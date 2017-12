Unerwarteter Besuch für die Spieler des FC Sevilla: Vor dem Spiel gegen UD Levante stand ihr Trainer Eduardo Berizzo wieder in der Kabine, um sein Team auf die Partie vorzubereiten. Der 48-jährige Argentinier hatte sich erst vor drei Wochen einer Krebs-Operation unterzogen, nachdem er Ende November die Diagnose Prostatakrebs erhalten hatte.

In seiner Abwesenheit war die Mannschaft von Assistent Ernesto Marcucci betreut worden. Am vergangenen Samstag hatten die Andalusier eine empfindliche 0:5-Niederlage bei Real Madrid kassiert.

Am heutigen Abend nahm Berizzo dann wieder auf der Bank Platz. Das Spiel gegen Levante endete 0:0. Doch an diesem Tag zählen in Sevilla vermutlich andere Dinge als das Spielergebnis.