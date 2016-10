Bundesliga Embolo schießt Schalke zum Sieg gegen Gladbach

Der FC Schalke 04 hat Borussia Mönchengladbach 4:0 (0:0) bezwungen. Zum Abschluss des sechsten Spieltags traf S04 dreimal binnen sechs Minuten im zweiten Durchgang und sicherte sich somit den ersten Sieg der laufenden Spielzeit. Für Schalke trafen Eric-Maxim Choupo-Moting per Foulfelfmeter (52. Minute), Breel Embolo (54./84.) und Leon Goretzka (58.). Mit nun drei Punkten liegt Schalke auf dem Relegationsplatz, Gladbach ist Neunter.

Gladbachs Trainer André Schubert musste erneut auf Raffael verzichten. Der Brasilianer laboriert noch immer an einem Muskelfaserriss im linken Oberschenkel und wurde durch André Hahn ersetzt. Bei Schalke begann im Sturm erneut Embolo anstelle des Niederländers Klaas-Jan Huntelaar.

Die Gastgeber erwischten in einer ereignisarmen ersten Hälfte den besseren Start. Der agile Alessandro Schöpf kam in der zwölften Minute zur ersten Chance, scheiterte mit seinem Schuss jedoch an Gladbachs Schlussmann Yann Sommer. Schöpf war es dann auch, der die beste Gelegenheit der Gäste zunichtemachte, als er einen Kopfball von Jannik Vestergaard auf der Linie klärte (42.). Die Gladbacher, die am Mittwoch nach einer zwischenzeitlichen Führung dem FC Barcelona knapp unterlagen, hatten mehr Ballbesitz, konnten aber aus dem Spiel heraus kaum für Gefahr sorgen.

Das änderte sich dann wenige Sekunden nach Wiederbeginn: Hahn gewann ein Laufduell gegen Naldo und kam aus spitzem Winkel zum Abschluss. Ralf Fährmann konnte die Situation allerdings entschärfen (46.). Sechs Minuten später ging Schalke dann in Führung. Choupo-Moting verwandelte einen strittigen Foulelfmeter (52.). Kurz darauf erhöhte S04 dann sogar, als Embolo nach einem Zuspiel von Sead Kolasinac seinen ersten Bundesliga-Treffer erzielte (56.).

Gladbach wirkte geschockt und musste in der 58. Minute mit ansehen, wie der Europa-League-Teilnehmer ein weiteres Tor nachlegte. Goretzka staubte nach einem Schuss von Choupo-Moting erfolgreich ab. In der Schlussphase erzielte Embolo nach einem Konter seinen zweiten Treffer (84.) und machte das Gladbacher Debakel perfekt.

Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach 4:0 (0:0)

1:0 Choupo-Moting (52. Foulelfmeter)

2:0 Embolo (56.)

3:0 Goretzka (59.)

4:0 Embolo (84.)

Schalke 04: Fährmann - Höwedes, Naldo, Nastasic, Kolasinac - Geis, Bentaleb - Schöpf, Goretzka (82. Di Santo), Choupo-Moting (86. Baba) - Embolo (90. Meyer)

Borussia Mönchengladbach: Sommer - Jantschke, Vestergaard (46. Stindl), Elvedi - Christensen, Kramer - Traoré, Johnson (82. Herrmann) - Dahoud (67. Korb) - Hazard, Hahn

Schiedsrichter: Sascha Stegemann

Zuschauer: 61.000

Gelbe Karten: