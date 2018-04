Schalke 04 vor dem Revierderby Der Scheinriese

Die guten Nachrichten vorweg: Schalke 04 hat so viele Punkte gesammelt wie seit vier Jahren nicht mehr, der Verein könnte erstmals seit 2015 vor dem großen Rivalen aus Dortmund landen. Die Mannschaft stellt die zweitbeste Abwehr der Liga, die Teilnahme an der Champions League in der kommenden Saison ist sehr wahrscheinlich. Und was noch viel wichtiger ist: Im Umfeld des Klubs herrscht Ruhe.

Demzufolge könnte die Ausgangslage vor dem 92. Revierderby am Sonntag (15.30 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE) aus Sicht der Schalker kaum besser sein. Der Gegner aus Dortmund hingegen steht zwei Wochen nach dem 0:6 in München vor einer ungewissen Zukunft. Im Sommer soll ein radikaler Umbruch erfolgen. Der aktuelle Trainer, Peter Stöger, wird den Verein voraussichtlich verlassen. Viele Spieler suchen nach ihrer Bestform.

Also alles ganz einfach, oder? Nein, denn die Unterschiede sind minimal, wenn man genauer hinsieht.

Der BVB liegt trotz einer - für seine Verhältnisse - enttäuschend und chaotisch verlaufenden Saison nur einen Punkt hinter dem Rivalen auf Rang drei. Schalke, das in der vergangenen Woche beim Tabellenletzten aus Hamburg verlor, profitiert extrem auch von der schwächelnden Konkurrenz.

Das Team von Trainer Domenico Tedesco ist der schlechteste Zweitplatzierte seit dem VfB Stuttgart 2003

zuletzt hat ein Zweitplatzierter zum selben Zeitpunkt 2009 häufiger als Schalke verloren (Hertha BSC: 8 Niederlagen)

im Schnitt schießt die Mannschaft nur 1,5 Tore pro Partie - Bayern (2,7) BVB (1,9)

Mit Naldo (Sechs Tore) ist ein Abwehrspieler der zweitgefährlichste Spieler im Kader nach Guido Burgstaller (10)

DPA Abwehrchef Naldo

Weniger Ballbesitz, weniger Torschüsse, mehr Punkte

Fluch (für neutrale Zuschauer) und Segen (für Trainer und Mannschaft) ist Schalkes effiziente Spielweise. Nach Führungstreffern zieht sich das Team häufig zurück und versucht, knappe Resultate zu verwalten. Kein anderer Klub feierte so viele Siege mit nur einem Tor Differenz (sieben), lediglich in zwei Partien schoss Schalke mehr als zwei Treffer. Dass sich die Elf gegen tiefstehende Abstiegskandidaten wie Freiburg (2:0), Wolfsburg (1:0) und Mainz (1:0) zuletzt lange schwer tat, ist kein Zufall.

Schalke mag es, dem Gegner das Spiel zu überlassen. Auf Ballbesitz legt der Tabellenzweite mit 48,8 Prozent im Schnitt keinen gesteigerten Wert. Das zeigt sich auch beim Blick auf die Torschüsse. S04 schießt nur 11,6 Mal pro Partie auf das gegnerische Tor, die Konkurrenz auf den Champions-League- und Europa-League-Rängen ist da, mit Ausnahme von Frankfurt, deutlich gefährlicher.

Tedesco setzt seit seinem Amtsantritt im Sommer 2017 andere Prioritäten: Disziplin und Effizienz statt Dominanz und Spektakel. Seine Vorgänger waren daran gescheitert, der Defensive Stabilität zu verleihen. Dem 32-Jährigen ist es gelungen. Doch das derzeit funktionierende Kollektiv könnte schon bald Risse bekommen. Leon Goretzka, Schalkes wohl talentiertester und wertvollster Spieler, wechselt im Sommer zum FC Bayern. Die Zukunft von Max Meyer, einem wichtigen Baustein im System von Tedesco, soll Gerüchten zufolge ebenfalls nicht mehr im Ruhrgebiet liegen.

Mit einem Sieg im Derby kann der BVB die Saison retten

Schalke spielt zwar eine solide Saison - wäre jedoch mit einer vergleichbaren Punktzahl (52) in den vergangenen Jahren weiter hinten gelandet. Angesichts der tabellarischen Situation herrscht dennoch große Zufriedenheit. Anders sieht es in Dortmund aus.

Doch mit nur einem Sieg im Derby könnte der BVB eine turbulente Saison retten und Wiedergutmachung für das 4:4 im Hinspiel betreiben. Für Dortmund spricht die individuelle Klasse. Mit Marco Reus und Michy Batshuayi hat man zwei Profis in den eigenen Reihen, die eine Partie mit Einzelaktionen entscheiden können.

Obwohl sich die Mannschaft zahlreiche Aussetzer leistete und in drei Bundesliga-Spielen mindestens vier Gegentore kassierte, könnte es dem Klub gelingen, zum vierten Mal seit 2013 Vizemeister zu werden. Dortmunds Spiel ist trotz schwacher Auftritte immer noch ballorientierter als das der Schalker. 57,2 Prozent Ballbesitz ist der zweitbeste Wert der Liga, auch im Kreieren von Chancen gehört die Borussia noch zu den besten vier Teams. Im Schnitt geben Spieler des BVB drei Schüsse mehr ab als Profis des S04.

Das weiß auch Tedesco: "Ich höre oft, dass Dortmund in der Krise ist. Wenn man von 14 Ligaspielen nur eins verliert, dann ist man weit weg von einer Krise", so der Schalke-Coach vor dem Derby. Wohl wahr.

So weit, wie es den Anscheint macht, ist Schalke dem Konkurrenten dann doch noch nicht enteilt.