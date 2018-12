Die Sponsoren sind zufrieden. Eine Wand mit den Logos der Unternehmen steht hinter Domenico Tedesco, hier in der engen Bude auf der großen Baustelle am Parkstadion. Dort werden sie gleich trainieren, die Fußballer des FC Schalke 04, unter der Anleitung von Coach Tedesco. "Nicht öffentlich", wie das inzwischen auch bei dem eingetragenen Verein zur Regel wird, der sich für seine Fan-Nähe rühmt.

Die letzte Einheit des Tabellen-13. vor dem Bundesligaspiel beim 14., dem FC Augsburg, steht an. "Wir brauchen Punkte. Wir können rechnen. Wir können die Tabelle lesen", sagt Tedesco. Er ist 33 Jahre alt. Seine erste Saison mit den Schalkern endete auf dem zweiten Platz. Seit ein paar Monaten geht es in die andere Richtung. "Ich würde lügen, wenn ich sage, dass mich das alles kaltlässt. Die Situation tut unheimlich weh", sagt der junge Trainer.

Die Frage-und-Antwort-Einheit in der kleinen Bude ist der Ersatz für die übliche Pressekonferenz. In der Regel gibt es in der großen Arena Kaffee und Mettbrötchen, dazu drei Angestellte des FC Schalke, die auf dem Podium Antworten geben. Außer Tedesco sind das Manager Christian Heidel und Axel Schuster, der "Senior Direktor Profifußball". Schuster ist außerhalb der königsblauen Gemeinde kaum bekannt. Heidel kennt ihn sehr lange, beim 1. FSV Mainz 05 war Schuster schon der Assistent des Managers.

Seit Dienstag schweigt Heidel

Es ist, gerade in Wochen mit Europapokalspielen, häufiger vorgekommen, dass Tedesco die Journalisten allein informiert. Das Murren darüber ist - wenn es überhaupt eines gab - sehr leise ausgefallen. Wer etwas von Heidel wissen wollte, rief ihn an. Medien mit einer ständigen Präsenz auf dem Schalker Markt haben stets und bereitwillig Auskunft bekommen.

Seit Dienstag aber schweigt Heidel. Das darf durchaus als Strategie gewertet werden. Am Dienstag, nach dem 1:0 in der Champions League gegen Lokomotive Moskau, hat Heidel ein Plädoyer für Christian Heidel gehalten. Tenor: Heidel duldet niemanden an der Seite von Heidel, außer den treuen wie farblosen Axel Schuster.

An (Fernseh)-Stammtischen, in Fanforen, Straßenbahnen, Friseurgeschäften und Kommentarspalten ist dem Verein nach dem 1:2 im Derby gegen Borussia Dortmund nahegelegt worden, sportliche Kompetenz zu verpflichten, die Heidel dabei berät, wer künftig als Spieler verpflichtet werden soll.

Selbst der mächtigste Mann im Klub, Aufsichtsratschef Clemens Tönnies, empfahl dies, wenn auch verklausuliert und ein bisschen dazu gedrängt. "Bei uns braucht sich keiner zu bewerben. Es besteht kein Bedarf", polterte Heidel, "Einstellungen unterhalb des Vorstands werden vom Vorstand entschieden." An diesem Verweis auf die Satzung hing ein freundlicher Gruß an Clemens Tönnies, mit dem sich Heidel ausgesprochen haben will.

Tedesco holt sich Rat beim Jahrhunderttrainer

Seit dem Rumms am Dienstagabend schweigen Manager und Aufsichtsratschef öffentlich. So soll die Lautstärke in der Diskussion um Heidels Transfergeschäfte heruntergeregelt werden. Tedesco hilft dabei: "Bei allen Entscheidungen sitzen immer alle mit im Boot." Er hole sich auch gerne Rat bei Huub Stevens. Das ist neu, zumindest hat Tedesco es noch nie zuvor öffentlich gesagt.

Auch das darf man als Strategie interpretieren. Tedesco, der den Fußball gerne wie eine Wissenschaft erscheinen lässt, hört auf den knurrigen Niederländer, den Gegenentwurf eines Laptoptrainers. Schalker aller Generationen, vereinigt Euch!

Stevens, der 1997 mit Schalke den Uefa-Cup gewann, ist von den Fans zum "Jahrhunderttrainer" gewählt worden. Er sitzt aktuell im Aufsichtsrat und entscheidet daher mit über die Besetzung des Vorstands. Stevens kann den Daumen senken oder heben, wenn es um Christian Heidel geht, dessen Vertrag noch bis 2020 gültig ist.

Auf Schalke, wo es früher fast immer zuverlässig turbulent zuging, war es zuletzt ganz untypisch ruhig geworden. Seit dem verlorenen Derby jedoch wird in der Öffentlichkeit - teilweise genüsslich - abgerechnet mit dem Manager und seiner Transferpolitik. Sebastian Rudy, Omar Mascarell, Seat Serdar: Jeder von diesen Spielern hat im vergangenen Sommer zehn Millionen Euro oder mehr gekostet. Ihr sportlicher Wert für den FC Schalke war bislang sehr gering.

Das kommt jetzt auf den Tisch, da die Abstiegsplätze nahe sind, die Defensive löchrig, die Offensive harmlos. Ob er über die heftige Diskussion um den öffentlichen Streit zwischen Heidel und Tönnies verwundert sei, ist Tedesco in der engen Bude auch gefragt worden. Er zögert lange, dann sagt er: "Verwundert? Auf Schalke?"