Da standen sie kurz nach Abpfiff vor den Trümmern ihrer Saison in dieser kühlen Nacht von Manchester: die Schalker Spieler auf dem Rasen und die Fans auf der Tribüne in ihrer Ecke im City-Stadion. Beide Seiten hatten sich nichts mehr zu sagen. Mannschaft und Anhang schwiegen, um irgendwie mit dieser 0:7-Niederlage klarzukommen, die man gar nicht erst mit Zusätzen wie "Klatsche" oder "Debakel" versehen muss, um das Ausmaß der Niederlage zu fassen.

Der abgerutschte Vizemeister erlitt beim englischen Champion die höchste Niederlage einer deutschen Mannschaft in der Champions League und verpasste krachend die beiden Ziele, die nach allgemeinem Dafürhalten für dieses Achtelfinal-Rückspiel realistisch gewesen waren. Erstens: sich mit Anstand aus dem Wettbewerb zu verabschieden. Und zweitens: ein bisschen Mut zu tanken für den Abstiegskampf in der Bundesliga.

Sieben! Der FC Schalke 04 hat 0:7 gegen Manchester City verloren und ist aus der Champions League ausgeschieden. Es ist die höchste Niederlage einer deutschen Mannschaft in der Champions-League-Geschichte. Die City-Fans präsentierten vor Anpfiff eine Choreographie mit dem Wappenschiff des Vereins. Die Zuschauer konnten sich dem Viertelfinale schon nach dem Hinspiel fast sicher sein. Auf Schalke gewannen die Citizens 3:2. Trotz klarer Rollenverteilung, stand etwa eine halbe Stunde lang die Null auf Seiten der Schalker. Die Gastgeber dominierten zwar von Beginn an, aber Schalke hielt zunächst mit ordentlicher Defensivarbeit dagegen. Die Betonung liegt auf zunächst. Der Schalker Widerstand endete nach einem Foulspiel von Jeffrey Bruma an Bernardo Silva. Nach einem kurzen Kontakt mit dem VAR entschied der Schiedsrichter: Elfmeter für City. Egal welche Ecke, sie wäre falsch gewesen: Sergio Agüero lupfte den Ball halbhoch in die Mitte des Tores. Antonín Panenka wäre stolz gewesen. Ralf Fährmann und Agüero werden keine Freunde mehr. Erst der Lupfer, dann ein Beinschuss. Bei den zwei Treffern blieb es dann aber auch - für den Argentinier. Agüero wurde in der 64. Minute ausgewechselt. Schiedsrichter Clement Turpin hatte mehrfach Kontakt mit dem Video-Schiedsrichter an diesem Abend. Einen Treffer von Leroy Sané revidierte der VAR - nur ein kleiner Trost für die mitgereisten Schalker. Bernardo Silva beweist: Die Artistik war heute auf der Seite von Manchester City. In der 71. Minute traf er zum 5:0. Im Hinspiel hatte Leroy Sané schon die Schalker Hoffnungen auf einen Überraschungssieg zunichte gemacht. Heute traf er gleich doppelt - allerdings wurde ein Tor wieder aberkannt. Dafür bereitete er drei weitere Treffer vor - und verzichtete auf Jubelarien. Er setzte den Schlusspunkt: Der eingewechselte Gabriel Jesus traf kurz vor Schluss zum 7:0. Damit hat Schalke in den vergangenen fünf Spielen jeweils mindestens drei Gegentore kassiert. Für Schalkes Trainer Domenico Tedesco wird es nach der Klatsche immer enger.

Stattdessen verließen die Schalker das Stadion wie Schüler, denen man gerade ein Zeugnis voller Sechsen ausgehändigt hat - gedemütigt, erschüttert, schockiert. Die Fans waren am Nachmittag noch mit bester Laune und starker Stimme durch die Stadt marschiert und hatten die ersten Ausläufer des nordenglischen Frühlings genossen. Nach dem Spiel konnten sie nicht einmal mehr auf ihr Team schimpfen.

Der Mann, der die historische Niederlage zu verantworten hat, saß später im schwarzen Rollkragen-Pullover vor der Presse und ging den Schalker Zusammenbruch noch einmal durch. Trainer Domenico Tedesco sprach davon, dass seine Mannschaft "in den ersten 30, 35 Minuten wenig zugelassen" habe, und das Erstaunliche daran ist: er hatte Recht. Die Schalker begannen gut organisiert und mit Disziplin. Wie sie mit ihrer defensiven Ausrichtung das 2:3 aus dem Hinspiel hätten umbiegen wollen, blieb zwar ein Rätsel. Aber immerhin hielten sie mit.

"Größter Spannungsverlust, den ich als Trainer erlebt habe"

Nach dem ersten Gegentor durch einen strittigen Elfmeter von Sergio Agüero in der 35. Minute leistete sich Mannschaft dann den "größten Spannungsverlust, den ich als Trainer erlebt habe", wie Tedesco berichtete. Und so nahm das Unheil gegen eins der besten Teams Europas seinen Lauf: Zur Pause stand es 0:3, am Ende eben 0:7. "Sie können mir glauben, dass es ab einem gewissem Spielstand auch extrem weh getan hat", sagte Tedesco. Man glaubte ihm. Die Frage ist, was aus diesem schmerzhaften Abend folgen wird. Für Schalke und für ihn.

Der Trainer des Tabellen-14. der Bundesliga hat die Aufgabe, eine Trendwende herbeizuführen - so hat es der neue Sportvorstand Jochen Schneider formuliert. Und während bei der 2:4-Niederlage bei Werder Bremen am vergangenen Freitag noch Anzeichen der Besserung zu erkennen gewesen waren, erlebten die Schalker in Manchester den Tiefpunkt der Saison. Schneider äußerte sich in Manchester nicht zur Zukunft des Trainers.

Es ist schwer vorstellbar, wie sich das ohnehin schon dramatisch verunsicherte Team bis zum Spiel am Samstag gegen das auswärtsstarke RB Leipzig (15.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) von dem siebenfachen Nackenschlag erholen soll und wie Tedesco nach einer solchen Peinigung im Amt bleiben kann. Auch wenn sich zu seiner Entlastung anführen lässt, dass bei Manchester City auch schon andere Mannschaften schweren Schaden genommen hatten. Der FC Chelsea ging an gleicher Stelle einen Monat zuvor 0:6 unter.

Tedesco macht sich nach eigenen Angaben keine Gedanken darüber, wie sicher seine Position noch ist. Stattdessen zeigte er sich kämpferisch. Auch in dieser schweren Stunde sei er "stolz, Trainer von Schalke 04 zu sein", sagte er in Manchester.

Der Umstand, dass er seine Profis nach dem Schlusspfiff nicht wie gewohnt auf dem Rasen zu einem Kreis zusammenrief, erklärte er damit, dass er sie so schnell wie möglich in der Kabine haben wollte. Dort sei das Ritual dann nachgeholt worden. Einen Rücktritt schloss er aus: "Ich habe wirklich keine Sekunde daran gedacht, meinerseits irgendwas zu verändern."

Allerdings wäre es nachvollziehbar, wenn sich der Verein spätestens am Wochenende zu einer Veränderung auf dem Trainerposten gezwungen sehen würde - unter dem Eindruck einer Nacht, in der Mannschaft und Fans am Ende nur noch schweigen konnten.

Manchester City - FC Schalke 04 7:0 (3:0)

1:0 Agüero (35., Foulelfmeter)

2:0 Agüero (38.)

3:0 L. Sané (42.)

4:0 Sterling (56.)

5:0 Bernardo Silva (71.)

6:0 Foden (78.)

:0 Jesus (84.)

City: Ederson - Walker, Danilo, Aymeric (72. Delph), Zinchenko - Gündogan - Bernardo Silva, Silva (64. Foden) - Sterling, Agüero (64. Gabriel Jesus), L. Sané

Schalke: Fährmann - Stambouli, S. Sané, Bruma - McKennie (74. Mendyl), Oczipka - Serdar, Bentaleb - Embolo (69. Skrzybski), Konoplyanka - Burgstaller (79. Teuchert)

Schiedsrichter: Clement Turpin (Frankreich)

Gelbe Karten: Zinchenko, Danilo / Bruma

Zuschauer: 40.000