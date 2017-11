Krebserkrankung bei Sevilla-Coach "Er hat uns dazu gebracht, so zu spielen"

Trainer Eduardo Berizzo vom spanischen Erstligisten FC Sevilla ist an Prostatakrebs erkrankt. Das gab der Klub wenige Stunden nach dem eindrucksvollen Comeback Sevillas beim 3:3 (0:3) in der Champions League gegen den FC Liverpool bekannt.

Weitere Untersuchungen sollen Aufschluss darüber geben, welche Schritte zur Behandlung einzuleiten seien, teilte der Verein mit. Sevilla sagte dem Coach in der knappen Mitteilung "maximale Unterstützung" zu und wünschte ihm baldige Genesung.

Der 48 Jahre alte Berizzo sagte nach der Partie gegen Liverpool nichts zu seinem Gesundheitszustand. Sevillas Präsident Pepe Castro sprach von einem "persönlichen und schwierigen Thema".

Berizzo ist erst seit dieser Saison bei den Andalusiern im Amt. Zuvor war er drei Jahre Trainer bei Celta Vigo.

Mehrere Spieler hatten am Dienstag Berizzos Ansprache in der Halbzeitpause gegen Liverpool gelobt. In dieser soll er seine Spieler über die Krankheit informiert haben. "Wir mussten für die Fans und den Boss mit einer anderen Einstellung rauskommen. Er hat uns dazu gebracht, so zu spielen", sagte der argentinische Nationalspieler Ever Banega, nachdem Sevilla den 0:3-Halbzeitrückstand in letzter Minute ausgeglichen. Die Spieler jubelten demonstrativ mit Berizzo.