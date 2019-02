Es sah so gut aus. Es hätte zum Bildschirmschoner getaugt, vielleicht sogar zum Foto in der königsblauen Ecke des Partykellers. Auf dem Videowürfel stand ein 2:1 für Schalke 04 gegen Manchester City. Die Spielzeit war weit fortgeschritten, die Schalker hatten einen Spieler mehr auf dem Platz. Auch wenn noch ein Rückspiel ausstand und der Einzug ins Viertelfinale gegen heimstarke Citizens sehr unwahrscheinlich gewesen wäre, wäre ein Heimsieg gegen den haushohen Favoriten ein Fest gewesen, an das sich die Schalker Anhängerschaft in einer ansonsten spaßbefreiten Saison gerne erinnert hätte.

Am Ende gab es aber wieder Frust. Das Ergebnis von 2:3 hätte vor dem Spiel als ehrenwert gegolten, im Nachhinein wurde es deutlich heruntergestuft. "Wir wissen, dass wir dieses Spiel mit einem Mann mehr gewinnen mussten", sagte Abwehrspieler Jeffrey Bruma. Warum es anders kam, wurden sämtliche Schalker gefragt, die in der Nacht vor den Kameras stehen blieben. Weston McKennie, der dem klubeigenen Sender zuvor noch auf Deutsch gesagt hatte, dass ihm das alles "für die Mannschaft leid tut", wechselte für die Antwort in seine Muttersprache: "It's soccer."

Bastian Oczipka antwortete ausführlicher - die Kurzform auf Englisch wäre wohl: "It's Schalke." Im Original sagte der linke Verteidiger:

"Es zieht sich durch die ganze Saison, dass wir phasenweise ein gutes Spiel machen, aber dann falsche Entscheidungen treffen." Dem Linksverteidiger etwa war das in der 90. Minute passiert. Statt energisch in den Zweikampf mit dem 14 Zentimeter kleineren Raheem Sterling zu gehen, fiel er nach geringstem Kontakt zu Boden, der englische Nationalstürmer schoss das 3:2. "Sterling ist kleiner als ich, bei Freiburgs Petersen am vergangenen Wochenende wäre es als Foul gegeben worden, denn der ist gleich groß", stellte Oczipka eine gewagte These auf. Aus ihr sprach der Frust - über den Fehler, über den Abend, überhaupt.

"Es war so geil, es hat mega Bock gemacht hier zu spielen", schwärmte Oczipka. Schalke habe die Zuschauer mitgenommen, leidenschaftlich in der Defensive gearbeitet, "in letzter Instanz immer einen Fuß dazwischen bekommen", wenn Manchester in den Strafraum gewollt habe: "Es hätte fast gereicht." Für einen Sieg, der vermutlich nicht zum Weiterkommen genügt hätte. Das Selbstvertrauen und die positive Stimmung hätten die Schalker für die weiteren Aufgaben in Bundesliga und Pokal aber gerne mitgenommen.

Die Offensive bleibt beim FC Schalke dürftig

Auch deshalb sahen sich die Spieler um den Ertrag für ihren Aufwand gebracht. "Das Ergebnis passt einfach nicht zur Leistung", klagte Daniel Caligiuri. Das war nachzuvollziehen, allerdings nur dann, wenn der Fußball auf den Part des Defensivspiels reduziert wird. Das Spiel nach vorne, das auch für einen krassen Außenseiter Teil des Plans sein sollte, war dürftig wie so oft in dieser Saison. Wenn die Schalker beklagten, "unnötige Tore" kassiert zu haben, was sie ausgiebig taten, dann durfte das auch der Gast. Die beiden Elfmeter, die Nabil Bentaleb verwandelte, waren die einzigen beiden Schüsse, die auf das Tor von Manchesters Torhüter Ederson kamen.

"Mit den Ballgewinnen waren wir teilweise zu schlampig", haderte Domenico Tedesco. Dem Trainer, immer noch erst 33 Jahre alt, fehlte der Mut, nach der Gelb-Roten Karte für Nicolás Otamendi in der 68. Minute die passive Grundhaltung aufzugeben und auf ein 3:1 samt deutlich besserer Ausgangsposition aus zu sein. Das Risiko, dass dann passieren könnte, was nun trotzdem passierte, war ihm zu hoch. Eine verständliche Entscheidung angesichts der hohen Qualität der Gäste, eine mutigere Herangehensweise hätte City aber auch vom Schalker Tor fernhalten können. Es passt zu Tedescos bisheriger Saison, dass sein Plan nicht aufging. Die Kritik am Trainer wird so aber nicht geringer werden.

Das Logo der Champions League dürfte für viele Monate zum letzten Mal auf dem Videowürfel zu sehen gewesen sein. "Dass es diese Saison nicht mehr reichen wird, dafür muss man kein Prophet sein", sagte Torwart Ralf Fährmann über die Aussichten einer Aufholjagd in der Bundesliga. Daniel Caligiuri sprach über das Rückspiel in Manchester: "Jetzt müssen wir da halt 2:0 gewinnen, dann sind wir weiter. Spaß beiseite."

Pep Guardiola im Video: "Bin ein großer Fan des Videobeweises"