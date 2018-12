Bevor sie zur Nordkurve trotteten, bildeten sie wieder einen Kreis. Die Hände gegenseitig auf die Schultern gelegt, auch Maskottchen Erwin hörte zu. Weiter, immer weiter, auch wenn wir schon wieder verloren haben, dieses Mal 1:2 gegen Bayer Leverkusen. Irgendwie so muss sich das angehört haben. Was sollen sie auch schon sagen derzeit beim FC Schalke 04. Die Tabelle schreit ja schon genug, Schalke steht mit 15 Punkten auf Platz 14 und nur einen Punkt vor dem Relegationsplatz der Fußball-Bundesliga.

Irgendwann während der Hinrunde rechnete Domenico Tedesco vor, dass Schalke auf einen ähnlichen Punkteschnitt komme wie in der vergangenen Bundesligasaison, die auf dem zweiten Platz mit 63 Punkten endete. Es müssten halt nur die fünf Niederlagen zum Saisonauftakt herausgerechnet werden. Wer genau das nach dem 16. Spieltag macht, kommt auf einen Schnitt von 1,36 Punkten. Da ist Werder Bremen als Tabellenneunter besser, alle Spiele eingerechnet.

Das lässt nur einen Schluss zu: Tedesco hat sich getäuscht, Schalke spielt eine miserable Saison und auch schlechten Fußball.

Als das Feuerwerk, das ein spektakuläres Rahmenprogramm zum Ende des eng mit Schalke verknüpften Steinkohlebergbaus abrundete, verglüht war, stand Domenico Tedesco im Schacht der Arena. "Das fühlt sich schlecht an", sagte er über die Gesamtsituation, "negativ, enttäuschend". Zuspruch hilft in solchen Situationen, und den bekam er von Christian Heidel. Er tue sich schwer, sagte der Manager, einen Trainer infrage zu stellen, den "vor vier Monaten noch alle gefeiert haben".

Zuspruch habe er auch im Kreis erhalten, Schulter an Schulter. "Es ist schon geil, wenn man hört, wie sie uns als Trainerteam aufmuntern." Die Spieler, so Tedesco, hätten ihm im Kreis gesagt, dass "man nicht mehr machen könne". Er und sein "Staff" wollten trotzdem mehr machen. "Wir haben eine super Einheit", sagte Tedesco. "Diese Rückendeckung tut einhundertprozentig gut, ich würde sie gerne mit Punkten zurückzahlen. Das tut dann noch mehr weh, wenn es nicht gelingt."

Am letzten Spieltag der Hinrunde tritt Schalke beim VfB Stuttgart an, dort trainiert Markus Weinzierl. Tedescos Vorgänger ist nach einer Saison beurlaubt worden, die (nach fünf Niederlagen zum Auftakt) auf dem zehnten Tabellenplatz endete. Über den Trainer entscheidet auf Schalke der Vorstand, in dem Fall Heidel. Über den Vorstand wiederum entscheidet der Aufsichtsrat. Dessen Boss Clemens Tönnies dürfte empfänglicher werden für die stets gut gemeinten Ratschläge von Beratern, die vor allem auch Freunde sind und ihre Meinung in einer auflagenstarken Zeitung verbreiten können. Heidels Transferbilanz und Tedescos Punkteausbeute machen es zunehmend schwieriger, Argumente für die sportliche Leitung zu finden.

"Wir haben top nach vorne verteidigt"

Der Trainer kämpft. Er sorge sich um die Mannschaft, um Schalke, um seine Frau, wenn sie mit der Tochter Auto fahre. Nur: "Um mich mache ich mir keine Sorgen. Ich bin mir relativ wurscht."

Diese Sätze fielen in der Pressekonferenz, in der Tedesco vorgehalten wurde, dass Schalke schlecht gespielt habe, planlos. "Vielleicht habe ich eine königsblaue Brille auf, aber ich finde, dass wir es gut gespielt haben", sagte er eine Etage tiefer in kleinerer Runde. "Mutig", sei seine Mannschaft gewesen, habe "nicht mit dem Kopf durch die Wand" gewollt, die Konterabsicherung sei "top" gewesen, "wir haben top nach vorne verteidigt". Es dürften sich viele finden, die selbst mit königsblauer Brille andere Beobachtungen machten.

Domenico Tedesco ist weiter glaubhaft von seinem "Staff" und seiner Mannschaft überzeugt. Er glaubt an den Kreis, Schulter an Schulter, an Kumpel-und Malochermentalität, an die Zukunft mit mehr gesunden Stürmern. Er glaubt vor allem auch an den, der ihm relativ wurscht ist: "Die Kritik ist legitim. Ob ich sie teile, ist dahingestellt."

Schalke 04 - Bayer Leverkusen 1:2 (1:2)

0:1 Dragovic (26.)

0:2 Alario (35.)

1:2 Wright (45.+1)

Schalke: Fährmann - Caligiuri, Sané, Nastasic, Oczipka - Schöpf (71.Konoplyanka) , Stambouli, Bentaleb (54. Serdar), Harit - McKennie, Wright (54. Skrzybski)

Leverkusen: Hradecky - Weiser, Tah, Dragovic (60. Jedvaj), Wendell - Kohr, Baumgartlinger - Bellarabi (89. S. Bender), Havertz, Bailey - Alario (70. Volland)

Schiedsrichter: Deniz Aytekin

Zuschauer: 61.548

Gelbe Karten: Harit, Stambouli, Serdar, McKennie / Bellarabi, Baumgartlinger, Hradecky, Weiser