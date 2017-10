Spitzenspiel Liverpool gegen ManUnited Klopp und der Road-Runner-Effekt

Beim Duell der beiden größten englischen Vereine geht es nie nur um drei Punkte. Die Riesen aus dem Nordwesten des Landes, Liverpool und Manchester United, definieren sich traditionell über ihr Verhältnis zueinander. Diese Partie ist immer auch ein Derby der Geltung und Bedeutsamkeit.

Vor dem Aufeinandertreffen am Samstag (13.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) werden an der Anfield Road, wo das Stadion steht, mehrere gewichtige Fragen verhandelt. So muss United zeigen, dass es nach dem souveränen Start (sechs Siege, ein Unentschieden) gegen überwiegend handzahme Gegner auch in einem Spitzenspiel wie ein potenzieller Meister aussehen kann.

Beim bisher letzten Besuch an der Mersey, vor genau zwölf Monaten, hatte José Mourinho das Match taktisch regelrecht verkleistert, Jürgen Klopps Angreifer kamen nie entscheidend vor das Tor der Gäste. Das dröge 0:0 feierte der damals noch außerhalb der Champions-League-Plätze festhängende Portugiese als schönen, fiesen Erfolg. Er hatte damit immerhin Liverpools Titelambitionen wichtigen Schaden zugefügt.

Ähnlich bockig-spielverderberisch werden sich die Red Devils wohl auch morgen präsentieren, obwohl sich die Ausgangslage komplett gedreht hat. United geht als Tabellenführer (punktgleich hinter Pep Guardiolas Manchester City) in das Match, während Klopps Team mit sieben Punkten Rückstand auf Platz sieben schon leicht entnervt um Anschluss an die Spitzengruppe kämpft.

Da das Spiel mit dem zweijährigen Jubiläum des Deutschen im Amt zusammenfällt, gerät es unweigerlich zur Standortbestimmung. "Wie weit ist Klopp gekommen?", grübelt stellvertretend für viele Fans und Experten der "Guardian" und vergleicht seine zwischen begeisterndem Angriffsspiel und defensiven Fehlleistungen schwankende Elf mit der stets unglücklichen Comicfigur Wile. E. Coyote aus den "Road Runner"-Zeichentrickfilmen: "Sie hängen im rasenden Stillstand über dem Canyon in der Luft und wissen noch nicht, ob sie weiterlaufen oder abstürzen."

Klopp, als Kind ein begeisterter Leser der "Clever & Smart"-Heftchen, könnte dieses Bild zwar ganz lustig finden, doch er weiß um die Gefahr einer atmosphärischen Bruchlandung. Eine Niederlage gegen den Erzfeind würde die Atmosphäre in der stets leicht hysterischen Fußballstadt entschieden garstiger werden lassen. Wettbewerbsübergreifend gelang in den vergangenen sieben Partien nur ein Sieg, bei zahlreichen Anhängern herrscht frühherbstliche Bedrückung. Die Angst geht um, dass die Reds auch im 28. Jahr seit der letzten Meisterschaft wieder leer ausgehen.

Doch es gab durchaus Lichtblicke. Hatte Liverpool mit seinem explosiven Konterfußball im Vorjahr noch regelmäßig Schwierigkeiten, kleinere, defensiv eingestellte Liga-Gegner in Verlegenheit zu bringen, wurden nun gegen Watford (3:3) Burnley (1:1) und Newcastle United (1:1) genügend Torchancen produziert, um sechs Spiele zu gewinnen. Auch ist das Spiel mit Ball sehr viel strukturierter geworden. "Mit ein bisschen mehr Glück" (Emre Can) im Abschluss würden die Roten tatsächlich viel weiter oben stehen - und niemand auf der Insel laut darüber nachdenken, ob in Klopps Konzept Abwehrarbeit grundsätzlich zu kurz kommt.

Der 50-Jährige ist, anders als zum Beispiel Kollege Mourinho, nicht bereit, seine Spieler "unter den Bus zu werfen", wie man das in England sagt, sie also persönlich für die zum Teil unerklärlichen Schnitzer verantwortlich zu machen. Im Gegenteil: Klopp erklärte nach den gescheiterten Verhandlungen über den Wechsel des Niederländers Virgil van Dijk (Southampton), dass es nahezu unmöglich gewesen sei, stärkere Innenverteidiger als sein bestehendes Trio (Dejan Lovren, Joel Matip, Ragnar Klavan) zu verpflichten. Das demonstrative Treuebekenntnis zu den Angestellten (und zu LFC-Sportdirektor Mike Edwards, der augenscheinlich keine Alternativen zu van Dijk auf dem Zettel hatte) wird Klopp im Verein hoch angerechnet, macht ihn aber nach außen angreifbar. Er wirkt auf Kritiker wie jemand, der die individuellen Schwächen seiner Hintermannschaft nicht wahr haben will.

Problematisch für das Spiel am Samstag und die kommenden Wochen ist aber vor allem der Ausfall von Stürmerstar Sadio Mané. Der Senegalese war der überragende Spieler der ersten Saisonwochen, verletzte sich in der Länderspielwoche und wird bis Anfang Dezember fehlen. Manchester United reist zwar auch ohne Paul Pogba, Marouane Fellaini und Zlatan Ibrahimovic zum Klassiker, kann aber diese Ausfälle besser kompensieren.

Auch deshalb bleibt für den im Vergleich finanziell weitaus schwächeren FC Liverpool ganz nüchtern gesehen Platz drei oder vier hinter den beiden Klubs aus Manchester das realistischste Ziel. Aber so früh in der Saison will man sich das an der Mersey nur höchst ungern eingestehen.