Fed-Cup-Niederlage gegen Tschechien Wieder eine große Chance vertan

Angelique Kerber saß zwischen den Ballwechseln frustriert auf der Bank. Sie lamentierte, schüttelte den Kopf, wirkte total unzufrieden und so schienen die fachlichen Hinweise des neuen Bundestrainers Jens Gerlach gar nicht bei ihr anzukommen. Kerber fand gegen Petra Kvitova nie ins Match und verlor deutlich 2:6, 2:6. Damit stand die Niederlage der deutschen Tennis-Damen gegen Tschechien im Halbfinale des Fed Cups fest.

Zuvor hatte die momentane deutsche Nummer eins, Julia Görges, mit einem Gala-Auftritt vor 4500 Zuschauern in Stuttgart und dem 6:4, 6:2 gegen Karolina Pliskova die Gastgeber noch einmal hoffen lassen. Anders als ihre Teamkollegin erreichte die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Kerber jedoch in keiner Phase des Matches ihre Topform und musste Kvitova nach nur 58 Minuten zum Sieg gratulieren. Kerber produzierte zu viele leichte Fehler, spielte insgesamt zu passiv und konnte dem druckvollen Spiel der Tschechin nichts entgegensetzen.

Der erhoffte erste Finaleinzug nach dem verlorenen Endspiel von Prag vor vier Jahren und der ersehnte dritte Titel nach 1987 und 1992 bleibt in weiter Ferne. Nach den zwei Einzel-Pleiten war das deutsche Team am Samstag klar in Rückstand geraten, eine Kerber in Normalform hätte die Möglichkeit auf das Wunder von Stuttgart trotzdem am Leben erhalten können. Im abschließenden Doppel gaben Görges und Anna-Lena Grönefeld beim Zwischenstand von 5:7 wegen einer Verletzung Görges' auf - Tschechien gewann 4:1.

Der oft gerühmten Generation um die 30-jährige Kerber, zu der neben Görges auch die häufig verletzte Sabine Lisicki, 28, und die seit Monaten nach ihrer Form suchende Andrea Petkovic, 30, gehören, läuft in Sachen Fed-Cup-Titel die Zeit davon. "Es wird ein bisschen dauern, bis man darüber wegkommt", sagte Kerber. "Wir wissen alle, dass das eine Chance war."

Kerber und Görges schieden zwar gegen den Seriensieger der vergangenen Jahre und zwei Top-Ten-Spielerinnen aus, ließen aber eine aussichtsreiche Chance vor eigenem Publikum liegen. Auch im Endspiel von Prag 2014 war der Gegner zu stark für Kerber und ihre Kolleginnen gewesen. Kerber wird sich nach den guten ersten Wochen unter ihrem neuen Trainer Wim Fissette Fragen gefallen lassen müssen, was ihr zur Siegermentalität von 2016 fehlt. Damals hatte Kerber die Australian und die US Open gewonnen.

Tschechien, das zwischen 2014 und 2016 jeweils den Titel holte, trifft am 10. und 11. November auf Frankreich oder die USA.