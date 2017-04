Schalkes Remis gegen Leipzig Eine komplette Saison in 90 Minuten

Die Ausgangslage: Mit einem Triumph im Europa-League-Finale von Stockholm die wechselhaften Resultate einer enttäuschenden Bundesligasaison überdecken - es wäre ein wirklich eleganter Ausweg für den FC Schalke 04 gewesen. Seit der 111. Minute gegen Ajax stand jedoch fest: Die letzten fünf Ligaspiele würden darüber entscheiden müssen, wie die Geschichtsschreiber Markus Weinzierls Premierensaison beurteilen. Und der Gegner? Schöpfte nach dem Münchner Punktverlust gegen Mainz insgeheim noch einmal Hoffnung auf, nun, äh..., eine noch sensationellere Platzierung als jetzt schon. Das M-Wort ist ja nicht erlaubt.

Das Ergebnis: 1:1 (0:1). Schalke bleibt vier Runden vor dem Saisonende im Niemandsland, Leipzig weiter acht Punkte und 31 Tore hinter dem FC Bayern. Hier geht's zum Spielbericht, hier zur Tabelle.

Die Startaufstellungen

Schalke 04: Fährmann - Coke, Höwedes, Badstuber, Kolasinac - Stambouli, Bentaleb - Caligiuri, Meyer - Huntelaar, Burgstaller

RB Leipzig: Gulacsi - Bernardo, Orban, Compper, Halstenberg - Keita, Demme - Sabitzer, Forsberg - Timo Werner, Poulsen

Die erste Hälfte: Begann erst nach 14 Minuten so richtig. Timo Werner köpfte nach einer Flanke von Bernardo die Gäste in Führung. Gegenspieler Benedikt Höwedes stand in dieser Situation eigentlich perfekt, ermöglichte dem Leipziger durch eine ungeschickte Bewegung aber trotzdem das 0:1. Irgendwie bezeichnend für Schalke 2016/2017: oft nah dran, aber eben auch bemerkenswert unbeholfen. Es war ein unruhiges Spiel, wie so häufig, wenn RB beteiligt ist. Leipzig war aggressiver, Leipzig hatte den klareren Plan. Emil Forsberg (19.) und noch einmal Werner (36.) ließen gute Konterchancen zu einem möglichen zweiten oder dritten Tor aus. Und Schalke? Fand offensiv im ersten Durchgang nicht statt. So gab's zur Pause Pfiffe - gegen das eigene Team, gegen die Gesamtsituation, gegen Timo Werner.

Junge, Junge. Leipzig spielt nicht besonders geil. Trotzdem ist Schalke deutlich schwächer. Traurig. #S04RBL — Timmy (@Pilzeintopf) 23. April 2017

Der "Publikumsliebling": Stand natürlich schon vor dem Spiel fest. Timo Werner hat sich mit seiner Schwalbe im Hinrundenduell im Dezember für alle Zeiten einen Ehrenplatz im dunklen Teil der Herzen der Schalker Anhänger ersegelt. Entsprechend wurde der Leipziger Angreifer schon beim Aufwärmen ausgepfiffen. Mit seinem 17. Saisontreffer, seiner 22. Torbeteiligung in dieser Spielzeit, goss Werner dann sogar noch zusätzlich Taurin ins Feuer.

Schon am Fernseher hört man, was sich Timo Werner heute auf #Schalke alles anhören muss. #S04RBL — Christian Brausch (@CBrausch1) 23. April 2017

Die zweite Hälfte: Referee Günter Perl hatte kaum angepfiffen, da stand es 1:1. Daniel Caligiuri flankte hinter eine kurz unsortierte RBL-Abwehr, Klaas-Jan Huntelaar löste sich clever von Bernardo und köpfte mit seinem ersten Torversuch des Abends zum überraschenden Ausgleich ein. Und plötzlich war Schalke 04 ein gleichwertiger Gegner: Die Abstände stimmten, das Zweikampfverhalten passte. Der Lohn war beinahe der Führungstreffer. Der eingewechselte Alessandro Schöpf drückte einen Meyer-Eckstoß aber knapp am langen Pfosten vorbei (66.). Auf der Gegenseite platzierte Marcel Sabitzer einen Freistoß knapp über das Schalker Tor (80.). Das war's.

Getty Images Klaas-Jan Huntelaar erzielt das 1:1 (46.).

Das Comeback des Abends: Klaas-Jan Huntelaar stand erstmals seit September wieder bei einem Bundesligaspiel in der Startaufstellung, hatte in der kompletten ersten Hälfte nur zwölf Ballkontakte, rettete aber mit seinem 13. einen Punkt. Was Mittelstürmer älterer Prägung halt so machen. Zu einer Schalker Klublegende schloss er ebenfalls auf.

Erkenntnis des Spiels: Es war das klassische Remis, das keinem der Beteiligten so wirklich weiterhilft. Verblüffend war jedoch, wie präzise die 90 Minuten von Gelsenkirchen die Saisonverläufe gleich beider Teams nachzeichneten. Auf der einen Seite der Aufsteiger, der zunächst mit physischer Kraft und einem unüblichen Rhythmus überrascht, auf den sich die Gegner dann aber nach und nach besser einstellen, der sich aber dennoch ins Ziel rettet. Auf der anderen Seite: Schalke 2016/2017. Das waren auch zuerst fünf Pleiten, dann sieben richtig starke Spiele - dann ein unberechenbares Oszillieren ohne Happy End. Für Schalke sind's zwar "nur" vier Punkte auf Rang sieben, aber eben auch vier Teams, die allesamt schlechter punkten müssten. Tendenz: Es wird nach sieben Jahren in Folge keinen internationalen Fußball auf Schalke geben. Da hilft auch kein Pfeifkonzert.