeit bei Borussia Dortmund angepasst hat. Lag der Ballbesitzanteil beim BVB in den letzten drei Bundesliga-Jahren unter Klopp bei durchschnittlich 55 Prozent, kommt Liverpool in der aktuellen Premier-League-Saison schon auf 62 Prozent. Und in Spielen gegen Wolverhampton oder Plymotuh sogar deutlich über 70 Prozent (siehe Grafik).

Die Reds werden, vor allem von kleinen Gegnern, gezwungen zu agieren und selbst das Spiel zu machen. Eine reine aufs Laufspiel ausgerichtete Gegenpressing-Maschine ist Liverpool jedenfalls in keiner Weise. Trotzdem gehören Ballgewinne im Angriffsdrittel und das frühe Attackieren bei zweiten Bällen weiter zur DNA des FC Liverpool - wie viele erfolgreiche Spiele der Hinrunde zeigen. Aktuell gelingt das der Mannschaft zu selten. Das ist durchaus eine Frage körperlicher Frische.

Spielerische Einfallslosigkeit

Ohne schnelle Ballgewinne fehlen im Spiel der Reds die Umschaltaktionen. Umso wichtiger wären spielerische Elemente, Kreativität im Aufbau, kluge Laufwege und richtiges Positionsspiel in vorderster Front. Hier offenbarte die Offensivabteilung in den vergangenen zehn Partien aber große Schwächen. Das zeigt sich in der extrem hohen Anzahl an Flanken (295), die für sich genommen schon Einfallslosigkeit zeigen, bei einem spielenden Mittelstürmer wie Roberto Firmino aber noch sinnloser sind. Beim Mitspieler angekommen sind im Übrigen 41 Flanken.

Insgesamt 165 Torschüsse klingen für zehn Spiele zunächst nach einem guten Wert, davon wurden allerdings 62 geblockt und 81 von außerhalb des Strafraums abgegeben. Ein weiteres Indiz für Ideenarmut im Liverpooler Spiel.

Abhängigkeit von Coutinho und Sané

REUTERS Sadio Mané (l.) und Philippe Coutinho

Die fehlende Kreativität der Reds in den vergangenen Wochen ist an zwei Schlüsselspielern festzumachen. Sadio Mané, mit 16 Torbeteiligungen Topscorer, verpasste wegen des Afrika-Cups sieben der zehn Partien 2017. Und Philippe Coutinho kehrte nach einer Knöchelverletzung erst Mitte Januar zurück, kämpft seitdem mit der Rückkehr zur Bestform.

Warum ist das Duo, abgesehen von den erzielten Toren (14), so wichtig für den FC Liverpool? Mané ist der Schnellste im Kader, ist deshalb wichtig für Umschaltaktionen, kann in Ballbesitzphasen aber auch bis zur Grundlinie gehen und reißt die nötigen Lücken. Coutinho ist Liverpools bester Kombinationsspieler und hat die präziseste Schusstechnik.

Brendan Rodgers and Jurgen Klopp have almost identical records in their first 54 @premierleague games in charge of @LFC. #SSNHQ pic.twitter.com/6WHyAKmwmH — Sky Sports News HQ (@SkySportsNewsHQ) 7. Februar 2017

Wie geht es in Liverpool weiter?

Auch wenn die Vielseitigkeit der Versäumnisse und der Trend gegen Liverpool und Klopp sprechen, gibt es auch Gründe für eine Trendwende und die Rückkehr in die Champions-League-Ränge:

Gegen die fünf Top-Teams ist Liverpool noch ungeschlagen und drei der kommenden fünf Gegner heißen Tottenham (Samstag 18.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE), Arsenal und Manchester City.

Durch das Aus in den Pokalwettbewerben folgt bis Saisonende nur noch eine englische Woche, nach Tottenham folgt sogar eine zweiwöchige Pause.

Die Erholungsphasen werden Mané und Coutinho nutzen, um sich wieder der Bestform zu nähern.

Klopp hat schon in den guten Phasen nicht von der Meisterschaft gesprochen. Ein Platz unter den ersten vier ist für die Reds aber realistisch. Und dann werden auch Lineker und Shearer wieder etwas leiser sein.