Schalkes Aus gegen Ajax Bis zum Umfallen

Die Ausgangslage: Wie schon die Bayern und der BVB in der Champions League ging auch Schalke in der Europa League mit einer Niederlage ins Viertelfinal-Rückspiel. Ein wichtiger Unterschied: Schalke durfte die Aufholjagd zu Hause starten. Nach der Chancenlosigkeit in Amsterdam, dem ganz mauen Auftritt in Darmstadt und zuletzt vier sieglosen Europa-League-Spielen in Folge (Ja, das reichte trotzdem fürs Viertelfinale!) war die Hoffnung allerdings nur gering - und das 20 Jahre nach dem Uefa-Cup-Erfolg der legendären "Eurofighter".

Das Ergebnis: 3:2 (2:0; 0:0) nach Verlängerung. Schalke ist ausgeschieden, Ajax steht im Halbfinale. Hier geht es zum Spielbericht.

Die Startaufstellungen:

Schalke: Fährmann - Riether, Höwedes, Nastasic, Kolasinac - Stambouli, Bentaleb - Caligiuri, Goretzka, Meyer - Burgstaller

Ajax: Onana - Veltman, Sanchez, de Ligt, Viergever - Ziyech, Schöne, Klaassen - Kluivert, Traoré, Younes

Die erste Hälfte: Lag es am Welt-Cannabis-Tag? Amsterdam verschlief jedenfalls den Start. Nach 40 Sekunden schoss Leon Goretzka knapp daneben, nach 111 Sekunden traf Max Meyer den Außenpfosten. Das war es dann aber auch an Schalker Torgefahr vor der Pause. Ajax gewann nach dem unsicheren Start mehr Kontrolle und hielt Schalke vom eigenen Strafraum fern.

Die zweite Hälfte: Nur elf Minuten nach der Pause war das Hinspiel-Ergebnis durch Goretzka und Guido Burgstaller egalisiert. Ajax wirkte kurz verunsichert, angezählt, fing sich dann aber wieder. In der Schlussphase dezimierte sich Amsterdam, weil Joël Veltman die Gelb-Rote Karte sah. In der Nachspielzeit verpasste Schalke die Entscheidung: Erst köpfte Daniel Caligiuri über das Tor, dann parierte André Onana einen Abschluss von Benedikt Höwedes mit einem guten Reflex. Im Nachfassen war der Ajax-Keeper schneller als der eingewechselte Klaas-Jan Huntelaar (90.+4. Minute).

9 – Mit 9 bzw. 8 Pflichtspieltoren sind die Torschützen G. Burgstaller und L. Goretzka @s04’s beste Torjäger 2016/17. Bestätigung. #S04AJA pic.twitter.com/g5NYYuT6DE — OptaFranz (@OptaFranz) 20. April 2017

Die Verlängerung: Schalke belohnte sich in Überzahl in der 101. Minute. Sead Kolasinac flankte erneut von links, Caligiuri köpfte ohne große Gegenwehr zum 3:0 ein. Aber Ajax erzielte in einer glücklichen Situation doch noch den entscheidenden Auswärtstreffer: Ein Klärungsversuch von Matija Nastasic prallte von Nick Viergever ins Tor, Amin Younes sorgte für die Entscheidung (120.).

Geburt oder Schalke? Schalke! Das galt zumindest wohl für einen besonders treuen Fan. Kurz nach der Pause wurde über die Stadionlautsprecher verkündet, dass ein Gast des Spiels Vater geworden sei. Ob der Vater dann aufgebrochen ist? Dann hätte er nicht nur die Geburt seines Kindes, sondern auch noch einen packenden Europapokal-Abend verpasst - mit einem Schalker Helden (siehe: Der Eurofighter).

"Bitte melde Dich mal zu Hause. Ich glaube, Du bist Vater geworden." Das habe ich schon 20 Jahre nicht mehr im Stadion gehört #S04AJA — Holger Schmidt (@Hossaar) 20. April 2017

Der Eurofighter: Nach einem Zusammenprall mit Onana wurde Goretzka in der Pause noch auf dem Platz behandelt, als seine Mitspieler schon in den Katakomben waren. Als er es schließlich doch in die Kabine schaffte, soll er sich dort übergeben haben. Aber der 22-Jährige spielte weiter und erzielte die Führung. Es sind solche Geschichten, die sie lieben auf Schalke. Die Art, die Eltern ihren Kindern erzählen, wenn sie den Mythos des Klubs erklären wollen. Als Goretzka dann in der 81. Minute würgend auf dem Platz lag, war die Partie für ihn doch vorzeitig beendet. Der Mittelfeldspieler wurde notärztlich versorgt und ins Krankenhaus gebracht. Dass er offenbar trotz des Verdachts auf eine Gehirnerschütterung weiterspielte, ist allerdings ein anderes Thema.

Wenn Goretzka kein Eurofighter ist, dann weiß ich auch nicht. #s04ajax — ⓑ² (@blume_bob) 20. April 2017

Erkenntnis des Spiels: Beinahe hätte Schalke die deutsche Fahne königsblau durch Europa getragen. So aber fehlt die Bundesliga erstmals seit 2005 (!) in beiden Halbfinals der internationalen Wettbewerbe. Schalke droht nun aufgrund der Tristesse in der Liga eine rundum verkorkste Saison, die letztmögliche Rettung durch einen Erfolg in der Europa League ist dahin. Und trotzdem: Irgendwo in Gelsenkirchen heißt ein neugeborenes Kind jetzt Leon. Oder Leonie.