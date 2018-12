Fenerbahce-Präsident Koc Der Anti-Erdogan

Seine Anhänger nannten ihn "Imperator": Zwei Jahrzehnte lang herrschte Aziz Yildirim über den Fußballklub Fenerbahce Istanbul, länger als jeder Präsident vor ihm. Er überstand Fan-Revolten und eine einjährige Gefängnisstrafe wegen Spielmanipulation.

Im Juni wurde er doch gestürzt - auf demokratischem Weg, durch eine Wahl unter den Vereinsmitgliedern. Der Mann, der ihn beerbte, entstammt dem Istanbuler Geldadel: Ali Koc ist Miteigentümer der Koc-Holding, dem größten Konzern des Landes.

Winterpausengeschichten In der Bundesliga und den meisten europäischen Ligen ruht der Ball. Zeit für die weniger bekannten Anekdoten, die der Fußball in den vergangenen Monaten geschrieben hat, gesammelt von unseren Autoren. AFP Teil eins: Jugendfußball in Paris - der tiefste Talentpool der Welt

Der Milliardär steht nun vor einer schwierigen Aufgabe. Fenerbahce ist nicht irgendein Klub: Der Verein zählt neben Besiktas und Galatasaray zu den "Großen Drei" des türkischen Fußballs. Er ist über hundert Jahre alt, wurde 19 Mal türkischer Meister, sechs Mal Pokalsieger.

In der Türkei, wo Fußball seit jeher mehr ist als nur ein Spiel, deuteten viele Menschen den Führungswechsel bei "Fener" als Vorbote einer Zeitenwende: Yildirim ist ein Vertrauter von Präsident Recep Tayyip Erdogan. Die Koc-Familie, säkular, elitär, ist dagegen immer mal wieder vorsichtig auf Distanz zur Regierung gegangen. Rahmi Koc, der Vater von Ali, fragte bereits 2001 öffentlich, wie Erdogan zu seinem Vermögen gelangt sei. Während der regierungskritischen Proteste im Istanbuler Gezi-Park 2013 gewährte ein Hotel, das zur Koc-Gruppe gehört, Demonstranten Zuflucht.

Aussehen eines Hollywood-Stars, Studium in Havard

Ali Koc, 51 Jahre alt, sieht aus wie ein Hollywoodschauspieler. Er studierte an der Universität Harvard und lenkte die Koc-Holding als Vize-Aufsichtsratschef. Unter Yildirim baute er als Vize-Präsident bei Fenerbahce die Nachwuchsabteilung um. Wenn es Koc gelungen ist, Yildirim aus dem Amt zu jagen, dann, so hofften Oppositionelle, könnte die Türkei auch Erdogan loswerden.

Bei den Präsidentschaftswahlen am 24. Juni triumphierte aber dann doch wieder Erdogan. Und auch Ali Koc hat inzwischen etwas von seinem Glanz verloren. Er trägt schwer an dem Erbe, das ihm Yildirim hinterlassen hat: Fenerbahce ist heillos verschuldet, Koc bezifferte die Rückstände auf mehr als 600 Millionen Euro. Durch die Finanzkrise in der Türkei wächst die Schuldenlast zusätzlich. In der Liga läuft es ebenfalls schlecht für den Traditionsklub: Fenerbahce ist im Moment dem Abstieg näher als dem Meistertitel, daran hat auch ein Trainerwechsel nichts geändert.

Ali Koc sagt, dass er für die Sanierung von Fenerbahce Zeit brauche. Er klingt inzwischen fast wie ein türkischer Oppositionspolitiker, der eine weitere Niederlage erklären muss.