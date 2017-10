Liverpool vs. ManUnited Meisterhaftes Mauern

Szene des Spiels: Es waren 33 Minuten gespielt. Liverpools Roberto Firmino setzte sich im Dribbling durch, seinen Rückpass nahm Joel Matip direkt. Einige Reds-Fans hatten schon den Torschrei auf den Lippen. Doch: denkste! United-Torwart David de Gea fuhr sein Bein aus und wehrte mit einer sensationellen Reaktion den Schuss aus fünf Metern ab. Im Grunde war diese Szene ein Abziehbild des gesamten Spiels: Gegen passive Rivalen aus Manchester taten sich die Hausherren schwer, einzig über Einzelaktionen wurden die seltenen Torchancen eingeleitet. Und wenn sie sich einmal durchgespielt hatten, war Uniteds Schlussmann zur Stelle.

5 - No goalkeeper has made more saves from big chances in the @premierleague this season than David de Gea. Stretch. #LIVMUN pic.twitter.com/karSzZ6kNr — OptaJoe (@OptaJoe) 14. Oktober 2017



Das Ergebnis: 0:0. Manchester United ermauert sich beim Erzrivalen an der Anfield Road ein torloses Remis. Trotz drückender Überlegenheit verpasst es Liverpool, in der Tabelle Punkte auf die Klubs aus Manchester an der Spitze gutzumachen.

Klopps "Heißer Herbst": Angesichts von nur einem Sieg aus den vergangenen acht Pflichtspielen steigt der Druck auf Jürgen Klopp. Bei Amtsantritt hatte der nicht nur mit seinem Versprechen mindestens einen Titel in seiner Ära zu gewinnen große Euphorie ausgelöst. Zwei Remis in der Champions League und sieben Punkte Rückstand in der Liga geben den Klopp-Kritikern derzeit reichlich Argumente. Vor Anpfiff griff der Deutsche potenziellen Rücktrittsforderungen vor. Er sei weiterhin überzeugt, dass er perfekt zum Klub passe: "Ich werde Liverpool erst verlassen, wenn ich Zweifel daran habe, den Meistertitel gewinnen zu können", sagte Klopp selbstbewusst. Direkt beim nächsten Gegner wird seine "Rote Armee Fraktion" beweisen müssen, ob Klopps Ambitionen realistisch sind: dann geht es gegen Tottenham Hotspur.

Die erste Hälfte: Die Reds übernahmen schnell die Spielkontrolle. Gegen defensive Gäste konnte Liverpool zunächst jedoch nur eine Großchance herausspielen. Nach zwei ungefährlichen Distanzschüssen (14. Minute/19.) scheiterte Joel Matip aus fünf Metern am Fuß von United-Keeper David de Gea (34.). Den Nachschuss setzte Mohamed Salah neben den Pfosten. Manchester stand tief und wartete geduldig auf seine Gelegenheiten: Ein Außenrist-Schuss von Nemanja Matic strich knapp über die Latte (30.). Vor der Pause vergab Romelu Lukaku dann freistehend aus zwölf Metern, nachdem er über Matic, Martial und Mkhitaryan freigespielt worden war (43.).

Getty Images David de Gea rettet United einen Punkt

Nicht alle Wege führen zu Rom: Auch Manchesters Star-Stürmer Romelu Lukaku (Spitzname "Big Rom") konnte seine Kritiker nicht widerlegen. Bislang war der Belgier den Nachweis absoluter Weltklasse schuldig geblieben. Seit seinem Wechsel auf die Insel 2011 hat Lukaku 57 Spiele gegen Mannschaften aus der Top-Sechs bestritten - dabei traf er nur 15 Mal und holte mit seinen Teams neun Siege. Eine bescheidene Ausbeute. Der formstarke Angreifer (elf Tore in zehn Pflichtspielen für United) hatte das 1:0 auf dem Fuß, doch er brachte den Ball vor dem Pausenpfiff aus bester Position nicht im Tor unter. Immerhin geht es aufwärts: Zuvor hatte Lukaku in fünf seiner vergangenen sieben Partien gegen Liverpool nicht einen einzigen Schuss auf das Tor abgegeben.

Die zweite Hälfte: Liverpools Dominanz wurde noch größer, fast ununterbrochen schnürten die Reds United an deren Strafraum ein. Doch der finale Pass kam zu selten an. Einen präzisen Flankenball konnte Emre Can aus fünf Metern nicht aufs United-Tor lenken (56.). Was Liverpool an Kreativität fehlte, zeigte United an Defensivdisziplin. So schaffte es keines der beiden Teams, im zweiten Durchgang einen Schuss auf das gegnerische Tor abzugeben.

. @ManUtd equalled the club record for fewest goals conceded after eight matches of a top flight season - 2 in 1985/86, 1991/92 and 2007/08. — Gracenote Live (@GracenoteLive) 14. Oktober 2017

Mourinho stärkt die Abwehrkräfte: Uniteds Trainer ist berühmt-berüchtigt dafür, Ergebnisse über die Art und Weise zu stellen, wie sie zustande kommen. Und weil José Mourinhos Pragmatismus weithin bekannt ist, begegnete er schon vor dem Spiel Fragen nach seiner Taktik mit einem Augenzwinkern: "Macht euch keine Sorgen. Ich werde mit neun Stürmern und einem Verteidiger spielen!" Natürlich war das nur ein Bluff, der 54-Jährige ließ gegen den Ball abwechselnd in einem 5-3-2 oder 4-4-2 verteidigen. Defensive Stabilität hatte dabei stets Priorität. Ganz, wie man es von "Maurermeister Mou" gewohnt ist. Den dürften Diskussionen über seinen Stil kaltlassen, insbesondere sofern er seine persönliche Serie fortführen kann: Bisher holte er bei seinen Trainerstationen immer spätestens im zweiten Jahr den nationalen Meistertitel.

Liverpool FC - Manchester United 0:0

Manchester: De Gea