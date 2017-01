Schalke nach der Frankfurt-Pleite "Natürlich spielen wir einen Scheiß"

Die Stadionregie reagierte unverzüglich, wahrscheinlich waren die Mitarbeiter an den Reglern für die Beschallungsanlage auf den Ernstfall vorbereitet. Nach dem Abpfiff war auf den Rängen blanke Wut hervorgebrochen, es wurde gepfiffen, viele riefen "Pfui, Pfui", andere ließen sich nach dem 0:1 ihres FC Schalke 04 gegen Eintracht Frankfurt zu Schimpftiraden hinreißen. Also unternahmen die Klubangestellten den Versuch, die Empörung durch das Aufdrehen der Musik irgendwie abzumildern.

Aber das funktionierte ebenso wenig wie alle Versuche der Schadensbegrenzung, die die Fußballer zuvor auf dem Rasen unternommen hatten.

Auf den Werbebanden wurde der simple Slogan eines Sponsors eingeblendet, das Wort "Zusammenstehen" flimmerte über die Displays am Spielfeldrand und wirkte deplatziert wie ein Schneemann am Karibikstrand. Denn der Fanblock brüllte: "Wir wollen euch kämpfen sehen!" Leon Goretzka berichtete von "entsetzten Gesichtern", die er beim obligatorischen Besuch der Nordkurve gesehen hatte. Er wirkte selbst ziemlich entsetzt angesichts der Lage. Denn nachdem die Schalker Fußballer im bisherigen Saisonverlauf trotz zahlreicher Enttäuschungen von einem bemerkenswerten Wohlwollen des Publikums getragen worden waren, schlägt die Stimmung gerade um. "Natürlich spielen wir einen Scheiß, aber dass man sich so auspfeifen lassen muss, das tut schon weh", sagte Benedikt Höwedes.

AP Schalkes Spieler in der Fankurve

Der Kapitän unternahm noch einen zaghaften Versuch, sich zu wehren, dem Vorwurf, nicht gekämpft zu haben, hielt er entgegen, dass sein Team "viel gelaufen" sei. Tatsächlich wäre ein zünftiges "Wir wollen euch spielen sehen!" nach diesem 90-minütigen Akt der fußballerischen Armut eine treffendere Kritik gewesen.

Bereits in den Wochen vor der Winterpause war das Team oft außerstande, das eigene Spiel mit Leichtigkeit, Kreativität, Gewitztheit und einer erkennbaren Offensivstrategie zu versehen. Sportchef Christian Heidel konstatierte: "Die Passqualität war unterirdisch, und es gibt eigentlich kein Argument dafür, warum die Mannschaft nicht den Mut gehabt hat, fußballerische Lösungen zu finden." Auch die Zugänge Guido Burgstaller und der nach einer Stunde eingewechselte Daniel Caligiuri waren hilflos angesichts der lähmenden Verunsicherung.

Wo liegen die Gründe für die enttäuschende Saison?

Die Suche nach Antworten auf das Rätsel, "warum wir das nicht getan haben", erklärte der Manager zur "spannende Aufgabe der kommenden Woche". Eine Woche übrigens, an deren Ende ein Gastspiel beim FC Bayern (4. Februar, 15.30 Uhr, High-Liveticker SPIEGEL ONLINE) steht. Immerhin verzichteten die Schalker darauf, über das klare Foul zu klagen, das Alexander Meiers Tor des Tages (33. Minute) vorausgegangen war. Und dass der schlechte Rasen einen kultivierten Spielaufbau erschwert hatte, erwähnten sie ebenfalls nur am Rande, denn die spielerische Krise ist viel zu groß, um sie mit solchen Lappalien zu übertünchen. Der FC Schalke hat über den Winter offenbar jedes Selbstvertrauen verloren, "wir haben uns nicht zugetraut, flache Pässe zu spielen", sagte Trainer Markus Weinzierl, dessen Arbeit mehr und mehr ins Zentrum der Kritik rückt.

Als Naldo gefragt wurde, warum immer wieder lange Bälle geschlagen werden, statt das Spiel mit kontrollierten Pässen ins Mittelfeld zu eröffnen, erwiderte der Brasilianer genervt: "Ich bin Innenverteidiger, kein Trainer." Unbestritten ist, dass die Schalker mit Nabil Bentaleb, Leon Goretzka, Johannes Geis eigentlich ballsichere Spezialisten im Mittelfeld hatten, die erheblich besser spielen können. Fehlt also ein klarer Plan? Haben die Gegner passende Gegenstrategien zum 3-5-2-System gefunden? Sind die Spieleröffnungen der drei soliden, aber spielerisch keinesfalls überragenden Innenverteidiger Naldo, Höwedes und Matija Nastasic einfach zu schwach? Oder leidet Trainer Weinzierl noch unter der Altlast spielerischer Defizite, die ja seit Jahren ein Kennzeichen des FC Schalke sind? Überzeugende Antworten fand am Freitagabend vorerst niemand.

Vote Königsblau in der Krise Wo endet die Saison für den FC Schalke? Ein Mittelfeldplatz wird es werden.

Der Sprung auf die internationalen Plätze wird noch gelingen.

Abstiegskampf.

Mir egal.

Hey! Frankfurt ist aktuell Dritter! Dritter!

Klar ist nur, dass die Stagnation auf die Stimmung schlägt und wohl auch zu internen Konflikten führt. Höwedes sprach von einer "bedrohlichen Situation" und erklärte: "Wenn wir anfangen, uns zu zerfleischen und uns gegenseitig die Schuld in die Schuhe schieben, dann sind wir auf dem Holzweg."

Schalke ist also mal wieder durchsetzt vom gute alten königsblauen Krisengefühl, das nur Heidel und Weinzierl noch nicht so gut kennen. Der Manager sprach von einem Abend, der "nachdenklich macht", angesichts der Wut nach dem Abpfiff zog er sich ins Arztzimmer zurück, um seine Gedanken zu sortieren. "Aber der Doktor musste nicht tätig werden, das ist das einzig Erfreuliche heute", berichtete Heidel, der den FC Schalke nun endgültig von einer schwierigen Seite kennenlernt.