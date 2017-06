+++ Transferticker +++ Meyer lehnt Vertragsverlängerung bei Schalke ab

+++ Meyer schlägt Schalker Vertragsangebot aus +++

[15.19 Uhr] Nationalspieler Max Meyer wird Schalke 04 voraussichtlich spätestens nach Ablauf seines Vertrags im Sommer 2018 verlassen. "Ich habe ein Angebot zur Verlängerung bekommen, aber mit meinem Management entschieden, es nicht anzunehmen", sagte Meyer im EM-Trainingslager der deutschen U21-Nationalmannschaft in Grassau der "Bild"-Zeitung.

Ob er Schalke in diesem oder im nächsten Sommer verlasse, "das ist die Frage", sagte er: "Klar ist, dass ich nächste Saison besser zur Geltung kommen muss." Einen Wechsel zum Ligarivalen VfL Wolfsburg schloss Meyer dagegen aus: "Das ist keine Option für mich." (mru/dpa)

+++ Leipzig vor Verpflichtung von Bruma +++

[14.39 Uhr] RB Leipzig hat das Interesse am portugiesischen U21-Nationalspieler Bruma bestätigt und steht nach Aussage von Sportdirektor Ralf Rangnick "in guten Gesprächen mit Spieler und Verein". Der Flügelspieler von Galatasaray Istanbul sei überdurchschnittlich schnell im Umkehrspiel und dementsprechend interessant. Trotz der Anfragen anderer Vereine für RB-Spieler soll das Gros der Mannschaft nach Angaben von Rangnick zusammenbleiben. "Wir werden unsere Stammspieler auf jeden Fall behalten", sagte der Sportdirektor. (mru/dpa)

Ralf #Rangnick zur Personalie #Bruma: “Ich war gestern in Instanbul. Wir befinden uns in guten Gesprächen mit Spieler und Verein." — RB Leipzig (@DieRotenBullen) 4. Juni 2017

+++ Griezmann wechselt nicht +++

[13.02 Uhr] Antoine Griezmann wird Atlético Madrid in diesem Sommer nicht verlassen und zu einem anderen Verein wechseln. "Ich bleibe bei Atlético", sagte der 26-Jährige in einem Interview mit dem französischen Sender Telefoot. Der Grund für den Verbleib sei unter anderem auch die verhängte Transfersperre für Atlético, wonach der Verein bis Januar 2018 keine neuen Spieler verpflichten darf. "Für den Klub ist es eine harte Zeit. Ihn jetzt zu verlassen, wäre ein Tiefschlag. Wir haben mit dem Klub gesprochen und werden in der nächsten Saison wieder da sein", sagte Griezmann. (mru/sid)