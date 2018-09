Der Saisonstart des FC Liverpool war historisch: Sieben Siege in sieben Pflichtspielen, das war dem Premier-League-Klub zuvor noch nie gelungen. Nun aber ist die Serie gerissen - und damit ist das Team von Trainer Jürgen Klopp aus dem ersten Wettbewerb bereits ausgeschieden. Liverpool hat in der dritten Runde des Ligapokals gegen den FC Chelsea zu Hause 1:2 (0:0) verloren. Die Londoner ziehen ins Achtelfinale ein.

Dabei sah es auch im achten Pflichtspiel der Saison zunächst nach einem Liverpool-Erfolg aus: Mit einem Seitfallzieher brachte Daniel Sturridge seine Mannschaft in der 59. Minute in Führung. Diese hielt bis zur Schlussphase, dann aber drehte Chelsea die Partie: Emerson gelang der Ausgleich per Abstauber nach einem Kopfball durch Ross Barkley, Eden Hazard erzielte mit einer Einzelleistung den Siegtreffer für Chelsea (85.).

Unmittelbar zuvor hatte Sturridge sein zweites Tor knapp verpasst: Er traf nach einem Hackenzuspiel von Roberto Firmino nur die Latte (84.). Sowohl Liverpool als auch Chelsea schonten an der Anfield Road mehrere Stammspieler. So fehlte bei den Reds unter anderem Mohamed Salah, der bei der Wahl zum Weltfußballer des Jahres gerade erst auf Platz drei gewählt worden war. Bei Chelsea stand Nationalspieler Antonio Rüdiger nicht im Kader. Am Samstag (18.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) treffen sich die beiden Top-Teams schon wieder. Dann empfängt Chelsea die Klopp-Elf in der Premier League.

FC Arsenal - FC Brentford 3:1

Der FC Arsenal hat sich gegen den Zweitligisten FC Brentford durchgesetzt. Das Team von Trainer Unai Emery gewann 3:1 (2:0). Die Entscheidung fiel allerdings erst in der Nachspielzeit. Danny Welbeck erzielte zwei Tore (5./37.), ehe Alexandre Lacazette kurz vor dem Schlusspfiff alles klar machte (90.+3). Zuvor hatte es Alan Judge mit dem Anschlusstreffer in der 58. Minute noch mal spannend gemacht. Mesut Özil war in der Drittrundenpartie nicht dabei, er wurde geschont. Bernd Leno stand anders als in der Liga allerdings auf dem Platz.

Tottenham Hotspur - FC Watford 4:2 (2:2; 0:0) i.E.

Im Elfmeterschießen hat sich Tottenham ins Achtelfinale gerettet. Gegen den aktuellen Tabellenvierten der Premier League stand es nach der regulären Spielzeit und einer spektakulären Schlussphase zunächst 2:2. Isaac Success hatte kurz nach der Pause die Führung für Watford erzielt (46.), aber in der 81. Minute kippte das Spiel: Christian Kabasele brachte Dele Alli im Strafraum zu Fall und sah dafür Rot, Alli verwandelte den anschließenden Elfmeter (82.).

Nur vier Minuten später drehte Erik Lamela das Spiel (86.), aber Étienne Capoue gelang noch der Ausgleich (89.). Im Elfmeterschießen scheiterte der Franzose dann allerdings genauso wie Domingos Quina für Watford, Alli traf mit dem entscheidenden Versuch.

Bereits am Vortag war Manchester United gegen den Zweitligisten Derby County ausgeschieden. ManCity steht wie Chelsea, Arsenal und Tottenham im Achtelfinale.