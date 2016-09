Schalkes Sieg in Nizza Baba und die 40 Chancen

Ausgangslage: 23 Grad an der Côte d'Azur sind grundsätzlich kein schlechtes Setting für eine Dienstreise. Nach zwei Pleiten zum Saisonstart war die Temperatur im Knappen-Kessel nach nur zwei Spieltagen allerdings bereits ungleich höher. 0:1 in Frankfurt, 0:2 gegen den FC Bayern - als einziges Team der Liga erzielte der FC Schalke 04 noch keinen Treffer. Mut machte im Vorfeld lediglich der lauf- und kampfstarke Auftritt gegen die Münchner, die erst in der Schlussphase das Spiel für sich entscheiden konnten. Manager Christian Heidel forderte deshalb, man müsse "in Nizza gegen Bayern spielen und nicht gegen Nizza".

Startformationen:

OGC Nizza: Cardinale - Baysse, Dante, Sarr - Ricardo Pereira, Koziello, Cyprien, Seri, Dalbert - Balotelli, Pléa.

FC Schalke 04: Fährmann - Höwedes, Naldo, Nastasic, Baba - Goretzka, Stambouli, Bentaleb - Schöpf, Embolo, Choupo-Moting.

Das Ergebnis: Schalke spielte in Nizza gegen Nizza - und siegte hochverdient 1:0 (0:0). Hier geht es zum Spielbericht.

Berührungspunkte des Spiels: Naldo (Schalke) und Dante (Nizza) kämpften vor fünf Monaten noch Seite an Seite im Estadio Santiago Bernabéu für den VfL Wolfsburg um den Einzug ins Halbfinale der Champions League, nun gegeneinander um die ersten Punkte in Europa-League-Gruppe I. Lucien Favre, mittlerweile Trainer in Nizza, traf erstmals seit seinem Rücktritt in Gladbach wieder auf einen Bundesligisten. Younés Belhanda, in der vergangenen Halbserie insgesamt glücklos beim FC Schalke, kam in den Schlussminuten ebenfalls noch für Nizza zum Einsatz.

Die erste Hälfte: Wurde klar dominiert vom FC Schalke 04. Einziger Haken: wieder kein Treffer. Die laufstarken Gelsenkirchener zogen das Spiel gegen die Fünfer-Abwehrkette der Franzosen bewusst in die Breite, hatten aber nur drei wirklich zwingende Torchancen. Die dann allerdings in einer einzigen Szene: Goretzka scheiterte innerhalb weniger Sekunden gleich zweimal an Nizzas Schlussmann Cardinale, ehe Baysse auch noch den dritten Versuch mit dem Oberarm gegen Embolo blockte (21.). Der mögliche Elfmeterpfiff blieb aus, wie auch in der zweiten strittigen Szene, als Dante gegen Schöpf klammerte (43.). Und Nizza? Kam nur zu einem einzigen ungefährlichen Distanzschuss, weil Schalke "gegen den Ball überragend" agierte (Manager Heidel bei Sky).

Die zweite Hälfte: Wurde kaum ausgeglichener, mit zunehmender Spieldauer nur immer nervöser. Schalke vergab diverse gute Möglichkeiten: Naldo (59.), Goretzka (64.), der eingewechselte Meyer aus der Drehung (73.) und aus der Distanz (77./90.+2), dazu Choupo-Moting an den Innenpfosten (90.+2). Viele Chancen, aber insgesamt wenig Ertrag.

Angriff des Spiels: Ein sehenswerter Doppelpass zwischen Abdul Rahman Baba und Max Meyer entschied das Spiel dann aber doch noch zu Gunsten des überlegenen Teams. Der Schalker Außenverteidiger, der im Sommer von Chelsea gekommen war, wuchtete den Ball entschlossen ins kurze Eck (75.).

Baba schießt den eigentlich schon nicht mehr in die Torwartecke, sondern durch den Torwart durch. #OGCNS04 — Mancienne Kenner (@fritzelisches) 15. September 2016

Jubiläum des Spiels: Nicht etwa Klaas-Jan Huntelaar, der 90 Minuten draußen saß, seinen 80. Europapokaleinsatz damit ebenso wie seinen 50. Treffer verpasste. Sondern: "20 Jahre Eurofighter", von den mitgereisten Anhängern mit einer angemessenen Choreografie gewürdigt. Am 10.09.1996 fand das Schalker Erstrundenhinspiel im Uefa-Pokal gegen Roda Kerkrade statt, Startpunkt für den größten internationalen Erfolg der Vereinsgeschichte. Eigentlich also "20 Jahre und fünf Tage" - das passt aber nun mal nicht auf einen Schal.

DPA

Enfant terrible: Wo er auftaucht, steht er gewöhnlich im Mittelpunkt: "DFB-Schreck" Mario Balotelli. Nizzas Last-Minute-Verpflichtung blieb aber lange unauffällig. Bis zur 86. Minute, seiner einzigen gefährlichen Szene, bei der Naldo aber noch entscheidend stören und Fährmann in die linke Ecke hechten konnte.

Flitzer des Spiels: Soll in der 84. Minute erst vom siebten (!) Ordner eingefangen worden sein. Die Uefa bleibt sich treu: Im internationalen TV-Signal tauchte dieses Szene nicht auf. Vom Gelächter und Applaus auf den Rängen einmal abgesehen.

Erkenntnis des Spiels: Schalke kann doch treffen.