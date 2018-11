Der FC Schalke steht im Achtelfinale der Champions League. Das war die mit Abstand beste Nachricht eines enttäuschenden Abends in Porto, der auch bei den mitgereisten Fans nicht gut ankam. Nach der 1:3-Niederlage gegen den portugiesischen Meister waren Pfiffe zu hören. "Sie haben immer das Recht, Unmut zu äußern", sagte Manager Christian Heidel, "aber jetzt, da wir uns für das Achtelfinale qualifiziert haben - ich weiß nicht".

Anders als beim 5:2-Sieg gegen Nürnberg in der Bundesliga hatten die Königsblauen bis auf einen späten Handelfmeter durch Nabil Bentaleb (89. Minute) in der Offensive nichts zustande gebracht, zudem strahlte die Defensive keine Sicherheit aus. "Offensiv tun wir uns sehr, sehr schwer - schon die ganze Saison", sagte Alessandro Schöpf. Der Gruppensieg ist nicht mehr möglich, im Achtelfinale könnte es deshalb ein hartes Los geben.

Auf die Stimmung drückte neben der schlechtesten Saisonleistung in der Champions League auch das erneute Verletzungspech. Schalke gehen vor dem Bundesliga-Spiel am Samstag (18.30 Uhr Liveticker SPIEGEL ONLINE) bei der TSG Hoffenheim die Stürmer aus. Guido Burgstaller fehlte in Porto wegen einer Achillessehnenentzündung, Steven Skrzybski musste zur Halbzeit wegen einer Muskelverletzung im Schulterbereich ausgewechselt werden.

"Ich weiß nicht, wann bei einer Bundesliga-Mannschaft schon mal fünf Stürmer gleichzeitig verletzt waren", klagte Heidel. Breel Embolo, Mark Uth und Cedric Teuchert fehlen längerfristig. Burgstallers Verletzung sei "sehr, sehr schmerzhaft", sagte Heidel, "ich habe aber die Hoffnung, dass wir das bis Samstag hinbekommen".

Bei Skrzybski könne er sich dagegen "nicht vorstellen, dass er am Samstag spielen kann". Damit könnte Trainer Domenico Tedesco in Sinsheim mit Franco Di Santo nur noch ein gelernter Stürmer mit Profi-Erfahrung zur Verfügung stehen, der Argentinier hat in dieser Saison allerdings noch keinen Treffer erzielt.