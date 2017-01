WM-Aufstockung Eine Entscheidung, 48 Fragen

Die Fifa versteht sich blendend darauf, Fußball zu inszenieren. Beim Meeting des Weltverbands in Zürich war von den vielen Farben rund um Weltmeisterschaften aber nichts zu sehen. Tief verschneit lag das Hauptquartier der Organisation, die bunten Fahnen verschwanden im Grau des Wintertages, doch drinnen, im Bauch der Verbandszentrale, trafen die 32 anwesenden Fifa-Ratsmitglieder und ihr Präsident Gianni Infantino eine Entscheidung, die massive Auswirkungen auf künftige Weltturniere haben wird.

Ab 2026 werden 48 statt der bisherigen 32 Nationen an der WM teilnehmen, er selbst und "viele andere" seien "sehr glücklich", über die Entscheidung, sagte Infantino, künftig würden "viele Nationen von einer Teilnahme träumen" können, die bisher in den Qualifikationsrunden chancenlos gewesen waren. Er strahlte dabei.

In Deutschland hingegen brauste umgehend ein Sturm der Entrüstung auf, von Bundestrainer Joachim Löw, der der Reform "nichts abgewinnen" kann, über den Fußballrentner Berti Vogts ("Das ist furchtbar!") und Kölns Manager Jörg Schmadtke ("idiotisch") reagierte das Land des Weltmeisters entsetzt. Viele der Kommentatoren, die eine zusätzliche Belastung der gestressten Fußballer beklagten, hatten in ihrer spontanen Ablehnung nicht verstanden, dass die Nationen auch künftig nicht mehr als sieben Partien absolvieren müssen. "Das Wichtigste war, dass die Last für die Spieler nicht größer wird, und das haben wir erreicht", verkündete Infantino, zudem wird das Turnier auch nach der Aufstockung innerhalb von 32 Tagen beendet sein.

Viele Details bleiben ungeklärt

Über Kritik lächelte der Schweizer müde. "Deutschland wäre auch dabei, wenn wir beschließen würden die WM mit nur zwei Teilnehmern auszurichten", kommentierte er spöttisch. Infantino erzählte lieber erneut von der Kraft der Träume, die die Aufstockung in vielen kleinen Fußballnationen freisetzen werde.

Diese Argumente versteht auch Reinhard Grindel. Der DFB-Präsident aber sagte, der Rat hätte die Entscheidung nicht so "übers Knie brechen" müssen. Schließlich finde die erste von den Veränderungen betroffene WM 2026 statt, vergeben wird sie 2020. "Ich hätte mir gewünscht, dass man zum Zeitpunkt der Entscheidung gewusst hätte, wie viele Plätze die einzelnen Kontinente künftig bekommen. Und wie das Format konkret gespielt werden soll", sagte der DFB-Präsident bereits am Rande der Weltfußballerwahl am Montagabend. Tatsächlich sind die ungeklärten Details die große Schwachstelle der Reform.

Um keine Absprachen im jeweils dritten Gruppenspiel zu ermöglichen, wenn ein Team pausiert, darf es grundsätzlich keine Unentschieden geben. Das könnte durch ein Elfmeterschießen direkt im Anschluss an Partien ohne Sieger sicher gestellt werden. Diese Lösung kann charmant sein, "es wird nie wieder bedeutungslose Spiele bei einer WM geben", formulierte es Infantino, und dennoch drohen unerfreuliche Szenarien.

Was passiert, wenn jede Mannschaft eine Partie 1:0 gewinnt, ein anderes Spiel aber 0:1 verliert? Diese Konstellation ist ungleich wahrscheinlicher, wenn nur drei statt der bisherigen sechs Partien in Vierergruppen stattfinden.

Infantino lässt sich als Innovator feiern

Und wie wird das Problem gelöst, wenn nach drei 1:1 jede Mannschaft ein Elfmeterschießen gewinnen und eins verlieren sollte? Wird dann gelost? Infantino regte an, man könne durch die Anwendung eines vorher feststehenden Koeffizienten für Transparenz sorgen. "Es gibt verschiedene Modelle", sagte Infantino, "aber das ist Teil des Wettbewerbsreglements und das wird in den Jahren vor einem Turnier festgelegt."

Wenn für diese Probleme eine praktikable Lösung gefunden wird, darf der neue Fifa-Präsident sich aber zu Recht als großer Innovator feiern lassen. Denn moralisch ist die Reform ein Fortschritt. In Afrika und Osteuropa werden seit vielen Jahren die besten Spieler schon im Teenager-Alter nach Europa verkauft, wirklich große Heimspiele finden in vielen Ländern kaum noch statt. In Rumänien oder Kroatien sinkt das Niveau im internationalen Vergleich ebenso wie in Tunesien oder dem Senegal. "Eine WM-Teilnahme ist die stärkste Fußballförderung, die man haben kann", sagte Infantino.

Solchen Ländern die Teilnahme an Weltmeisterschaften zu ermöglichen, kann mit als Akt der Wertschätzung betrachtet werden. Auch wenn bei der Fifa der Verdacht näher liegt, dass finanzielle und politische Aspekte entscheidend gewesen sein dürften. Der Verband erhofft sich von der Vermarktung der künftig 80 statt bisher 64 Partien einen zusätzlichen Gewinn von über 600 Millionen Euro pro Turnier.