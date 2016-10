Schalkes Sieg in Nürnberg Zur Halbzeit schlief die Schlange ein

In der Halbzeit dürften sich die Ultras des 1. FC Nürnberg gefragt haben, ob sie das Spiel gegen Schalke wirklich unter ein glückliches Motto gestellt hatten. "Mehr Träume als die Realität zerstören kann", prangte auf einem riesigen Transparent über der Nordkurve. Angesichts eines Spielstandes von 0:3 zur Halbzeit wäre allerdings auch weniger pessimistischen Naturen als fränkischen das Träumen vergangen.

Doch an diesem Abend wäre Realismus ein Fehler gewesen. Kurz nach Wiederanpfiff stand es zuerst 1:3, dann 2:3 und Nürnberg rannte weiter an. Am Ende half allerdings auch die Aufholjagd nichts - Schalke rettete die Führung über die Zeit und sich ins Achtelfinale gegen Sandhausen.

Und dennoch war das mal wieder kein Spiel, aus dem Schalke Selbstbewusstsein hätte ziehen können. Trainer Markus Weinzierl sprach zwar von einem "hochverdienten Sieg" und versuchte, den schwachen zweiten Durchgang mit den normalen Reflexen erfahrener Profis zu entschuldigen. "Wir haben unbewusst einen Schritt weniger gemacht. Da wollte sich der ein oder andere vielleicht auch schon ein wenig fürs Derby am Wochenende schonen", sagte er. Und ließ in einem Nebensatz dann doch durchblicken, dass ihn das nervte: "So geht das nicht."

Schalke plötzlich selbstgefällig und pomadig

Dabei hatte seine Mannschaft im ersten Durchgang wirklich sehr guten Fußball gespielt. So strukturiert, so schnell und technisch so sauber wie vielleicht noch nie zuvor in dieser Saison. Die Tore von Evgen Konopljanka (20./45. Minute) und Klaas-Jan Huntelaar (31.) waren die logische Folge eines Kräftemessens zwischen Schlange und Kaninchen. Doch in der Halbzeit schlief die Schlange ein.

Solch eine Halbzeitführung reicht in 99,9 Prozent aller Fälle für einen Sieg, das wissen auch die Schalker Spieler. Deshalb hatte man nach dem 1:3 durch ein Eigentor von Abdul Raman Baba nicht den Eindruck, als registriere die Mannschaft, dass sich die Ausgangslage ändert. Und selbst nach dem 2:3 durch einen Foulelfmeter von Tobias Kempe schien niemand so recht zu begreifen, dass ein Drei-Tore-Vorsprung keiner mehr ist, wenn der Gegner zwei Tore schießt.

Symptomatisch, was in der vorderen Reihe geschah: nämlich nichts mehr. Huntelaar und später Choupo-Moting setzten sich bei Nürnberger Ballbesitz nur dann in Bewegung, wenn sie der Trainer laut dazu aufforderte, die Laufduelle gewann auch im Mittelfeld nur noch der Zweitligist. Schalke spielte also so selbstgefällig und pomadig, wie es in den vergangenen Jahren so oft gespielt hat. Und wieder fahndeten die Schalker Fans vergebens nach einem Spieler, der sich dem kollektiven Wegdämmern entgegenstellt und die Kollegen wachrüttelt.

"So fliegt uns auch St. Pauli um die Ohren"

So konnte der Club, dem Trainer Alois Schwartz in der Halbzeit einen Selbstfindungskurs verabreicht hatte ("das sind nicht wir, das ist nicht unser Gesicht"), von hinten bis vorne ungehindert seine Aufholjagd inszenieren. Auch wenn es am Ende nicht gereicht hat: Der FCN kommt allmählich in die Spur. Nach dem völlig verhunzten Saisonstart feierte man zuletzt in der Liga vier Siege in Folge, und auch das Pokal-Aus war Werbung in eigener Sache.

Dass gegen einen solchen Gegner nur 28.300 Zuschauer kamen, ist für Nürnberger Verhältnisse ein kleines Misstrauensvotum. Doch die Leute, das zeigte auch der Jubel nach dem Abpfiff, freunden sich zusehends mit einer Mannschaft an, die bereit ist, dazuzulernen. "Wenn wir so spielen wie in der ersten Halbzeit, dann fliegt uns auch St. Pauli um die Ohren", antwortete Angreifer Guido Burgstaller auf die Frage, wie er die "überragende individuelle Qualität" der Schalker empfunden habe.

Deren Trainer Weinzierl scheint derweil ruhigeren Tagen entgegenzublicken. Langsam aber sicher versteht die Mannschaft offenbar, welche Art von Fußball er spielen will. Doch bis dieses Team über 90 Minuten ein Leistungsniveau hinbekommt, wie er es sich vorstellt, wird noch Zeit vergehen. Am Ende waren es jedenfalls die Schalker Fans, die über den Unterschied zwischen Träumen und Realität nachdachten.