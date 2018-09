1. Tedescos Schalke braucht einen Plan B

Dass Schalkes Fans trotz Platz zwei im vergangenen Jahr nicht durch Offensivspektakel verwöhnt wurden, ist bekannt. Eher ging und geht es bei S04 unter Trainer Domenico Tedesco darum, aus einer klaren defensiven Ordnung heraus und mit viel Geduld den Gegner zu lähmen und dann - mit schnellem Umschaltspiel - effektiv zuzuschlagen.

Zu Beginn dieser Spielzeit ist von einer stabilen Grundordnung und einem erfolgsversprechenden Plan aber bisher nichts zu sehen. Gegen Hertha war es erschreckend mitanzusehen, wie Schalke im Aufbau agierte. Auch taktische Umstellungen Tedescos (erst 4-3-3, dann 3-5-2, später 4-2-3-1) änderten daran wenig. Sie sorgten eher dafür, dass sein Team von Minute zu Minute überforderter wirkte. Planlos eben.

Nach dem Abgang Leon Goretzkas fehlt der Taktgeber im Zentrum, im Mittelfeld mangelt es an der nötigen Balance. Dazu kommt, dass Schalke noch dabei ist, die Neuzugänge Sané, Uth und Serdar ins Team-Gefüge einzupassen. Nur: Dass in der Bundesliga keine Zeit für Experimente bleibt, wissen die Schalker noch gut aus der Fehlstart-Saison 2016/2017, als gleich die ersten fünf Partien in Folge verloren gingen. Schalke braucht schnell einen Plan, der von Tedesco kommen - und auf das vorhandene Material passen muss.

2. Digestif nach destruktiv: Dárdais Hertha ist variabler als gedacht

Pál Dárdai hat im deutschen Fußball nicht den besten Ruf. Das mag an seiner destruktiven Spielweise liegen, an seiner Gabe, schier jedes Spiel kaputt und unansehnlich machen zu können. Aber auch Dárdai entwickelt sich weiter. Ließ er in den vergangenen Jahren konsequent sein 4-4-2 oder 4-2-3-1 spielen, versucht er es in dieser Saison mit einer Dreierkette. So weit, so erfolgreich. Was aber, wenn sich einer der zentralen Spieler in diesem Konstrukt verletzt? Diese Beobachtung konnte man im Spiel gegen Schalke 04 nach der Auswechslung von Karim Rekik machen. Hertha stellte auf ein 4-3-3 um - und wirkte nach wie vor stabil. Sie sind taktisch variabler geworden, der moderne Fußball scheint eingekehrt in der Hauptstadt.

Dárdai setzt aber gleichzeitig auf altbackene Kniffe: Gegen Schalke war es die Personalie Ondrej Duda. Der Mittelfeldspieler ist eigentlich einer der kreativsten Köpfe im Berliner Ensemble, hatte gegen Schalke aber einen zentralen Auftrag: Sebastian Rudy in Manndeckung nehmen. Und wie gut er das tat, zeigte sich allerspätestens in der 50. Minute, als Schalkes Trainer Domenico Tedesco Rudy nach nur 19 Ballaktionen erlöste und auswechselte.

Zu sagen, Rudy hätte in dem Spiel keine Rolle gespielt, wäre untertrieben. Die Hauptrolle spielte dagegen Duda. Denn neben seiner Kernkompetenz als Rudys Schatten schoss er kurzerhand auch noch das 1:0, war in fast jedem Berliner Konter der zentrale Anspielpunkt - und sorgte mit seinem sehenswerten Freistoß für die Entscheidung in der Schlussminute. Es war der Verdauungsschnaps nach einem nicht sonderlich schön anzusehenden Bundesligaspiel. Dárdais Plan ist aufgegangen.

3. Nagelsmann kommt ein Jahr zu spät

Es gab Zeiten, da wurde Leipzigs Trainer Ralf Rangnick als Fußballprofessor gepriesen. Als einer, der taktisch in anderen Sphären schwebt, dessen Spielidee innovativ und erfolgreich zugleich ist. Diese Zeiten sind spätestens nach dem 1:1 gegen Fortuna Düsseldorf vorbei. Leipzigs 4-2-2-2 oder 4-2-4, wie man auch nennen mag, scheint in die Jahre gekommen zu sein. Das musste im vergangenen Jahr bereits Ralph Hasenhüttl schmerzhaft erfahren, in dem ihm nämlich mitgeteilt wurde, dass sein Vertrag nicht verlängert wird. Hasenhüttl trat zurück, Rangnick übernahm seinen Platz auf der Trainerbank. Die Spielidee blieb jedoch dieselbe, denn auch vorher hatte Rangnick im Hintergrund die Fäden gezogen.

Zugegeben: Rangnicks Rückkehr auf den Trainerstuhl war nicht ganz freiwillig. Ein Jahr muss noch überbrückt werden, ehe Wunschtrainer Julian Nagelsmann bereitsteht. Ein verlorenes Jahr, wie es scheint. Denn: Zuhause gegen einen Aufsteiger nur remis zu spielen, das kann passieren. Gegen einen Aufsteiger zuhause aber die schlechtere Mannschaft zu sein, das widerspricht dem Anspruch von RB Leipzig. Rangnicks Spielidee scheint ausgelutscht. Trainerfüchse wie Friedhelm Funkel hatten genug Zeit, das Leipziger Spiel zu durchdringen. Diese schmerzhafte Erfahrung muss Rangnick jetzt machen, erst in der vergangenen Saison mit Hasenhüttl - und jetzt am eigenen Leib. Nagelsmann bringt frischen Wind. Aber eben erst nächste Saison.