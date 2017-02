Schalkes Remis in Köln Zu viel Augenhöhe

Immer wieder war lautes Gelächter zu hören. Schalkes Benedikt Höwedes war dem Kölner Jonas Hector begegnet, die beiden kennen sich aus der Nationalmannschaft. Und nun amüsierten sie sich prächtig, nachdem ihre Klubs den 21. Bundesliga-Spieltag mit einem sehenswerten 1:1 abgeschlossen hatten.

Einige Berichterstatter fanden die gute Laune etwas befremdlich, schließlich hätten beide Spieler sich auch über zwei verlorene Punkte ärgern können. Köln verpasste den Sprung auf Platz fünf, S04 hätte den Rückstand auf den Sechsten Hertha BSC auf sechs Punkte verkürzen können.

Eigentlich ärgerte sich niemand im Nachgang dieses Unentschiedens. "Insgesamt haben wir hier sehr stabil gespielt, mit einer sehr guten Spielanlage", sagte Höwedes. Und Peter Stöger lobte seine Mannschaft für ein "richtig gutes Spiel", er sei "sehr zufrieden mit der Performance", erklärte der Kölner Trainer.

Natürlich hätten die Schalker gewinnen können, sie waren in der Schlussphase besser, wirkten trotz Europapokaleinsatz am Donnerstag am Ende frischer und hatten in der zweiten Halbzeit drei, vier gute Chancen, dem frühen Tor von Alessandro Schöpf einen zweiten Treffer hinzuzufügen. Andererseits wäre Kölns Dominique Heintz in der Nachspielzeit beinahe noch das Siegtor für den FC geglückt. Insgesamt war das Ergebnis gerecht, denn irgendwie wirkten an diesem Abend beide Mannschaften zu stabil, um zu verlieren.

"Es war fast alles ausgeglichen, außer die Anzahl der großen Chancen, da waren wir ein ganzes Stück vorne", sagte der Schalker Manager Christian Heidel. Dafür haben die Kölner mit Anthony Modeste den neben den Superstars Robert Lewandowski und Pierre-Emerick Aubameyang großartigsten Torjäger der Liga. "Wenn wir den auf unserer Seite hätten, dann stünden wir weiter vorne, da liegt der Unterschied zwischen diesen beiden Mannschaften aktuell", lautete die Analyse des Schalker Trainers Markus Weinzierl, nachdem Modeste mal wieder ein Weltklassetor geschossen hatte.

Aus 20 Metern gelang dem Torjäger ein atemberaubender Flachschuss mit der Innenseite, wuchtig, präzise, technisch hochwertig. Und dieses Tor wurde besonders ausgiebig gefeiert, weil Modeste sich schon früh im Spiel an der Schulter verletzt hatte. Er bekam Schmerzmittel, konnte den Arm kaum bewegen und führte fast eine halbe Stunde lang keinen echten Zweikampf. "Ich habe gesehen, dass er nicht hundertprozentig einsatzfähig ist, weiß aber auch, was für ein wichtiger Faktor er für uns ist", beschrieb Peter Stöger die Gründe dafür, den offenkundig leidenden Stürmer nicht auszuwechseln. Es hat sich gelohnt. Die Schalker freuen sich derweil über "eine Entwicklung", wie Heidel erklärte. "Das war das zweite Auswärtsspiel nach München, in dem wir ungeschlagen geblieben sind, es ist einfach schwer, gegen uns Chancen rauszuspielen."

Alle können sich gegenseitig schlagen

Dennoch besteht für die Schalker weiterhin die akute Gefahr, aufgrund des miesen Saisonstarts und der Schwächephase vor der Winterpause in der kommenden Saison an keinem internationalen Wettbewerb teilzunehmen. Die Situation zwischen Rang vier und Platz 13 ist kompliziert wie selten, weil es in dieser Region eigentlich überhaupt keine Krisenklubs mehr gibt. Hoffenheim, Frankfurt, Hertha, Köln oder Freiburg stehen sämtlich besser da als erwartet. Leverkusen, Schalke, ja sogar der HSV erfreuen sich am Gefühl eines deutlichen Aufschwungs. Und selbst Mainz oder Augsburg sind nicht wirklich unzufrieden mit der Saison. All diese Mannschaften können sich jederzeit gegenseitig schlagen, das macht es für Schalke so schwer, den Rückstand aufzuholen.

Kritiker trugen angesichts dieser Problematik auch in Köln die These vor, dass der ambitionierte Klub so ein starkes Spiel eigentlich mal gewinnen müsse, um einen Schritt weiterzukommen. Man kann das so sehen, aber auch Heidels Replik auf derlei Überlegungen war überzeugend: "Man muss auch mal sagen, dass da ein Gegner mitgespielt hat, der es sehr, sehr gut macht, der seit April kein Heimspiel verloren hat. Das waren zwei Mannschaften auf Augenhöhe."

Im Moment kann man sogar von einem ganzen Tabellensegment sprechen, das sich irgendwie auf Augenhöhe begegnet. Entscheidend wird im Kampf um die Europapokalplätze daher nicht unbedingt sein, wer wie gut spielt. Den Ausschlag darüber, wer auch am Ende lacht, könnten Nuancen geben, Zufälle, kleine Schiedsrichterentscheidungen. Oder einfach nur Glück und Pech, so wie bei Modestes 1:1, das aus einer Abseitsposition fiel.