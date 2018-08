Umstrittener neuer Ethikcode Wer die Fifa kritisiert, wird bestraft

Korruption in der Fifa? Die gibt es nicht mehr - wenn es nach der Fifa geht. Der Fußball-Weltverband hat die Bestimmungen seines Ethikcodes überarbeitet, und in der neuen Version taucht das Wort "Korruption" nicht mehr auf.

Im alten Ethikcode, 2004 vom damaligen Fifa-Boss Joseph Blatter in Auftrag gegeben, war noch davon die Rede, dass Korruption, Bestechung und Wettbetrug unter Strafe gestellt sind. Bestechung und Wettbetrug werden auch in der Version von 2018 aufgeführt, Korruption nicht mehr.

Die Fifa hat die Änderung verteidigt. "Diese Änderung hat keinen maßgeblichen Einfluss auf die tatsächlichen Verstöße, die verfolgt werden", teilte sie als Reaktion auf einen Bericht der Nachrichtenagentur AP mit. "Das gleiche Verhalten, das unter dem früheren Code strafbar war, ist es auch immer noch unter dem neuen."

Gleichzeitig ist allerdings eine Verjährungsklausel neu aufgenommen worden. Fälle von Bestechung und Matchfixing sollen nach zehn Jahren nicht mehr verfolgt werden. Im alten Code hieß es noch, die Verfolgung von Bestechung und Korruption unterliege keiner zeitlichen Begrenzung.

Und noch ein Part im neuen Ethikcode ruft die Kritiker auf den Plan: Neu aufgenommen ist ein Passus, der "Diffamierung der Fifa" unter Strafe stellt. Künftig sei es "Personen, die an diesen Code gebunden sind, verboten, öffentliche Äußerungen diffamierender Art über die Fifa zu tätigen", heißt es in Abschnitt 22.2. Wer dies dennoch tue, könne bis zu zwei Jahre von allen Fußballaktivitäten ausgeschlossen werden, in "ernsten Fällen" sogar bis zu fünf Jahre.

Das kann auch ein Instrument sein, Kritiker der Fifa mundtot zu machen. Der Weltverband selbst sieht das ganz anders. Eine solche Bestimmung existiere "in den meisten Rechtssystemen", so die Fifa in einer Erklärung. Es gehe dem Verband vielmehr darum, Falschinformationen über die Fifa verfolgen zu können. Verbandsboss Gianni Infantino hatte schon auf dem Fifa-Kongress 2017 gesagt, es seien zu viele "Fake News und alternative Fakten über die Fifa" im Umlauf.

Der neue Ethikcode war am 10. Juni vom Council verabschiedet worden und ist am vergangenen Sonntag in Kraft getreten.