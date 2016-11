Sachsen-Anhalt-Derby Hooligans torpedieren Friedensschluss

Ein absurdes Hin und Her hat die Fans des FC Magdeburg und des Halleschen FC in den Tagen vor dem Derby zwischen beiden Klubs in der dritten Liga in Atem gehalten. Am Donnerstag teilte der FCM mit, das Spiel vor leeren Rängen austragen zu wollen. Statikprobleme im Stadion machten das notwendig. Einen Tag später die Kehrtwende: Jetzt dürfen doch alle Fans das Spiel verfolgen.

Diese Posse hat die eigentlichen Fragen rund um das Spiel in den Hintergrund rücken lassen. Im Oktober war der Magdeburger Fan Hannes S. nach dem Sturz aus einem fahrenden Zug ums Leben gekommen. Zuvor soll es zu Auseinandersetzungen mit Hooligans des HFC gekommen sein.

Am Montag dieser Woche war ein Statement der Magdeburger Hooligans publik geworden, in dem sie sich von der eigenen Ultraszene distanzieren. Magdeburger und Hallenser Ultras hatten zuvor eine Art Waffenstillstand beschlossen - dieses "weichgespülte Abkommen" passte den Hools nicht.

"Der HFC ist traditionell unser Erzfeind, daher haben wir in der Vergangenheit keine Gespräche geführt und werden es auch in der Zukunft nicht tun", heißt es vonseiten der Magdeburg-Hools. Mit den befreundeten Gruppen des BFC Dynamo Berlin und von Eintracht Braunschweig habe man sich darauf verständigt, gemeinsam zum Rückspiel nach Halle zu fahren. "Mit dem Tod von Hannes gab es einen traurigen Moment innerhalb der Fanszene in Magdeburg", heißt es, um dann zu folgern: "Dennoch sollten wir in keine Schockstarre verfallen und Trübsal blasen, sondern uns vielmehr auf kommende Ereignisse und Aufgaben vorbereiten."

Magdeburger Hools konterkarieren positive Entwicklung

Nach dieser Erklärung wären offenbar auch die Hallenser Hooligans nach Magdeburg gefahren. Allerdings auf eine Art und Weise, die für die Polizei gut zu handhaben gewesen wäre: mit wenigen Bussen und deutlich weniger als hundert Mann. Vor allem scheinen es aber die Magdeburger Althools zu sein, die die an sich positive Entwicklung in beiden Fanszenen konterkariert haben, die nach dem Tod von S. eingesetzt hatte.

Hannes war der zweite Tote im deutschen Fußball seit 1982. Damals starb der Bremer Fußballfan Adrian Maleika, nachdem ihn ein Stein am Kopf getroffen hatte, den ein HSV-Hooligan geworfen hatte. 1990 erschossen Polizisten den Berliner Fan Mike Polley in Leipzig.

Und wie damals herrschte in den deutschen Fanszenen noch Wochen danach bundesweit eine Nachdenklichkeit, von der man sich wünschen würde, sie würde auch ohne solch schlimme Ereignisse wie den Tod eines Menschen einsetzen. In den beiden größten Städten Sachsen-Anhalts rief man zum Innehalten auf. Selbst zwischen verfeindeten Ultragruppen wie denen aus Magdeburg und Halle gibt es Kommunikationskanäle.

"Ein beachtliches Zeichen der Nachdenklichkeit"

Nach dem Tod von Hannes gab es nach Informationen von SPIEGEL ONLINE sogar ein Treffen zwischen Abgesandten beider Gruppen. An dessen Ende stand eine Verabredung: Beim Spiel am Samstag in Magdeburg werden die Hallenser Ultras wegbleiben, die FCM-Ultras bleiben dafür beim Rückspiel Ende April zu Hause.

"Ein beachtliches Zeichen der Nachdenklichkeit", nennt Michael Gabriel, Leiter der Koordinierungsstelle der Fanprojekte, diesen Verzicht auf ein weiteres Drehen an der Eskalationsschraube. "Es wäre wünschenswert, wenn das über den Spieltag und diese Saison hinaus anhält und sich das Verhältnis zwischen beiden Fanszenen grundsätzlich beruhigt." Doch genau daran haben die Hooligans offenbar kein Interesse.

Derweil bleiben die Umstände des Todes von S. weiterhin nebulös. Ob Hannes nach der Auseinandersetzung mit den Hallensern aus dem Zug gestoßen wurde oder in Panik heraussprang, wird noch ermittelt.

Das Eisenbahn-Bundesamt, das mit der Untersuchung betraut wurde, nachdem der Zug von der Staatsanwaltschaft aus dem Verkehr gezogen worden war, ist zu dem Schluss gekommen, dass sich die Tür von innen öffnen ließ. Vieles deutet nun darauf hin, dass Hannes in höchster Panik aus dem Zug gesprungen ist. "Mit großer Kraft kriegen sie jede Tür auf", sagt ein Bahnexperte, der anonym bleiben will. Wer genau in seiner Nähe war, als er sprang, ist nach wie vor ungeklärt. Was genau passiert ist, wird man vielleicht niemals herausbekommen.