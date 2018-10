Bundesliga Eggesteins Doppelpack bringt Bremen auf Platz zwei

Werder Bremen hat auf Schalke den dritten Auswärtssieg der Saison gefeiert und ist dank eines Doppelpacks von Maximilian Eggestein (43. und 66. Minute) mit 2:0 (1:0) auf Tabellenplatz zwei hinter Borussia Dortmund geklettert. Für die zuvor erstarkt wirkenden Schalke ist es nach drei Pflichtspielsiegen in Folge der nächste Rückschlag.

Schalke musste bereits vor Anpfiff eine erste schlechte Nachricht hinnehmen. Kapitän Ralf Fährmann klagte beim Aufwärmen über Leistenbeschwerden. Seit März 2015 hatte der Torwart kein Spiel verpasst. Nun durfte Alexander Nübel ran. Und die Gäste aus Bremen verschafften dem 22-Jährigen ein sehr ruhiges Startelfdebüt. Auch sein Gegenüber Jiri Pavlenka war lange arbeitslos.

Es dauerte 42 Minuten, bis Bremen das erste Mal aufs gegnerische Tor schoss: Max Kruse kam nach einem Einwurf an der linken Strafraumkante an den Ball, fand im Rückraum Maximilian Eggestein, der links unten versenkte. Es war das erste Gegentor für Schalke nach 350 Pflichtspielminuten. Fährmann wäre hier ebenfalls chancenlos gewesen.

Nach Wiederanpfiff entwickelte sich dann doch noch so etwas wie ein ordentliches Fußballspiel. Nach einem langen Ball von Naldo verpasste Amine Harit das Tor nur knapp (46.). Später war es Werder-Torwart Pavlenka, der mit einer starken Parade gegen Guido Burgstaller (59.) die Führung der Gäste festhielt. In der Folge drehte die Bremer Offensive auf. Stark eingeleitet von Kruse brachte Eggestein auch den zweiten Torschuss der Bremer im Tor unter. Kurz vor Schluss köpfte Mark Uth an die Latte (89.), doch der Ball sprang von der Unterkante aus dem Tor heraus.

Schalke 04 - Werder Bremen 0:2 (0:1)

0:1 Eggestein (42.)

0:2 Eggestein (66.)

Schalke: Nübel - Caligiuri, Salif Sané, Naldo, Mendyl (46. Uth) - Mascarell (63. Di Santo) - Schöpf, McKennie, Bentaleb, Harit (69. Serdar) - Burgstaller

Bremen: Pavlenka - Gebre Selassie, Veljkovic, Moisander, Augustinsson - Sahin (78. Möhwald) - Maximilian Eggestein, Klaassen - Osako (56. Langkamp), Kruse, Kainz (55. Pizarro)

Schiedsrichter: Dingert

Gelbe Karten: Mendyl / Kainz, Sahin, Eggestein, Klaassen

Zuschauer: 60.000