1:1 zwischen Schalke und Gladbach Ein Bulle und ein Härtefall

Ausgangslage: Nach dem 4:2-Sieg in der Bundesliga am vergangenen Wochenende befanden sich die Gäste psychologisch im Vorteil. Grundsätzlich sind die Gladbacher derzeit mit kräftig Rückenwind unterwegs: Seit Dieter Hecking die Mannschaft übernommen hat, gewann die Borussia acht von elf Pflichtspielen (zwei Niederlagen). Ganz anders die Lage bei Schalke: Fünf Partien ohne Sieg, das Team trudelte in den vergangenen Wochen dem Tabellenkeller der Bundesliga entgegen. Aktuell steht der drittteuerste Kader der Liga auf Platz 13 und damit nur vier Punkte vor dem HSV auf Platz 16.

Startaufstellungen:

Schalke: Fährmann - Höwedes, Nastasic, Kehrer - Schöpf, Stambouli, Geis, Kolasinac - Goretzka - Burgstaller, Caligiuri.

Mönchengladbach: Sommer - Jantschke, Vestergaard, Kolodziejczak, Wendt - Hofmann, Strobl, Dahoud, Johnson - Stindl, Raffael.

Das Ergebnis: Schalke rannte und kämpfte, musste sich am Ende aber mit einem 1:1 (1:1) zufriedengeben. Hier geht's zum Spielbericht.

Die erste Hälfte: Man merkte den Spielern von S04 an, dass sie Wiedergutmachung betreiben wollten. Sie begannen dominant, doch ein Geistesblitz des formstarken Lars Stindl leitete Gladbachs Führung mit der ersten gefährlichen Aktion des Spiels ein. Jonas Hofmann veredelte seinen Schnittstellenpass zum 1:0 (15. Minute). Zehn Minuten später glich Schalke im Anschluss an eine strittige Szene durch Guido Burgstaller aus (25.). Auch den Rest der ersten Halbzeit blieb S04 überlegen, Johannes Geis verzog bei der besten Möglichkeit einen Freistoß aus der Distanz (44.).

Die zweite Halbzeit: Wieder waren die Gastgeber das dominante Team. Doch die Mühen der Schalker (23:5 Schüsse nach 90 Minuten) wurden nicht belohnt. Gladbachs Keeper Yann Sommer vereitelte mit einer Vielzahl an Paraden einen möglichen Siegtreffer von S04. Weder Eric Maxim Choupo-Moting (74./87.) noch Daniel Caligiuri (76.) oder Geis (89.) konnte den Schweizer überwinden, sodass die Borussen sich am Ende über ein glückliches Remis freuen durften.

Internationale(r) Härte(fall): Unmittelbar vor dem 1:1 war Raffael in der gegnerischen Hälfte regelwidrig angegangen worden. In Erwartung eines Pfiffs schaute der Brasilianer den Unparteiischen flehend an, doch Björn Kuipers ließ sich nicht erweichen. In der Bundesliga wäre in dieser Szene wohl mit großer Wahrscheinlichkeit auf Foul entschieden worden. Doch es war ja bekanntlich das nächste rein deutsche Duell in der Europacup-Geschichte. Allerdings gelten auch da alte Kreisliga-Weisheiten :

Schalkes Österreicher mit dem Torriecher: Neben dem eifrigen Leon Goretzka zählt Guido Burgstaller in den vergangenen Wochen zu den auffälligsten Spielern bei Schalke. Im Winter reagierten viele Fans noch skeptisch, als der Klub den Transfer des bulligen Mittelstürmers vom 1. FC Nürnberg bekannt gab. Der Österreicher kam mit einem Bewerbungsschreiben von 14 Toren in 16 Spielen in der zweiten Liga - und nutzt seine Einsätze in Abwesenheit des langzeitverletzten Breel Embolo, um für sich Werbung zu machen. Im Weinzierl-System mit aufgerückten Flügelspielern gibt Burgstaller den Zielspieler in der Mitte, der mit seiner körperlichen Präsenz und einem ausgeprägten Torinstinkt unermüdlich für Gefahr im gegnerischen Strafraum sorgt. Qualitäten, die er auch bei seinem Ausgleichstreffer unter Beweis stellte.

Als er kam, fragten sich viele #S04-Fans, was das mit #Burgstaller soll. Nun fragen sie sich, wo sie ohne ihn stünden #S04BMG — Holger Schmidt (@Hossaar) 9. März 2017

Erkenntnis des Spiels: Bei Schalke stimmt die Moral, wenn auch spielerisch weiter längst nicht alles gelingt. Unter der Woche wurde öffentlich, dass S04 einen Mental-Coach verpflichtet hat. Doch die Mannschaft präsentierte sich einsatzfreudig, von Einstellungsproblemen keine Spur. Vor genau 20 Jahren, als die legendären "Eurofighter" den Uefa-Pokal gewannen, landete Schalke am Ende auf Platz zwölf in der Liga. Zumindest dies kann dem königsblauen Anhang derzeit Mut machen, ist die Europa League doch der einzige verbleibende Wettbewerb, in dem Schalke noch Chancen auf einen Titel hat.