Aus in der Europa League Schalker Schmerzen

Erst nickte Leon Goretzka den Journalisten, die sich nach seinem Gesundheitszustand erkundigten, nur kurz zu. Später sprach er dann doch ein paar Worte. Keine Selbstverständlichkeit, wie der 22-Jährige erklärte: "Ich habe mir zweimal den Kiefer ausgerenkt und eine Gehirnerschütterung zugezogen."

Der Schalker Mittelfeldspieler war Ende der ersten Halbzeit der Partie gegen Amsterdam (2:3) mit dem Torwart von Ajax zusammengeprallt, wurde benommen vom Feld geführt. "In der Kabine hat er sich mehrmals übergeben. Aber er wollte unbedingt weiterspielen", sagte Trainer Markus Weinzierl. Erst in der 84. Minute wurde Goretzka ausgewechselt.

Dabei waren die Symptome einer Gehirnerschütterung klar zu erkennen gewesen. Ärzte und Wissenschaftler warnen seit Langem davor, Kopfverletzungen im Sport zu unterschätzen. Vor allem das "Second Impact Syndrome" gilt als gefährlich, wenn jemand eine Gehirnerschütterung bekommt in dem Moment, da eine andere noch nicht ausgeheilt ist.

Goretzka aber setzte seinen Willen durch. Er schoss sogar das 1:0 und war damit auf dem Weg, zum "Eurofighter" der Moderne zu werden. Doch der Traum, wie die legendäre Mannschaft 1997 als Außenseiter den kleineren europäischen Wettbewerb zu gewinnen, platzte.

"Der Fußball ist nicht gerecht", klagte Benedikt Höwedes, "110 Minuten war es ein Freudentaumel seinesgleichen." Dann habe "Ajax mit der einzigen Chance", das 1:3 erzielt. Es hätte wegen des 2:0-Sieges im Hinspiel schon für Ajax gereicht.

Höwedes war noch voller Adrenalin, daher musste ihm verziehen werden, dass in der Wahrnehmung einiges falsch war. Das so wichtige Auswärtstor hatte Schalkes Torhüter Ralf Fährmann schon vor dem Treffer von Nick Viergever in der 111. Minute mehrmals mit prächtigen Paraden verhindert. Abgesehen von einem fulminanten Start kontrollierte Ajax die Partie in der ersten Halbzeit. Die zweite Hälfte und Teile der Verlängerung gingen dann an Schalke, das ab der 80. Minute in Überzahl spielte. Die desolate Leistung im Hinspiel hinzugezogen, als Fährmann herausragte, ergibt sich also ein gerechter Sieger des Vergleichs.

Der Rausch der knappen Stunde, in der Schalke sich mit leidenschaftlichem Einsatz und auch spielerischer Klasse einen Vorteil erspielte, drängte die nüchterne Analyse in den Hintergrund. "Um ehrlich zu sein, fehlen mir derzeit die Worte", sagte Daniel Caligiuri, um dann doch eine Erklärung zu versuchen: "Vielleicht hätten wir den einen oder anderen Ball in der Verlängerung ruhiger spielen können."

"Weit weg von dem, was wir uns vorgenommen haben"

Das hörte sich gut an, doch Spieler wie Sead Kolašinac, der zuvor wegen einer Verletzung pausiert hatte, waren körperlich schon nach 90 Minuten am Limit. Ajax suchte sein Glück mit dem Wissen, nichts mehr verlieren zu können.

"Was für eine Scheiße", brachte ein Mitarbeiter der Schalker hervor, nachdem er minutenlang wie paralysiert mit den Journalisten auf die Spieler gewartet hatte, um von ihnen Erklärungen zu hören. Von Benedikt Höwedes gab es sogar noch eine Einordnung des größeren Zusammenhangs: "In der Liga sind wir weit weg von dem, was wir uns vorgenommen haben. Der Europapokal war die Chance, dies vergessen zu machen."

Vier Punkte Rückstand auf den Tabellensechsten der Bundesliga, vielleicht auch nur drei auf den Siebten müssen die Schalker wettmachen, um wieder die Chance zu haben, sich für die Europa League zu qualifizieren. Am Sonntag kommt Leipzig nach Gelsenkirchen.

Schalke 04 - Ajax Amsterdam 3:2 n.V. (2:0, 0:0)

1:0 Goretzka (53.)

2:0 Burgstaller (56.)

3:0 Caligiuri (101.)

3:1 Viergever (111.)

3:2 Younes (120.)

Schalke: Fährmann - Riether (112. Avdijaj), Höwedes, Nastasic, Kolasinac - Bentaleb, Stambouli (54. Huntelaar) - Caligiuri, Goretzka (84. Geis), Meyer - Burgstaller

Ajax: Onana - Veltman, Sanchez, de Ligt, Viergever - Ziyech, Schöne (74. Van de Beek), Klaassen - Kluivert (61. Dolberg), Traoré (82. Tete), Younes

Schiedsrichter: Ovidiu Hategan (Rumänien)

Gelbe Karten: Burgstaller, Kolasinac, Nastasic - Viergever, Ziyech

Gelb-Rote Karte: Veltman (80.)