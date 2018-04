Der Abschied von Nationalspieler Max Meyer von Schalke 04 steht fest. Der 22-Jährige werde den Verein im Sommer verlassen, erklärte Sportvorstand Christian Heidel. Meyer ist nach Leon Goretzka das nächste Talent, das ablösefrei geht. Der 23 Jahre alte Goretzka wechselt zur neuen Saison zum FC Bayern München.

#Heidel: @meyer_max7 wird den #S04 im Sommer defintiv verlassen. Wir gehen hochprofessionell mit der Situation um. Es gab und gibt kein böses Wort von beiden Seiten. pic.twitter.com/QlosP8B65r — FC Schalke 04 (@s04) 26. April 2018

Noch vor wenigen Monaten hatten die Schalker Meyer ein neues Vertragsangebot unterbreitet. Zuletzt aber hatte Meyer, der in der laufenden Saison immerhin auf 24 Einsätze kommt, in Gelsenkirchen nur noch eine Nebenrolle gespielt, im Derby gegen Dortmund (2:0) und beim 2:2 in Köln war er nicht einmal eingewechselt worden.

"Vom Ablauf her war es so, dass wir Max Anfang Januar noch mal ein Angebot unterbreitet haben. Das wurde am 15. Februar abgelehnt. Max wird den Verein verlassen, weil wir auch kein Angebot mehr unterbreiten werden", sagte Heidel: "Der Spieler plant seine Zukunft, wir sind dabei, Schalkes Zukunft zu planen. Und unsere Planungen gehen in eine andere Richtung."

Meyer absolvierte in den vergangenen sechs Jahren 192 Pflichtspiele für S04. Dem vierfachen Nationalspieler gelangen dabei 22 Tore und 24 Vorlagen, 2012 schaffte der Mittelfeldspieler den Sprung in den Profikader. Zuvor hatte er in den Jugendabteilungen von Schalke 04, dem MSV Duisburg und RW Oberhause gespielt.