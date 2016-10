Schalkes Bentaleb Bereit fürs Derby

Es gibt eine Szene, die im Rückblick symbolisch für den schlechten Schalker Saisonstart gesehen werden kann. Vor gut einem Monat, in der Partie gegen Hoffenheim, spielte Nabil Bentaleb den Ball erst seinem Gegner Kerem Demirbay in den Fuß und verlor anschließend auch den entscheidenden Zweikampf gegen den Mittelfeldspieler der TSG. Der Fehler führte zum 1:2. Innerhalb von nur drei Sekunden erlaubte sich Bentaleb zwei Nachlässigkeiten, die die Schalker Niederlage besiegelten.

Und damit ließ er genau die Qualitäten vermissen, die ihn eigentlich - und spätestens jetzt - so sehr auszeichnen: seine Spielstärke, mit der er eine Partie aus dem defensiven Mittelfeld heraus lenken kann und seine guten Fähigkeiten in der Balleroberung. Solche Aussetzer von Spielern, die eigentlich über hohe Qualität verfügen, sorgten für den Schalker Fehlstart mit null Punkten und Platz 18 nach fünf Spielen. Ein Team mit unbestrittenem Potenzial lag Lichtjahre hinter den Erwartungen zurück, auch den eigenen.

An Bentaleb lässt sich dieses Problem auch so gut beschreiben, weil der Zugang mittlerweile mit drei Toren in den vergangenen zwei Spielen wie kein anderer für den Schalker Aufschwung steht. Aber genauso, weil der Algerier trotz seiner Fehler - auch gegen Hertha verschuldete er ein Tor - bereits in den ersten Spielen andeutete, warum Manager Christian Heidel ihn kurz vor Transferschluss noch nach Gelsenkirchen geholt hat. Schon bei den Pleiten gegen Frankfurt, Bayern und Köln hatte er sehr gute Szenen: Bentaleb zeigte sich ballsicher, trickreich und spielstark und bereitete gegen die Kölner die zwischenzeitliche Führung vor.

Schalkes neues Umfeld

Diese guten Ansätze hat der 21-Jährige mittlerweile gefestigt, das haben seine gute Leistung und sein Doppelpack gegen Mainz gezeigt. Beim 3:2-Sieg im Pokal gegen Nürnberg fiel auf, dass S04 nach Bentalebs Auswechslung zur Pause (beim Stand von 3:0) die Kontrolle verlor und ein sicher geglaubter Sieg noch in Gefahr geriet. Das könnte ein Indiz sein für den Einfluss, den der Zugang mittlerweile hat. Und die Vorsichtsmaßnahme von Trainer Markus Weinzierl vor dem Derby gegen den BVB am Abend (18.30 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) zeigt, wie wertvoll Bentaleb eingeschätzt wird.

Genau wie das gesamte Schalker Team bekam der Sechser die Zeit, sich zu entwickeln. Das war in Gelsenkirchen nicht immer selbstverständlich, traditionell gilt der Klub eher als unruhig und ungeduldig. Es war bereits befürchtet worden, dass Weinzierl, der wie schon in Augsburg Startschwierigkeiten hatte, nicht die Zeit bekommen würde, die er für sein Spielsystem braucht. Das Gegenteil war der Fall: Eine Trainerdiskussion kam gar nicht erst auf, Manager Heidel hielt das Umfeld ruhig. Nach der Niederlage gegen Köln gab es zwar erstmals ein lautes Pfeifkonzert der Fans, ansonsten hielt sich aber auch der Unmut der Anhänger in Grenzen.

Vertrauen und Ruhe zahlen sich nun aus, und das zum bestmöglichen Zeitpunkt. Vor wenigen Wochen hätten nur die größten Optimisten in Gelsenkirchen an einen Derbysieg geglaubt. Während der BVB in der Liga nun jedoch einige Rückschläge einstecken musste und eine schwierige Phase durchläuft, geht die Schalker Formkurve weiter nach oben. Jetzt erscheint es durchaus vorstellbar, dass S04 in Dortmund etwas holen kann. "Wir fahren nach Dortmund, um zu punkten, am besten um zu gewinnen", sagt deshalb auch Weinzierl.

Dafür wird auch Bentaleb wichtig sein. Er sieht sich selbst als einen "Spieler, der sich zwischen den Strafräumen bewegt und auch die Drecksarbeit erledigt", sagte er nach dem Erfolg gegen Mainz. Eine Eigenschaft, die für ein Derby geradezu prädestiniert ist. Doch zuletzt hat er auch in der Offensive eine ganz neue Qualität entdeckt.

Bentaleb soll wohl langfristig bleiben

Denn Bentaleb strahlt aktuell eine Torgefahr aus, für die er bisher nicht bekannt war. In insgesamt 46 Premier-League-Spielen für Tottenham Hotspur hat er zwischen 2013 und 2015 keinen Treffer erzielt. Das erscheint mit Blick auf seine vergangenen beiden Spiele und drei sehenswerte Tore für Schalke kaum vorstellbar. Gegen Augsburg setzte er den Ball mit links per Fernschuss an die Unterkante der Latte. Dann folgten die zwei Treffer gegen Mainz: einmal erneut mit links aus der Distanz, einmal in Folge eines schönen doppelten Doppelpasses mit Sead Kolasinac. Dazu lieferte er nicht nur gegen Köln, sondern auch gegen Gladbach eine Vorlage.

Sollte Bentaleb gegen momentan defensiv anfällige Dortmunder seine Torserie ausbauen, wird er wohl spätestens dann zum Fanliebling werden. Der Vereinsführung könnte der 21-Jährige zudem weitere Argumente liefern, die Kaufoption für die Leihgabe (angeblich knapp 20 Millionen Euro Ablöse) im Frühjahr zu ziehen. Laut einem Bericht der "Bild"-Zeitung sind sich Verein und Spieler bereits über einen langfristigen Vertrag einig.

Ein Fehler wie gegen Hoffenheim sollte sich Bentaleb im Derby sparen. Wenn er allerdings weiter seine "Drecksarbeit" erledigt, dann könnte wahrscheinlich selbst ein weiterer Patzer das neue Schalker Umfeld nicht aus der Ruhe bringen.