Es gibt Situationen, in denen es besser wäre, die Aussage zu verweigern, doch für Jürgen Klopp ist das keine Option. Er gibt auf jede Frage eine Antwort, auch wenn er weiß, dass er lieber schweigen sollte. Das war nach der 1:2-Niederlage seines FC Liverpool in der Champions League im Duell der deutschen Trainer bei Thomas Tuchels Paris Saint-Germain wieder einmal zu sehen.

Er wolle nicht wie ein schlechter Verlierer wirken, sagte Klopp, doch er sei schon genervt gewesen von den vielen Unterbrechungen gegen Ende der Partie, weil wieder einmal ein gegnerischer Spieler, "insbesondere Neymar", zu lange auf dem Rasen des Prinzenparks lag. "Das war nicht cool", klagte Klopp. Schiedsrichter Szymon Marciniak habe seine Mannschaft "wie Schlachter" dastehen lassen wegen der vielen (sechs) Gelben Karten, die er an Liverpools Spieler verteilt habe.

Eigentlich wollte Klopp auch nicht über den Zwischenfall in der ersten Halbzeit reden, als der Pariser Mittelfeldmann Marco Verratti mit gestrecktem Bein gegen Joe Gomez eingestiegen war, was nur mit einer Verwarnung sanktioniert wurde. Aber wenn er schon danach gefragt wurde, dann antwortete Klopp natürlich: "Ich hatte eine gute Sicht. Mit Sicherheit hätte es eine andere Farbe als bei den 500 Gelben Karten geben müssen", sagte er. Und meinte damit, dass Verratti seiner Meinung nach hätte Rot sehen müssen.

Mit seinen Attacken auf Schiedsrichter Marciniak machte Klopp gleich in doppelter Hinsicht einen wenig vorteilhaften Eindruck. Erstens stand er nämlich doch als schlechter Verlierer da, und zweitens wirkte es, als wollte er nur von der mauen Leistung seiner Mannschaft ablenken, vor allem von ihrer mauen Leistung im Angriff. So harmlose Schlachter hatte man selten gesehen.

Video AFP

In der vergangenen Saison ist Liverpool dank berauschender Offensiv-Spektakel ins Finale der Champions League vorgerückt. Die Mannschaft schoss 47 Tore in 13 Spielen, Rekord in dem Wettbewerb. Die Stürmer Sadio Mané, Roberto Firmino und Mohamed Salah trafen jeweils zehn Mal, auch das hatte es noch nie gegeben. Klopps Team reihte 7:0 an 5:0 an 3:0 und 5:2. Überall krachte und knisterte es, so wie es der Trainer mag. In dieser Spielzeit ist in der Champions League nicht mehr viel von der Wucht von Liverpools Offensive übrig, zumindest auswärts. Nach Niederlagen beim SSC Neapel und bei Roter Stern Belgrad ging in Paris auch das dritte Vorrundenspiel auf fremden Grund verloren.

Den Willen konnte man Klopps Profis nicht absprechen, nur Gefahr für das gegnerische Tor erzeugten sie keine. Aus dem Spiel heraus brachte Liverpool nicht einen Ball auf das Tor. Der Elfmeter von James Milner kurz vor der Pause, der schon den Endstand herstellte nach den beiden Pariser Treffern von Juan Bernat und Neymar, war Liverpools einziger echter Torschuss.

Tuchels großer Abend in Paris Mit 2:1 hat Paris Saint-Germain sein Gruppenspiel gegen den FC Liverpool gewonnen und sich damit vor der abschließenden Partie in Belgrad in eine sehr gute Ausgangsposition gebracht. Mit einem Sieg steht der französische Meister sicher im Achtelfinale der Champions League. Der beim FC Bayern vor der Saison ausgemusterte Juan Bernat (Grüße an Uli Hoeneß) brachte die Gastgeber in der 13. Minute in Führung. Teamkollege Neymar (r.) war der erste Gratulant. In der 36. Minute hatte der brasilianische Superstar (l.) erneut Grund zum Jubeln. Er verwertete einen Abpraller, nachdem Kylian Mbappé (r.) zunächst an Liverpools Torhüter Alisson gescheitert war. So engagiert wie im Laufe dieser 90 Minuten hatte man Paris-Trainer Thomas Tuchel selten gesehen. Bei einer Niederlage wären schon alle theoretischen Chancen auf den Einzug in die Runde der letzten Sechzehn dahin gewesen. Bei PSG stand mit Thilo Kehrer noch ein weiterer Ex-Bundesligaprofi in der Startelf. Der frühere Schalker spielte auf der rechten defensiven Außenbahn. Hoffnung für Liverpool kurz vor der Pause: James Milner (r.) verwandelte in der Nachspielzeit der ersten Hälfte einen Foulelfmeter. Jürgen Klopp hatte Grund zum Hadern. Seiner Elf gelang es in der zweiten Hälfte nicht, das Tor der Gastgeber entscheidend in Gefahr zu bringen. So benötigt der Finalist der Vorsaison einen Sieg mit zwei Toren Unterschied gegen Neapel, um sicher ins Achtelfinale einzuziehen. Große Freude beim Trainer und seinem Superstar: PSG hat nun wieder alle Karten selbst in der Hand.

Ansonsten gab es einen Versuch von Salah ans Außennetz und einen verunglückten Kopfball von Firmino. Mehr brachte Klopps Mannschaft in der Offensive nicht zustande. Anstelle von Italiens Torhüter-Legende Gianluigi Buffon hätte bei Paris auch jeder beliebige Souvenir-Verkäufer vom Fuße des Eiffelturms zwischen den Pfosten stehen können, es wäre nicht aufgefallen. Liverpool droht deshalb im abschließenden Gruppenspiel gegen Neapel an der heimischen Anfield Road am 11. Dezember das Vorrunden-Aus. Dabei waren sie doch da, die Lücken und Räume, in die Klopps Angreifer hätten stoßen können, zumindest in der ersten Halbzeit. "Doch wir haben sie nicht genutzt. In der zweiten Hälfte hat Paris es besser gemacht. Man muss die Chancen nutzen, wenn sie da sind - so ist Fußball", sagte der Trainer.

Wie es aussieht, erlebt sein Team gerade eine komplizierte Wandlung. Während der flirrende Umschaltfußball in der Vergangenheit gerne zulasten der Abwehr ging, verteidigt Liverpool in dieser Saison so gut wie noch nie. In den ersten 13 Spielen in der Premier League gab es erst fünf Gegentore, das ist Vereinsrekord zu diesem Zeitpunkt. Dafür klemmt es im Angriff. Doch gegen Gegner wie Southampton, Huddersfield oder Fulham reichte es trotzdem zum Sieg. In der Champions League ist das anders.

Salah war gegen Paris nur die traurige Kopie des Torjägers, der er in der vergangenen Saison war. Es wirkt, als hätte er sich immer noch nicht von seinem frühen Verletzungs-Aus bei der Niederlage im Finale im Mai gegen Real Madrid erholt. Der sonst so umtriebige Firmino operierte im Prinzenpark an der Grenze zur Unsichtbarkeit und wurde 20 Minuten vor dem Ende ausgewechselt. Mané fiel immerhin dadurch auf, dass er den Elfmeter zu Milners Anschlusstreffer herausholte.

Liverpool sollte seine Wucht im Angriff schnell wieder finden, idealerweise bis zum Heimspiel gegen Neapel in zwei Wochen. Sonst endet ein Jahr, das den Klub ins Finale der Champions League führte, mit der größtmöglichen Enttäuschung - nämlich dem Aus in der Vorrunde.